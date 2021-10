Festival Cinéroman, Léonide Moguy, David Bowie e Françoise Arnoul nel cartellone della Cinémathèque de Nice

La Cinémathèque de Nice propone, per fin e ottobre e per il mese di novembre 2021, un ricco programma in grado di appagare le diverse sensibilità degli appassionati del cinema.



Festival Cinéroman

La Cinémathèque de Nice apre le porte alla terza edizione del Festival Cinéroman dedicato ai film tratti da opere scritte. Mentre la selezione ufficiale dei film recenti in concorso è da scoprire al cinema Pathé Gare du Sud, la Cinémathèque de Nice propone una selezione di lungometraggi cult accompagnati da ospiti.



Rétrospective Léonide Moguy

Dal 26 al 30 ottobre

Regista di origine ucraina formato negli anni '20 dello scorso secolo dai più grandi tecnici, Léonide Moguy è arrivato in Francia alla fine del decennio. Si è presto affermato come regista di film di successo e ha contribuito a lanciare la carriera di grandi star internazionali come Michèle Morgan, Sophia Loren, Pier Angeli, Michèle Mercier o Mylène Demongeot.



Ciné Récré

13, 14, 20 e 21 novembre 2021

Nell'ambito della 12a edizione di Ciné Récré, il Festival del cinema per bambini, la Cinémathèque propone, per 2 fine settimana, una selezione di film per il pubblico giovane.



David Bowie... En trois pistes

Geniale icona del pop globale, David Bowie si è costantemente reinventato attraverso i suoi album, le sue esibizioni sul palco e le sue incursioni sul grande schermo. La Cinémathèque de Nice propone: L'Homme qui venait d'ailleurs di Nicolas Roeg, Labyrinthe di Jim Henson e Le Prestige di Christopher Nolan



Hommage à Françoise Arnoul

La Cinémathèque rende omaggio alla defunta Françoise Arnoul, un'attrice "sex symbol" degli anni '50 resa famosa dalla sua interpretazione di Nini in French Cancan di Jean Renoir. Le Mouton à cinq pattes di Henri Verneuil, in cui interpreta la replica di Moult Fernandel e il più recente Beau Rivage di Julien Donada, girato a Nizza.



Inoltre :



Focus Philip Glass

Focus Jacques Audiard... scénariste

Albert Camus au cinéma