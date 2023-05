L’Evento degli Esami Internazionali di Danza Classica per giovani ballerini della “Methode Russe de Monte-Carlo de Lorena Baricalla” sotto alla presidenza dell’etoile internazionale Lorena Baricalla si sono svolti a Savona questo week-end del 22 e 23 Aprile presso il Palazzetto di Quiliano.

Hanno parteciperanno i candidati dell’Accademia dello Spettacolo di Savona diretta dalla Maestra Joelle Heidl, assistita dalle Maestre Greta Patrone ed Anna Bovero, e della Scuola Scarpette Rosse di Vado Ligure della Maestra Alessia Berruti.

L’Evento dei 2 giorni a cui ha assistito il pubblico ha previsto per la prima giornata uno Stage di Perfezionamento con prove mentre la seconda giornata, domenica 23 Aprile, si sono tenuti gli Esami Internazionali seguiti da un breve Spettacolo propedeutico al lavoro sul palcoscenico e dalla parte istituzionale con Ia consegna dei Diplomi che ha riunito tutti gli intervenuti.

La Sessione di Esami 2023 ha preso inizio in Sardegna il 15 e 16 Aprile, con i candidati della Broadway Dance Studio diretta dalla Maestra Lori Warner e si terminerà a Roma il 27 e 28 Maggio presso la Scuola di Danza Art’è con gli allievi della Maestra Paola Rizzica.

Presidente di Giuria l’etoile Lorena Baricalla ha tenuto lo Stage di Perfezionamento con accompagnamento dal vivo al pianoforte della P.ssa Irene Schiavetta.

Ospiti di prestigio dell’evento gli etoiles del Balletto di Stoccarda Roland Vogel e Thierry Sette, giunti da Monte-Carlo.

Il Comitato d’Onore degli Esami della ”Methode” 2023 ha riunito Roberto Pizzorno, Presidente Regionale Libertas Liguria e Delegato del Coni di Savona che ha partecipato alla consegna dei Diplomi; Irene Schiavetta, pianista e scrittrice, docente al Conservatorio di Genova; Daniela Balestra, regista teatrale; Edo Pampuro, maestro di contemporaneo e giudice di competizioni paraolimpiche, Mario Violetta, attore. Ha partecipato anche il Comitato d’Onore dell’Accademia dello Spettacolo che ha riunito sostenitori e membri attivi come Maria Grazia Camillo, Gabriella Bruzzone e Giorgia Palmerini.

Si sono presentate quest’anno agli Esami 2023 ben 5 allieve nei Livelli di Formazione Professionale delle Excellences. Sono formate in Accademia di Savona: Lara Strassera, 16 anni, e Vittoria Borda, 18 anni entrambi in Excellence 3; Elisabetta Cortese, 14 anni, in Excellence 2; Sara De Gregorio, 15 anni, in Excellence 1. Angelica De Candia, 18 anni, in Excellence 3 è invece formata nella Scuola Affiliata di Sassari.

Borse di Studio sono state consegnate dal Direttore di Produzione Tino Genovese, devolute come ogni anno dalla PromoArt Monte-Carlo Production ad un allievo meritevole per ogni scuola partecipante per lo Stage Estivo della “Methode” dell’ 11, 12, 13, 14 Luglio presso l’Accademia di Savona (aperto a tutti).

In attesa della conclusione della Sessione 2023 a Roma sono state al momento ricevute Borse di Studio da Viola Giura, 13 anni, in condivisione con Elena Denza, 13 anni dell’Accademia di Savona; Gaia Luccini, 11 anni, della Scarpette Rosse di Vado; Giorgia Fenu, 13 anni, della Broadway di Sassari.

La “Méthode Russe de Monte-Carlo de Lorena Baricalla”, è il metodo di insegnamento nato dall’esperienza artistica e pedagogica dell’etoile e coreografa internazionale Lorena Baricalla e riunisce ad oggi più Scuole Affiliate in Italia, Monaco e Francia fino in Nuova Caledonia.

La “Méthode” forma il ballerino al professionismo o a livelli amatoriali di qualità.

Pertanto le giovani ballerine in formazione seguono un Programma Accademico di Studio basato su criteri internazionali secondo 14 livelli, ognuno certificato con i Diplomi degli Esami annuali.

La “Methode” forma anche i Maestri di Danza, i quali, affinché affiliarsi alla “Methode” effettuano un Corso di Formazione e di Abilitazione all’Insegnamento della “Methode” e del Programma di Studio di ogni livello. Il prossimo Corso per Maestri si terrà a breve sia a Savona che a Roma: il 3-4-5 Maggio (Corso Base), il 12 Maggio ed il 26 Maggio (Corso Livelli Propedeutici e Preparatori).

Etoile e coreografa internazionale Lorena Baricalla ha danzato i primi ruoli presso i Balletti di Monte-Carlo, da “Shéhérazade” e “Marco Spada” a “Il Figliol Prodigo” di Balanchine e “Les Deux Pigeons”, con partner prestigiosi quali Rudolf Nureyev, Eric Vu An, étoile dell’Opera di Parigi, Fréderic Olivieri, direttore della Scala di Milano. Una carriera sviluppatasi in 35 paesi nel mondo, che si è ampliata ulteriormente come attrice e cantante, e che Lorena Baricalla prosegue prodotta da PromoArt Montecarlo Production con cast fino a 100 artisti in Carmen, Thalassa, Time Machine, Matrix, Belle Epoque Cancan,…oppure grandi musical con best hits da Il Fantasma dell’Opera, Moulin Rouge, West Side Story, o Checkmate. E’ stata attvalmente ospite in TV su SKY del programma televisivo “Quelle Brave Ragazze” con Sandra Milo, Mara Maionchi e Marisa Laurito.