Dai fasciatoi agli scaldabiberon e alle sedie per l’allattamento: Nizza adegua i propri parchi

A misura di bambino: Nizza sta attrezzando i propri principali parchi per rendere sempre più semplice la vita di quanti accompagnano bambini piccoli in mezzo al verde cittadino.

Sulla Promenade du Paillon, proprio a lato dell’area giochi, è comparso un fasciatoio in legno per consentire di cambiare il pannolino senza dover ricorrere ad equilibrismi sulle panchine o cercare ospitalità in qualche locale pubblico.

Si tratta del primo esemplare: entro fine anno anche altri parchi cittadini ( Château, Carol de Roumanie, Castel des Deux Rois, le Ray e Alsace Lorraine ) saranno attrezzati con altrettanti fasciatoi.

Non è tutto: all’interno dei servizi pubblici di questi parchi compariranno, in appositi spazi dedicati, degli scaldabiberon per la pappa del bambino.

Per quanto concerne l’allattamento, verranno poste panchine dedicate nei parchi ed idonee sedie negli edifici comunali, nei centri AnimaNice e nei musei sul tipo di quelle già sistemate negli asili nido.