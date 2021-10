Ligue 1: Nizza e Monaco, in trasferta, alla ricerca di conferme.

Ieri sera, a Troyes, in campo neutro e a porte chiuse, come aveva stabilito la giustizia sportiva, si è disputato il recupero del derby tra Nizza e Marsiglia (terza giornata). L’incontro è finito 1 a 1: un pareggio che consente ai rossoneri di assestare il proprio terzo posto in classifica ed al Marsiglia di posizionarsi al quarto.

La dodicesima giornata , che prende l’avvio domani, anticiperà il quarto turno delle Coppe europee.

Non è un caso, dunque, che l’anticipo in programma venerdì 29 ottobre sia Paris Saint Germain – Lille, lo scontro tra i primi della classe di quest’anno ed i campioni di Francia in carica.

Sabato 30 ottobre altre due gare importanti per la classifica: Lione – Lens che riguarda i quartieri alti e Metz - Saint Etienne, quasi uno spareggio per la salvezza.

Tutte le altre gare si giocheranno domenica 31 ottobre .

Il Nizza viaggerà alla volta di Angers dove scenderà in campo all’ora di pranzo, mentre il Monaco sarà di scena a Brest.

Gara vera sarà senza dubbio Clermont – Marsiglia, mentre la quarta equipe del Mediterraneo, il Montpellier riceverà il Nantes.

Interessanti anche Troyes – Rennes e Strasburgo – Lorient. Completa il tabellino della dodicesima giornata Bordeaux – Reims.

Poi sarà il momento delle gare per le Coppe Europee con la prima giornata del girone di ritorno, per molte squadre sarà più che mai necessario fare i conti con la classifica.

In Champions

Siviglia - Lille e Lipsia – Paris Saint Germain

In Europa League

Lione – Sparta Praga, Monaco – PSV Eindhoven e Marsiglia – Lazio

In Conference League

Rennes - Vitesse