Ad Auron e Isola 2000 gli assoluti di sci nel 2022

Le occasioni vanno prese al balzo e la Métropole Nice Côte d'Azur non ha certo il passo di chi tentenna.

Così, quando la federazione francese di Sport Invernali, in difficoltà di fronte alla rinuncia delle stazioni delle Hautes-Alpes, ha chiesto ad Auron e Isola 2000 la disponibilità ad organizzare, nel 2022, gli assoluti francesi di sci , la risposta è stata immediata: “Certo che sì”.

Così dal 23 marzo al 1° aprile 2022, i Campionati Francesi di sci, dopo soli tre anni, torneranno nel Dipartimento delle Alpi marittime.

Ad Auron si disputeranno le gare di velocità e di tecnica, quali la discesa libera e gli slalom, mentre Isola 2000 ospiterà il gigante.

Sarà un grande spot per le stazioni sciistiche delle Alpi Marittime e per la Métropole che, sempre di più, abbina mare e montagna, verde, bianco ed azzurro, nella propria offerta turistica.

Del resto lo stesso Presidente del Comitato Dipartimentale di Sci, Joël Migliore, ha confessato a Nice Matin che l’evento, appena tre anni dopo che le stesse località lo hanno ospitato nel 2019: “Porterà benefici economici alle nostre stazioni in un momento in cui ci sono meno persone. E poi, per esistere, occorre darsi da fare…”.