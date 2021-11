Ligue 1: il Nizza chiamato a difendere il secondo posto col Montpellier. Il Monaco cerca punti a Reims

Il torneo di Ligue 1 giunge alla tredicesima giornata con una classifica sgranata, ma ancora compatta.

Fatto salvo il Paris Saint Germain che, con 8 punti di vantaggio sulla seconda, sta giocando un torneo a sé, senza pathos alcuno, il resto delle squadre è ancora impegnato per dare un senso al proprio torneo.

Al secondo posto in classifica troviamo il Nizza che, senza mai strafare, sta dando l’assalto ad un posto in un torneo europeo per il prossimo anno: del resto questo era l’obiettivo dichiarato.

Alle spalle dei rossoneri, cresce il Marsiglia che ha appena sorpassato il Lens.

Pure Rennes e Lione, a quota 19 (4 punti in meno del Nizza) hanno ancora molto da dire in questo torneo.

In altalena il Monaco che alterna belle prestazioni ad altre che fanno solo arrabbiare i tifosi: ora è decimo in classifica, un punto avanti il Montpellier e due sopra il Lille che è la vera, grande delusione del torneo.

In coda perde sempre più contatto il Saint Etienne, ultimo con 6 punti, preceduto dal Metz e dal Brest. Ma almeno altre 4 squadre (Reims, Bordeaux, Clermont e Troyes) non possono dirsi tranquille.

La classifica cannonieri è guidata da Jonathan David del Lille con 8 reti (1 su rigore), seguito, con 7 reti, da Labord del Rennes (nessun rigore), Delort del Nizza (1 rigore) e da Khazri del Saint Etienne (3 rigori). Curiosità Wahbi Khazri ha realizzato 7 delle 12 reti della sua squadra, ultima in classifica.



La settimana è stata all’insegna delle coppe europee con il quarto turno della fase a gironi.

In Champions

Nel girone G, il Lille è andato a vincere a Siviglia, mentre il Wolfsburg ha battuto il Salisburgo.

La classifica generale del girone è la seguente:

Salisburgo 7

Lille 5

Wolfsburg 5

Siviglia 3

Nel girone A, il Paris Saint Germain non va oltre al pareggio a Lipsia, così il Manchester City che ha superato il Brugge balza in testa alla classifica che é la seguente:

Manchester City 9

Paris Saint Germain 8

Brugge 4

Lipsia 1

Si disputano ogg i le gare delle altre coppe

In Europa League

Lione - Sparta Praga, girone A

Monaco - PSV Eindhoven, girone B

Marsiglia – Lazio, girone E

In Conference League

Rennes –Mura, Girone G

Il campionato di Ligue 1 torna puntuale domani , venerdì 5 novembre , con una bella gara tra squadre che hanno qualcosa da dire in questo torneo. Il calendario mette a confronto il Lens e il Troyes, una gara che almeno dovrebbe assicurare del bel gioco.

Sabato 6 novembre altro bell’incontro che vedrà il Lille, altalenante campione di Francia in carica, reduce dalla vittoria in Champions, apposto all’Angers, altra squadra che deve ancora definire chiaramente il proprio ruolo in questo torneo.

Altro incontro sarà quello tra il “piccolo” Bordeaux e il Paris Saint Germain: richiamare Davide e Golia sembra d’obbligo…