Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone

ANTIBES

De l'amour, du vin et quelques...vers !

Giovedì 18 Novembre 2021 ore 20,30

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau

"Tout se passe comme prévu..."

Dal 18 Novembre al 20 Novembre 2021

Spectacle à 20h30, séance supplémentaire le samedi à 18h

Théâtre Le Tribunal

5 Place Amiral Barnaud



L'affaire de la rue de Lourcine

Dal 19 Novembre al 21 Novembre 2021

20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



Exposition temporaire "Entre les deux mon cœur balance"

Fino al 31 dicembre 2021

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



CANNES

EXCURSION VISITE DU QUARTIER PRADO-RÉPUBLIQUE

Giovedì 18 novembre 2021 ore 9,30

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



VISITE COMMENTÉE - EXPOSITION "VISAGE DES FRONTIÈRES"

Venerdì 19 novembre 2021 ore 15

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



SPECTACLE RAVIE

Venerdì 19 novembre 2021 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONCERT BEFORE NRJ MUSIC AWARDS

Venerdì 19 novembre 2021 ore 20,15

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



VISITE COMMENTÉE - EXPOSITION "CIAO ITALIA !"

Venerdì 19 novembre 2021 ore 15

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONCERT PETITE RAOUL, EN ACOUSTIQUE, MAIS PAS TROP ! / CIAO BASTA

Sabato 20 novembre 2021 ore 20,30

MJC Picaud / Studio 13



ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 20 novembre 2021 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



SPECTACLE SOIRÉE DE GALA EN HOMMAGE À NAÉVA

Sabato 20 novembre 2021 ore 20,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE EDMOND

Sabato 20 novembre 2021 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



ANIMATIONS KARAOKÉ AVEC ÉLODIE ATLANTIS

Honneur à une auteure compositrice interprète

Sabato 20 novembre 2021 dalle 19 alle 23

Maison des associations Broussailles

1 avenue des Broussailles



ATELIER CHARLES BARON (1836-1915), ARCHITECTE

Atelier Histoire régionale

Lunedì 22 novembre 2021 ore 10,30

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



ANIMATIONS

RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES

34e édition

QUAND ?

Da lunedì 22 novembre 2021 a domenica 28 novembre 2021

https://www.cannes-cinema.com/



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CARROS

Hamlet Requiem

Giovedì 18 novembre 2021 ore 20

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



Exposition "FUGUES" - Alexandre Capan

Fino al 16 gennaio 2022

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Plaço du Casteu - Château de Carros



LE BROC

Coeur de Pirate

Sabato 20 novembre 2021 ore 20,30

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

Les plus petits grands cirques du monde

Fino al 27 novembre 2021

Galerie du Portal, Levens

Galerie du Portal - 1 Place V. Masseglia



MENTON

Conférence "Tara pacific, à la découverte des récifs coralliens"

Giovedì 18 novembre 2021 ore 14,30|

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)



Marché des Antiquaires - Brocanteurs

Venerdì 19 novembre 2021 e domenica 21 novembre 2021 dalle 9 alle 17

Mail du Bastion



Marché artisanal

Sabato 20 novembre 2021 dalle 9 alle 18

Ce rendez-vous bimensuel est réservé exclusivement aux artisans. Ils trouvent ici une vitrine à leur travail d’artiste.

Place du cap



Spectacle de danse : Esencia flamenca

Martedì 23 novembre 2021 ore 21

Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero



Théâtre jeune public : Le rossignol de l’empereur

Mercoledì 24 novembre 2021 ore 15

Salle Saint-Exupéry

8 Rue de la République 06500 Menton



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 18 novembre 2021 ore 15

Venerdì 19 novembre 2021 ore 15

Sabato20 novembre 2021 ore 15

Domenica 21 novembre 2021 ore 15

Martedì 23 novembre 2021 ore 15

Mercoledì 24 novembre 2021 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



Visite guidée : jardin remarquable le Mas Flofaro

Giovedì 18 novembre 2021 ore 10|

69 corniche André Tardieu



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 18 novembre 2021 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 19 novembre 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 22 novembre 2021 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 22 novembre 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 23 novembre 2021 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée éclair : La chapelle des Pénitents Blancs

Mercoledì 24 novembre 2021 ore 14,30

Porche d’entrée, Place de la conception



Exposition "Dans l’intimité des jardins"

Fino al 27 novembre 2021

|L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

Palais de l’Europe

8 avenue Boyer, Menton



Exposition : trésors d’épaves

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 dicembre 2021

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf mardi et jours fériés

Rue Lorédan Larchey



Exposition Maalesh, sur les traces de Jean Cocteau en Méditerranée

Fino al 31 gennaio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Exposition Raymond Moretti, les années bonheur à la Galerie d'Art Contemporain du Palais de l'Europe

Fino al 15 gennaio 2022

Palais de l’Europe

8 avenue Boyer, Menton



MONACO

22ème No Finish Line

Fino a domenica 21 novembre 2021 ore 14

22ème No Finish Line: en mode hybride, organisée par l'Association Children and Future

Espace Fontvieille

5, avenue des Ligures



Sacha Guitry Intime

Giovedì 18, Venerdì 19, sabato 20 novembre 2021 ore 20,30 e Domenica 21 Novembre 2021 ore 16,30

"Sacha Guitry Intime" de et avec Anthéa Sogno

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Monaco Optimist

Da venerdì 19 novembre a domenica 21 novembre 2021, Baie de Monaco



Manifestations de la Fête Nationale Monégasque

Venerdì 19 novembre 2021, Principauté de Monaco

Manifestations de la Fête Nationale Monégasque

Principauté de Monaco



Nuit Espagnol Plácido Domingo

Venerdì 19 novembre 2021 ore 20

Dans le cadre de la Fête nationale monégasque, récital lyrique par Plácido Domingo, baryton, Saioa Hernández, soprano, Ismael Jordi, ténor, la Compagnie de danse Antonio Gades et l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Jordi Bernacer, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo

Grimaldi Forum Monaco10,

avenue Princesse Grace



Récital

Sabato 20 novembre 2021 ore 20

Série Grande Saison : récital de Marie-Nicole Lemieux, contralto et Daniel Blumenthal, piano. Au programme : Schumann, Beethoven, Hensel-Mendelssohn, Wolf, Chausson, Fauré, Charpentier, Duparc…

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Claude Monet et la Riviera

Lunedì 22 novembre 2021 ore 18,30

Cycle "L’Art à l’époque du Prince Albert 1er" : conférence sur le thème "Claude Monet et la Riviera", par Marianne Mathieu, Directrice scientifique au musée Marmottan Monet à Paris, organisée par l'Association monégasque pour la Connaissance des Arts

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Rimbaud en Feu

Lunedì 22 novembre 2021 ore 20,30

"Rimbaud en Feu" de Jean-Michel Djian, avec Jean-Pierre Darroussin

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



L'Homme Que J'ai Tué

Martedì 23 novembre 2021 ore 20

Tout l'Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma - projection du film "L'Homme que j'ai tué" de Ernst Lubitsch (1932) organisée par l'Institut Audiovisuel de Monaco

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Avishai Cohen Trio

Martedì 23 novembre 2021 ore 20,30

Monte-Carlo Jazz Festival 2021: concert d'Avishai Cohen Trio

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Place du Casino



Fourmi De Pain

Mercoledì 24 novembre 2021 ore 16,30, Sabato 27 novembre 2021 ore 14,30 e 16,30, Domenica 28 novembre 2021 ore 11

"Fourmi De Pain" de Véronique Balme avec Véronique Balme ou Juliette Allauzen

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Jamie Callum

Mercoledì 24 novembre 2021 ore 20,30

Monte-Carlo Jazz Festival 2021 : concert de Jamie Callum

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Place du Casino



Madame Butterfly

Domenica 21 novembre ore 15

"Madame Butterfly" de Giacomo Puccini avec Aleksandra Kurzak, Annalisa Stroppa, Marcelo Puente, Massimo Cavalletti, Philippe Do, Fabrizio Beggi, le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Giampaolo Bisanti, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo

Opéra de Monte-Carlo

Salle GarnierPlace du Casino



La Foire Attractions

Fino a venerdì 19 novembre 2021

Port de Monaco



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



Monarchéo

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Fino al 31 ducembre 2021

Exposition permanente : "Monarchéo, l’Archéologie monégasque révélée"

Musée d’Anthropologie Préhistorique

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Conquêtes Pacifiques, les Extensions en Mer à Monaco

Fino a domenica 2 gennaio 2022

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

quai Antoine Ier



NIZZA

La Plus Précieuse Des Marchandises

Fino al 20 novembre 2021

Horaires :

20:30 : mercredi et vendredi - 20:00 : jeudi - 15:30 samedi.

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts



Direction critorium

Dal 18 novembre 2021 al 21 novembre 2021

Horaires :

20:00 : jeudi - 21:00 : vendredi et samedi - 15:30 : dimanche.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Le Château de Barbe-Bleue (version de concert)

Dal 19 novembre 2021 al 20 novembre 2021

Horaires: 20:00 : vendredi - 16:00 : samedi

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule - 06300 NICE



Le Festival Ovni - Objectif Vidéo Nice

Dal 19 novembre 2021 al 5 dicembre 2021

Diversi luoghi di Nizza



Nils Indjein

Venerdì 19 novembre 2021 ore 20,30

Salle Laure Ecard

50 bd Saint-Roch



Salon du lycéen et de l’étudiant

Dal 19 novembre 2021 al 20 novembre 2021 dalle 9 alle 17

Acropolis, Palais des Congrès et des Expositions

1 Esplanade Kennedy



Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre cerveau

Venerdì 19 novembre 2021 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Hommage à Dalton Baldwin

Venerdì 19 novembre 2021 ore 18,30

Conservatoire à rayonnement régional de Nice Pierre Cochereau

Avec Élizabeth Vidal, soprano Norah Amsallem, soprano André Cognet, baryton Guillermo Lefever, violoncelle Sibel Pensel, flûte Stéphanos Thomopoulos, piano.

127 av de Brancolar - 06000 NICE



Les Carnets d'Albert Camus

Venerdì 19 novembre 2021 ore 20,30

Théâtre de la Cité

4 rue de la Croix - 06300 NICE



Noël des Bêtes abandonnées

Sabato 20 novembre 2021 dalle 10 alle 18

Acropolis, Palais des Congrès et des Expositions

1 Esplanade Kennedy - 06300 NICE



Tolstoï, Tourgueniev, Sand : Croisements en Provence

Sabato 20 novembre 2021 ore 20,30

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



Warren Zavatta dans «Fiasco»

Sabato 20 novembre 2021 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Vivre Sa Vie

Dal 20 novembre 2021 al 21 novembre 2021

Horaires:20:00 : samedi - 15:00 : dimanche

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts



Je lâche prise pour de bon !

Domenica 21 novembre 2021 ore 18

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Piazzolla 2021

Domenica 21 novembre 2021 ore 11

Opéra Nice Côte d'Azur

Hommage à Astor Piazzolla (1921-1992) par Monumental Tango. Avec Gilles San Juan, chant - Gilberto Pereyra, bandonéon - Lucia Abonizio, piano.

piazzolla-2021

4-6 rue Saint-François de Paule



Vitaa & Slimane

Domenica 21 novembre 2021 ore 20

Palais Nikaia

163 route du Mercantour



Le plus grand cabaret du monde

Martedì 23 novembre 2021 ore 20,30

Palais Nikaia

163 route du Mercantour



Hommage à Albert Camus

Mercoledì 24 novembre 2021 ore 20

L’Orchestre Philharmonique, le Chœur de l’Opéra et les musiciens du Conservatoire s’associent au Théâtre National de Nice pour rendre hommage à Albert Camus.

hommage-a-albert-camus

Description :

Henri Tomasi - Retour à Tipasa - Récitant Augustin Bouchacourt - Chœur de l’Opéra Nice Côte d’Azur (direction Giulio Magnanini) - Direction musicale Frédéric Deloche.

Freddie Mercury - Bohemian Rhapsody (arrangement de Thierry Muller) - Groupe de musiques actuelles du Conservatoire de Nice - Direction musicale Thierry Muller - Maria Casarès et Albert Camus Correspondance - Lecture Muriel Mayette-Holtz et Augustin Bouchacourt

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts



La Légende de la Troisième Colombe

Dal 24 novembre 2021 al 27 novembre 2021

Horaires: 20:30 : mercredi et vendredi - 20:00 : jeudi - 15:30 : samedi

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts

Accessible PMR



L’Image Satelitte, Festival photographie contemporaine Exposition Florent Meng SN/AZ.

Fino al 21 novembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



Exposition interactive « Wild Immersion »

Fino al 28 novembre 2021

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais -



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



Sortir de la réserve : Méta-créatutes du Mont Daour

Fino al 28 novembre 2021

Museum d'Histoire Naturelle

60 bd Risso



Conférences, Colloques et Concerts

Fino al 14 dicembre 2021

Centre Universitaire Méditerranéen

65 Promenade des Anglais - 06000 NICE



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Miles - Julie Béna

Fino al 30 dicembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Beatrice Celli

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Exposition - El Meya

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



La Vallée Avalée

Fino al 2 gennaio 2022

Lympia Espace Culturel Départemental

Exposition photographique de Marc Pollini.

52 Bd de Stalingrad - 06300 NICE



Marc Chagall, le passeur de lumière

Fino al 10 gennaio 2022

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Fino al 10 gennaio 2022

Palais Lascaris

Exposition « Voyage Musical » au Palais Lascaris. Une donation de 21 instruments d’Orient.

voyage-musical

15 rue Droite



Exposition Legacy, Yann Arthus-Bertrand

Fino al 16 gennaio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



« Les routes du thé » par Tuul et Bruno Morandi

Fino al7 febbraio 2022

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Matisse dans la collection Nahmad

Fino al 22 febbraio 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Isa Melsheimer

Fino al 27 février 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible

Informations www.nice.fr/fr/actualites/hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible/mairie



Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Noël Dolla, visite d’atelier / Sniper, 2018-2021

Fino al 31 marzo 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Noces de Rouille, sauce thaï

Domenica 21 novembre 2021 ore 16

Espace Jean Grinda