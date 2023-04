Tempo di Piano Pluriennale del Lavori: spese in vista per i proprietari di alloggi

Tempo di metter mano al portafoglio, per i proprietari di alloggi in Francia: il 1° gennaio di quest’anno è entrata in vigore la “Loi Climat et Résilience” che prevede un obbligo specifico al quale i proprietari di alloggi ubicati all’interno di condomini, che hanno più di 15 anni , non possono sottrarsi.

Si tratta della predisposizione del PPT, in francese Plan Pluriannuel de Travaux: deve comprendere tutti gli interventi da effettuare nell’arco di dieci anni per rendere il condominio in grado di assicurare risparmi energetici e di adeguarsi ai cambiamenti climatici.

Una “lista della spesa” che riguarda buona parte delle residenze immobiliari francesi, quelle di età superiore ai quindici anni con la descrizione analitica di quali interventi effettuare.

Il PPT deve essere redatto da un professionista nominato dall’Assemblea Generale e il piano, decorsi 10 anni, andrà adeguato.

Non per tutti i condomini l’obbligo scatta nella medesima data, ma l’entrata in vigore della “Loi Climat et Résilience”, per quanto concerne il PPT, entra in vigore a scaglioni:

Dal 1° gennaio 2023 per i condomini con più di 15 anni che comprendono oltre 200 appartamenti;

Dal 1° gennaio 2024 per i condomini che comprendono tra i 50 e i 200 appartamenti;

Dal 1° gennaio 2025 per i restanti condomini composti da 50 o un numero inferiore di lotti.

Assemblee straordinarie in vista, dunque, per i “grandi condomini”, per gli altri immobili deliberazioni da adottare nella prossima assemblea e poi…via ai lavori che, è giusto ricordarlo, possono essere effettuati solo dopo che il Syndic ha “raccolto” i fondi necessari dai proprietari degli alloggi.

Poco tempo, dunque e occorrerà cominciare a pagare, per i contributi statali la strada da percorrere è difficoltosa per gli stranieri che sono per lo più incapienti di fronte al fisco.