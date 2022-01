La Dante a Monaco presenta il 3 febbraio 'Il mio nome è Caino'

"Il mio nome è Caino" è specchio dinamico e lucido dell'essere e del fare mafioso e si intreccia alle musiche, composte ed eseguite dal vivo dalla pianista, compositrice e direttore d'orchestra Cettina Donato: due brani editi insieme a composizioni inedite, concepite appositamente per sostenere il racconto di Caino ed attraversate da contaminazioni classiche, popolari e jazz. Le musiche sono frutto di uno studio condiviso con l'interprete, eco della freddezza quanto dell'umanità del personaggio e ne sostengono le modulazioni emotive. In scena un uomo chiamato dal destino ad essere il più implacabile dei 'mafiosi' e per questo conosciuto con il più feroce dei soprannomi "Caino". Interpretato da un bravissimo Ninni Bruschetta, in un monologo che ha le connotazioni di un western, il testo offre allo spettatore il punto di vista dell'assassino, di colui che è chiamato dalla mafia a trasformarsi in un 'serial killer'.

INGRESSO: 20,00€ - Gratuito per i Soci Dante

BIGLIETTI: Prevendita presso Sede Dante Monaco su appuntamento Théâtre des Variétés: la sera dello spettacolo a partire dalle 18,30 RSVP entro il 31 gennaio - info.dantemc@gmail.com Tel. +377 97 70 89 47 +33 6 40 62 48 04

NORME SANITARIE MASCHERINA E PASS SANITARIO OBBLIGATORI

Oppure Test PCR o Test Antigenico delle 24 ore