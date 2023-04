F1. Sì, la Ferrari e Leclerc possono sorridere. A Baku il monegasco è terzo, primo podio dell'anno

La Ferrari può sorridere. A Baku è iniziato per davvero il mondiale della rossa e di Charles Leclerc, che conferma quanto di buono fatto venerdì e ieri e porta a casa il primo podio stagionale.

Un podio che sa di vittoria, visto che al momento la Red Bull ha dimostrato di essere imprendibile per chiunque. E ad accendere il mondiale potrebbe essere la lotta interna tra Perez e Verstappen, col messicano che vince in Azerbaigian e si avvicina in classifica piloti proprio al compagno di squadra. In molti forse fino a sabato mattina si erano illusi che gli aggiornamenti portati dal team austriaco avessero depotenziato le monoposto, ma se in qualifica qualche problema hanno avuto, in gara non ce n'è stata per nessuno.

E l'unico a dare battaglia e a stare, seppur poco, con gli imprendibili, questo fine settimana è stato solo il monegasco. Un terzo posto prezioso che spegne con i fatti tutte le voci sul suo futuro prossimo, che lo volevano già in orbita Mercedes per il 2024. Ferrari seconda forza? A Baku lo è stata, e nella gara lunga ha tenuto bene dietro la Aston Martin di Alonso (con Leclerc) e la Mercedes di Hamilton (con Sainz). È chiaro che dietro ai mostri Red Bull, la lotta è aperta più che mai, e il Cavallino è stato il team che ha sfruttato meglio le settimane di sosta.