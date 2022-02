ADACI/ADACI Formanagement è stata premiata da Great Place to Work® Italia come Certified Company 2021

ADACI/ADACI Formanagement è orgogliosa di celebrare l’ottenimento della Certificazione di Great Place to Work® Italia, insieme a tutte le aziende certificate nel 2021 a livello nazionale.

Per la speciale occasione sono state pubblicate due pagine sul Corriere della Sera dedicate a tutte le certified companies.

Le organizzazioni Certificate da Great Place to Work® si contraddistinguono dalle altre perché particolarmente attente al benessere delle proprie persone e alla qualità del proprio ambiente di lavoro. Queste aziende applicano un modello relazionale basato sulla fiducia reciproca tra tutte le persone, indipendentemente dal ruolo, genere, orientamento sessuale o anzianità lavorativa.

La Certificazione permette alle Certified Companies di essere riconosciute dai propri stakeholder come organizzazioni di primo piano all’interno del mercato del lavoro, dimostrando di avere:

· Processi HR di alta qualità

· Persone motivate con elevato livello di engagement

· Alta attrattività nei confronti del mercato del lavoro e dei migliori talenti

· Persone orgogliose dell'azienda e del proprio ambiente di lavoro

· Persone produttive, collaborative ed attente all'innovazione

“In ADACI/ADACI Formanagement lavoriamo ogni giorno per creare una cultura in azienda inclusiva che faccia tesoro delle idee propositive che arrivano dalle nostre risorse umane. Facendo tesoro dell’insegnamento di Socrate basato sulla maieutica promuoviamo, partendo in primis dall’ascolto, il dialogo per accrescere la fiducia per fornire il dovuto supporto finalizzato ad una crescita personale ed aziendale.

Le considerazioni e le opinioni espresse da tutta la nostra popolazione aziendale rispetto all’ambiente di lavoro, per il miglioramento del quale ci siamo fortemente impegnati, ci hanno permesso di ottenere la Certificazione di Great Place to Work®. Oggi ADACI/ADACI Formanagement celebra questo importante successo sul Corriere della Sera, insieme alle altre aziende certificate”, sostiene l’ing. Fabrizio Santini (Presidente Nazionale di ADACI e Amministratore Unico di ADACI Formanagement).

La Certificazione di Great Place to Work® è un riconoscimento riguardante la cultura organizzativa, apprezzato da leader e collaboratori di tutto il mondo ed è il punto di riferimento che identifica i luoghi di lavoro di qualità, in cui l’esperienza lavorativa di chi vive quotidianamente l’azienda è positiva e arricchente.

"Le Certified Companies mettono costantemente le proprie persone al centro", afferma Beniamino Bedusa, Presidente di Great Place to Work® Italia. “È ampiamente dimostrato che persone soddisfatte hanno impatti positivi sul business, sui profitti e sono in grado di fornire esperienze di qualità e valore anche al cliente finale. Spero che ognuna di queste aziende possa ispirare altri leader, per aiutarci a perseguire la nostra missione: costruire un mondo migliore, aiutando ogni organizzazione a diventare un “Great Place to Work For All”.

“In questi mesi di emergenza pandemica ADACI si è impegnata con resilienza ad essere un supporto fattivo per contribuire a risolvere le problematiche nascenti”, dichiara Fabrizio Santini. “ADACI Formanagement ha rapidamente modificato le metodologie di erogazione della formazione passando in mobilità webinar sfruttando al massimo le opportunità fornite dalla DaD diventando di fatto un Virgilio ADACI, cioè un accompagnatore discreto e competente sempre pronto ad aiutare a migliorare le esigenze del mercato e dei Soci”.

Informazioni su Great Place to Work®

Great Place to Work® è l'autorità globale sulla cultura del lavoro; è una società di consulenza e “people analytics” presente in oltre 60 Paesi nel Mondo, che ha come obiettivo quello di aiutare le organizzazioni a ottenere migliori risultati di business focalizzandosi sull’esperienza dell’ambiente di lavoro dei propri collaboratori. È l’unico istituto di ricerca che combina l’ascolto delle persone all’analisi delle politiche HR ed è conosciuto per le Certificazioni degli ambienti di lavoro di qualità e le note Classifiche che premiano gli ambienti di lavoro eccellenti. Lavora insieme ad aziende e organizzazioni di tutti i settori produttivi: da quelle private, alle pubbliche, alle no-profit.