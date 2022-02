Sanremo, al Ristorante Villaggio dei Fiori quattro serate a tema. Si parte il 26 febbraio con la Bagna Cauda, prenotati adesso!

Con l’arrivo della bella stagione e l’allentamento delle restrizioni il Ristorante Villaggio dei Fiori propone un ricco calendario di serate a tema per scoprire ed assaporare piatti e prodotti tipici della gastronomia italiana. In queste serate il cibo e il vino non saranno solo serviti in tavola in gustosi piatti, ma anche accompagnati da racconti, che sveleranno i segreti e la storia delle diverse preparazioni.

Sabato 26 febbraio il team del Ristorante Villaggio dei Fiori vi aspetta per la prima serata dedicata alla Bagna Cauda. Una serata di piena convivialità con un piatto invernale tipico della cucina piemontese.

Ecco la proposta:

Aperitivo di benvenuto con Prosecco

Degustazione di verdure freschissime con Bagna Cauda tradizionale

Sorbetto

Vini: Merlot

Prezzo a persona 30 euro inclusi vini e bevande.

Storytelling a cura del giornalista Claudio Porchia

I piatti di ogni serata saranno abbinati a ottimi vini di cantine selezionate.

Per informazioni e prenotazione telefonare al numero 380.8686215; info@villaggiodeifiori.it; Sito: www.villaggiodeifiori.it

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 – Sanremo.