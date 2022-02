Il nuovo showroom 'Corradini Home Solutions': un luogo per promuovere progetti di casa, di vita, di lavoro e di futuro

Con l'inaugurazione del nuovo showroom per la famiglia Corradini si apre un nuovo sipario. L'azienda Corradini Home Solutions che porta il nome di famiglia da oltre 50 anni in una continua e costante crescita sia in termini di strutture, investimenti, acquisizioni, uomini e risultati, senza dimenticare le nuove generazioni presenti, con questa nuova struttura si prefigge di portare il brand ai vertici del mercato ligure e non solo. Sabato scorso tra ‘sorprese teatrali’ e momenti dedicati agli invitati istituzionali, ai media e alle famiglie, il team di ‘Corradini Home Solutions’ ha aperto la sua nuova ‘casa’ che sarà dedicata ai clienti ma anche ai professionisti del settore.

“Il nuovo show room - ci hanno detto dal team Corradini - è uno spazio di 2.500 mq che integra nell’area espositiva, caratterizzata da idee innovative e soluzioni sartoriali, una zona Coworking aperta a Architetti, Designer, Produttori, e una Sala Conferenze per presentazioni, workshop, corsi ed eventi. 43 brand di eccellenza, 3 lingue parlate, 50 anni di esperienza sul territorio, sono i numeri di una famiglia e di una azienda che si sono migliorate nel tempo con un preciso obiettivo: poter diventare punto di riferimento nel settore per tutte le diverse tipologie di clienti. Un’evoluzione che non si limita solo all’estensione dell’offerta ma che si denota anche in un servizio di qualità attento alle esigenze e bisogni di ogni tipo di cliente, che viene accompagnato in ogni fase del progetto, dall’idea alla sua realizzazione e anche oltre”.

L'offerta è ampia ma accuratamente selezionata e suddivisa in diverse categorie e brand di prestigio: accessori, arredamento, arredobagno, box doccia, cucine, finiture e pavimenti, parquet, porte interne e blindati, finestre, rubinetterie, sanitari, serramenti, maniglie e wellness.

“Come famiglia e come brand – termina il team - crediamo che ogni giorno ci sia un nuovo modo di vedere le cose: perché crediamo che la cultura del progetto e il dialogo con per renderlo utile alle persone, aiuti a vivere meglio. È con questa firma di famiglia che vi attendiamo nel nostro nuovo showroom, uno spazio di 2.500 mq che raccorda al meglio tradizione e innovazione, nel solco di una storia fatta di continue evoluzioni spinte dal coraggio e dalla determinazione proprie di chi l’ha fondata. Un’evoluzione che non limita solo all’estensione dell’offerta, ma che traccia anche un nuovo modo di porsi sul mercato, affermando e proponendo una nuova identità di marca e una pluralità di servizi tali da porsi come unico interlocutore competente per un pubblico di professionisti, imprese e privati”.

Il team Corradini per venerdì prossimo ha organizzato un evento organizzato secondo 4 fasce orarie, per gli architetti e i professionisti della zona, che dovranno registrarsi prima sul portale show.corradinihome.it . Il negozio verrà presentato tra chiacchiere, incontri e scoperte ma sarà a numero chiuso, in ottemperanza alle limitazioni per il contenimento del Covid.