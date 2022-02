Escort: come la professione si è evoluta nel tempo

Si sente sempre parlare del “mestiere più antico del mondo”, anche se tanti ancora non hanno chiare le sfumature presenti nel settore. Infatti, come tutti i lavori, anche quello delle lavoratrici sessuali è molto cambiato nel tempo. Non tutti conoscono le differenze tra una prostituta e una escort, ad esempio.

La differenza principale è che le escort (e i gigolò) non lavorano in strada per attirare i clienti, né in quelli che venivano chiamati bordelli fino a qualche tempo fa. Le escort sono sex workers che lavorano spesso in appartamenti privati e anche a domicilio, e che mettono a disposizione anche servizi di accompagnamento per serate o eventi. Non tutte le escort, infatti, offrono prestazioni sessuali: alcune escort possono limitarsi a offrire la propria compagnia per serata di gala, oppure per permettere ai clienti di farsi vedere in compagnia di una ragazza o di un ragazzo particolarmente attraenti. Alcuni clienti si sentono semplicemente più a loro agio e sicuri di sé con una compagnia non “intima”.

Un’altra caratteristica delle escort è che spesso mettono i propri profili online su siti che coprono varie aree - ci sono anche pagine specifiche per il territorio di Montecarlo, come https://it.escort4you.xxx/escort/montecarlo/. Tramite questi profili, i clienti possono contattare le escort e i gigolò e richiedere una serata, o più giorni, in loro compagnia.

Ogni escort descrive in genere quali sono le prestazioni che offre, e a quale prezzo. I costi, come evidenziato da alcune ricerche recenti, variano molto in base alla regione e anche alla città, ma soprattutto in base alla escort. Esistono infatti delle escort di lusso che si rivolgono soprattutto a clienti di classe più ricca, per passare serate esclusive in luoghi chic come casinò, hotel di lusso o ristoranti stellati.

Insomma, la escort svolge mansioni diversificate in base a tanti fattori e dunque la definizione non è più assimilata al concetto di prostituta. In realtà lo stesso termine anglosassone “escort” è entrato a far parte della lingua comune solo negli ultimi 10-12 anni, in seguito ad alcuni scandali nell’ambito della politica, un segno anche a livello linguistico della differenza tra la lavoratrice “del mestiere più antico del mondo” e una escort di classe.