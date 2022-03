Covid: da oggi in Francia é “liberi tutti”. Nel Principato di Monaco un po’ meno!

Molti avevano immaginato il “liberi tutti” pronunciato con un’atmosfera un po’ diversa da quella nella quale siamo piombati dopo l’aggressione russa all’Ucraina.

In ogni caso quel giorno è arrivato: oggi, 14 marzo 2022 é giorno scelto dal governo francese per abolire praticamente dappertutto l’obbligo della mascherina e del pass vaccinale.



La mascherina viene riposta in casa, con la speranza che presto possa trasformarsi in un reperto, un soprammobile, un ricordo di tempi trascorsi con l’incubo del Covid e dell’infezione.



Da oggi dunque vengono meno alcune regole:

Abolizione del porto di mascherina al chiuso nei musei, cinema, ristoranti;

Abolizione dell’obbligo di esibire il pass sanitaire per accedere a ristoranti, bar, discoteche, cinema, teatri, sale da spettacolo, stadi, fiere e mostre e trasporti interregionali;

Abolizione del protocollo sanitario sui luoghi di lavoro con ripresa delle normali modalità di lavoro.



Queste le regole, ma restano alcune eccezioni delle quali occorre tenere conto.

La mascherina resterà obbligatoria per:

Accedere ad ospedali, case di cura e case di riposo:

Accedere ai trasporti pubblici quali treno e aereo.

La situazione, anche nel Dipartimento delle Alpi Marittime, sta migliorando, ma, avvertono le autorità sanitarie, occorrerà mantenere alcune buone abitudini, soprattutto nella pulizia delle mani, nell’utilizzo del gel e nella ventilazione dei locali.

Scompariranno inoltre, anche nei luoghi di lavoro e durante le riunioni, le regole sulle distanze tra le persone.

Se l’obbligo della mascherina verrà meno, non per questo chi lo desidera potrà continuare ad utilizzarla, anche sui luoghi di lavoro.

Il Ministro della salute Olivier Véran ha infatti precisato che “Nelle circostanze attuali col virus che continua a circolare, i dipendenti che desiderano farlo saranno in grado di continuare a indossare una mascherina, senza che il datore di lavoro possa opporsi”.



Nuove regole, sempre da oggi, 14 marzo 2022, anche nel Principato di Monaco

Aboliti



Il pass sanitaire per accedere a tutti i luoghi chiusi fatta eccezione per gli ospedali, le strutture socio sanitarie e le case di cura e riposo. La regola vale sia per il personale, sia per i visitatori.

L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, anche in luoghi affollati quali i mercati, i bar e le riunioni pubbliche.



Resta l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, negli uffici, negli spazi di accoglienza e sui trasporti pubblici.