Carnevale di Nizza: meglio comportarsi così...

Informazioni pratiche per vivere al meglio e senza spiacevoli sorprese il Carnevale di Nizza.

Conoscere dove sono ubicate le entrate, quali sono le tariffe, quali le regole di sicurezza e sanitarie.

E poi: cosa si può portare, cosa verrà sequestrato e non più restituito.

Tutto in un articolo, una sorta di vademecum per potersi divertire in santa pace.





Dispositivo di sicurezza

Controlli sistematici saranno effettuati agli ingressi delle manifestazioni del Carnevale da agenti di sicurezza, con metal detector, ispezione visiva delle borse e perquisizioni.

Per limitare l'attesa ai controlli d'ingresso, è raccomandato vivamente di:

Arrivare 2 ore prima dell'inizio dello spettacolo

Non portare borse. Gli animali non sono ammessi nell'area della manifestazione, ad eccezione dei cani guida per non vedenti o di assistenza, muniti di guinzaglio regolamentare. Ogni uscita è definitiva.

Dispositivo sanitario

Le festività del Carnevale di Nizza sono soggette alle indicazioni e obblighi sanitari stabiliti dallo Stato al momento della manifestazione: decreti ministeriali, ordinanze prefettizie e municipali in vigore, per tutta la durata della manifestazione. Ogni persona che partecipa all'evento è tenuta a conformarsi.



Costumi e accessori

Le persone completamente travestite (indossare solo alcuni accessori non è sufficiente) potranno entrare gratuitamente alla parata d'apertura e ai Corsi nelle aree riservate.

Attenzione, i costumi che possono creare confusione, di carattere religioso, militare o offensivo sono formalmente vietati, così come qualsiasi accessorio menzionato nell'elenco degli oggetti vietati.



Oggetti vietati

È vietato entrare nell'area della manifestazione con:

oggetti contundenti, affilati o appuntiti

Armi finte

Armi e munizioni di qualsiasi categoria

Bombe lacrimogene

Sostanze esplosive, infiammabili o volatili (fuochi d'artificio, petardi, fuochi di Bengala...)

Bevande alcoliche, sostanze illecite, contenitori in vetro o metallo e contenitori in plastica con tappo

Caschi da moto

Treppiedi per fotocamere

Sedie pieghevoli

Bombolette spray, bombolette, filamenti, serpentine...

Valigie, borse della spesa e altri sacchi e bagagli

Oggetti rotolanti (roller, monopattini, skateboard, biciclette...) ad eccezione di passeggini e sedie a rotelle

Bastoni da passeggio

Sedie pieghevoli.

Questi oggetti saranno confiscati e distrutti senza possibilità di restituzione. Non sarà disponibile alcun servizio di deposito durante la manifestazione.





Tariffe

Sfilata dei carri Illuminati

Tribune place Masséna - Zona A – Place Masséna

Adulto: 28 €

Adulto – biglietto rimborsabile: 31 €

Bambino (6-12 anni): 10 €

Bambino (6-12 anni) – biglietto rimborsabile: 11 €

Persona disabile: 11 €

Tribune Promenade des Anglais - Zona B – Promenade des Anglais

Adulto: 23 €

Adulto – biglietto rimborsabile: 25,50 €

Bambino (6-12 anni): 8 €

Bambino (6-12 anni) – biglietto rimborsabile: 8,80 €

Persona disabile: 9 €

Persona disabile – biglietto rimborsabile: 9,90 €

Zone pedonali - Zona A – Place Masséna

Adulto: 14 €

Bambino (6-12 anni): 5 €

Persona disabile: Gratuito

Zone pedonali - Zona B – Avenue de Verdun, Promenade des Anglais e avenue Max Gallo

Adulto: 7 €

Bambino (6-12 anni): Gratuito

Persona disabile: Gratuito

Mascherato = gratuito

Se vi presentate vestiti dalla testa ai piedi, l’accesso è gratuito nelle zone pedonali per le sfilate.

Il biglietto verrà consegnato direttamente alle entrate E1, E2, E3 e E4 del corso, solo fino ad esaurimento posti disponibili.

L’accesso alle battaglie dei fiori è completamente a pagamento, anche se venite vestiti.

Si prega di notare che l’uso di alcuni accessori non dà diritto all’ingresso gratuito – sono severamente vietati i costumi confusi, religiosi, militari o offensivi, nonché qualsiasi accessorio menzionato nell’elenco degli articoli delle informazioni di sicurezza.



Battaglie dei Fiori

Tribune place Masséna - Zona A – Place Masséna

Adulto: 28 €

Adulto – biglietto rimborsabile: 31 €

Bambino (6-12 anni): 10 €

Bambino (6-12 anni) – biglietto rimborsabile: 11 €

Persona disabile: 11 €

Tribune Promenade des Anglais - Zona B – Promenade des Anglais

Adulto: 23 €

Adulto – biglietto rimborsabile: 25,50 €

Bambino (6-12 anni): 8 €

Bambino (6-12 anni) – biglietto rimborsabile: 8,80 €

Persona disabile: 9 €

Persona disabile – biglietto rimborsabile: 9,90 €

Zone pedonali - Zona B – Avenue de Verdun, Promenade des Anglais e avenue Max Gallo

Adulto: 14 €

Bambino (6-12 anni): 5 €

Persona disabile: Gratuito

Sfilata diurna dei carri

Tribune place Masséna - Zona A – Place Masséna

Adulto: 23 €

Adulto – biglietto rimborsabile: 25,50 €

Bambino (6-12 anni): 10 €

Bambino (6-12 anni) – biglietto rimborsabile: 11 €

Persona disabile: 11 €

Tribune Promenade des Anglais - Zona B – Promenade des Anglais

Adulto: 20 €

Adulto – biglietto rimborsabile: 22 €

Bambino (6-12 anni): 8 €

Bambino (6-12 anni) – biglietto rimborsabile: 8,80 €

Persona disabile: 9 €

Persona disabile – biglietto rimborsabile: 9,90 €

Zone pedonali - Zona A – Place Masséna

Adulto: 14 €

Bambino (6-12 anni): 5 €

Persona disabile: Gratuito

Zone pedonali - Zona B – Avenue de Verdun, Promenade des Anglais e avenue Max Gallo

Adulto: 7 €

Bambino (6-12 anni): Gratuito

Persona disabile: Gratuito

Gli ingressi

Sono quattro gli ingressi al Carnevale di Nizza riservati al pubblico.

E1 – Rue Massena (Pietonne) in Place Massena

E2 – Avenue Felix Faure

E3 ed E4 – Promenade des Anglais ai due lati (Est e Ovest) del recinto.