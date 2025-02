Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Diversi

«Loto contre la mucoviscidose» - Il 16 febbraio - Espaces du Fort Carré – Antibes



Teatro

Théâtre le tribunal - 5 Place Amiral Barnaud - Antibes

«Ce n’est pas de votre faute!» - Dal 13 al 15 febbraio

«Le voyage magique : spectacle enfants» - Il 15 e 20 febbraio



Antibéa - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

«Le tartuffe : pièce de molière» - Il 14, 15, 16 febbraio

«Pièce de vie» - Il 13 febbraio –

«Frérot & sœrette : spectacle enfants» - Il 18 febbraio



Mostre

«Élément eau Cap d’Antibes» - Dal 1° al 27 febbraio - Casemate n°5 – Boulevard d’Aguillon - Vieil Antibes

«Transacafé : styles » - Fino al 1° marzo - 6 Rue du Docteur Rostan – Antibes

«Décors colorés de l’antibes romaine» - Fino al 30 aprile - Musée d’Archéologie – Antibes

«Drumsvleil» - Fino al 7 marzo - Médiathèque Albert Camus – Antibes

«Il reflet de la lumière» - Fino al 29 marzo - Espace d’Exposition les Arcades – Viel Antibes

«Au-delà de l’écriture 2» - Fino al 15 marzo - Médiathèque Albert Camus – Antibes

«Leurs majestés : homard et langouste» - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes



Visite guidate

Vecchia Antibes in francese - Il 25 febbraio ore 10

Vecchia Antibes in inglese: su richiesta,

Il Percorso dei Pittori - Il 28 febbraio ore 10h



AURON

Semaine de la magie

Fino a venerdì 14 febbraio 2025.

Place centrale et salle Rovery



Winter party ESF - Discesa con le fiaccole

Giovedì 13 febbraio 2025 dalle 18 alle 20.

Giovedì 20 febbraio 2025 dalle 18 alle 20.

Giovedì 27 febbraio 2025 dalle 18 alle 20.

Giovedì 6 marzo 2025 dalle 18 alle 20.

Descente à ski aux flambeaux des enfants (niveau flocon) et animation musicale avec les moniteurs de ski de l'ESF d'Auron dès 18h. Piste du Riou ou sur traversée 2000/vallons/nabines. Accessible aux skieurs et piétons. Boissons chaudes.

Piste du Riou



6ème Edition “Les artistes à Auron”

Da sabato 15 a martedì 18 febbraio 2025.

Exposition d'art moderne dans la station d'Auron.

Centre de la station



Semaine des arts - Esposizione

Dal lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2025.

L'art s'invite dans la station d'Auron.

Centre de la station



Roller disco party

Mercoledì 19 febbraio 2025 dalle 16 alle 0.

Place centrale (chapiteau)



BEAULIEU SUR MER

Conferenze Scienza per tutti – Beaulieu

Conferenza

Dal 19 Febbraio a 16 Aprile 2025

Mercoledì 19 febbraio: Jacky Cosson

Perle nere e allevamento di perle: la scienza nell'arcipelago polinesiano

Mercoledì 19 marzo: Jean-François Agassant

Quale futuro per la plastica?

Mercoledì 16 aprile: Aurelia Heurteux

Quali sono le responsabilità sociali delle autorità locali? Quali sono le conseguenze per i cittadini?

Mercoledì 14 maggio: Damien Bazin

I nostri rapporti conflittuali con la natura

Mairie de Beaulieu-sur-Mer

3 boulevard Maréchal Leclerc



BEAUSOLEIL

Mostra 120 anni di sport a Beausoleil

Fino al 2 aprile

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Mostra 120 anni di sport a Beausoleil

Fino al 2 aprile 2025

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Laboratori di scambio culturale

Tutto l'anno

Ateliers d'échanges,

Immeuble "Le Centre",

Salle Saint-Cyr06240 Beausoleil



CAGNES SUR MER

Carnaval sous l’océan en fête !

Carnevale

Mercoledì 19 febbraio 2025 dalle 14 alle 17.

Au programme

SPECTACLE DE 14H à 15H – Sur la place de Gaulle

PARADE DE 15H à 16h – Départ place de Gaulle, avenue Renoir, Cours du 11 novembre, avenue Maréchal Juin, avenue Hôtel des Postes

BOUM GEANTE DE 16H à 17H

Centre-ville



Mostra Fauna, flora e metafore

Fino al 30 Aprile 2025

Bijou Contemporain

Espace Solidor – Haut-de-Cagnes



CANNES

Événement sportif - Semaine internationale de Cannes de Finn

Fino a venerdì 14 febbraio 2025

au vendredi 14 février 2025

Yacht Club de Cannes



Concert - L'amour sans fin

Concert Saint Valentin

Venerdì 14 febbraio 2025

Horaire(s) :

20h

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Concert - Récital d'art lyrique

Venerdì 14 febbraio 2025

Horaire(s) :

18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Concert - Afterwork - 5h13

Venerdì 14 febbraio 2025

Horaire(s) :

18h30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Spectacle -Rencontres internationales de ballets juniors

Pôle National Supérieur Danse Rosella Hightower

Sabato 15 febbraio 2025

Horaire(s) :

20h30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Concert - Hommage à Maria Callas et Mahalia Jackson

Tribute G. Beauly & Guests

Sabato 15 febbraio 2025

Église du Sacré Cœur du Prado, 15 avenue du Prado



Atelier d'écriture slam

Sabato 15 febbraio 2025

Horaire(s) :

14h

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Spectacle - Gala de l'humour cannois

6e édition

Sabato 15 febbraio 2025

Horaire(s) :

20h30

(ouverture des portes 19h)

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Spectacle - Big Mother

Thriller journalistique de Mélody Mourey

Domenica 16 febbraio 2025

Horaire(s) :

18h00

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



Animations - Vide-grenier solidaire

En faveur de l'association Aviation Sans Frontières

Domenica 16 febbraio 2025

Horaire(s) :

De 8h30 à 16h30

Campus Georges Méliès

214 avenue Francis Tonner



ExcursionTout public

Visite du boulevard de la Croisette

Martedì 18 febbraio 2025

Horaire(s) :

14h

devant les marches du Palais des festivals et des congrès),

1 boulevard de la Croisette



SpectacleM - Les 6 maisons de Lulu Baluchon

Mercoledì 19 febbraio 2025

Horaire(s) :

10h, 14h30 et 16h30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



Exposition - Grégory Berben et John Mejia

Histoires de vie

Fino a martedì 1° aprile 2025

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : 10h-12h / 13h-18h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Exposition - Vanuatu. La voix des ancêtres

Fino a domenica 25 maggio 2025

Horaire(s) :

De décembre à mars :

De 10h à 13h et de 14h à 17h

(fermé les lundis)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Exposition - Vanuatu. La voix des ancêtres

Fino al 25 maggio 2025

Horaire(s) :

De décembre à mars :

De 10h à 13h et de 14h à 17h

(fermé les lundis)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



GORBIO

Mercato agricolo di Gorbio

Tutto l'anno il venerdì mattino

Place de la République



ISOLA

Sci notturno

Giovedì 13 febbraio 2025 dalle 20 alle 22.

Isola 2000



Isola festeggia San Valentino

Venerdì 14 febbraio 2025.

Isola festeggia San Valentino con un quiz Z'amours sulla funivia del Mercantour, una gara di orienteering per innamorati, un concerto dei Mezcla Pa'ca Salsa, seguito da fuochi d'artificio e da una fiaccolata.

Dalle 10.00: gara di orientamento per innamorati

Dalle 12.00 alle 14.00: quiz “Les Z'amours” nella funivia del Mercantour, con in palio un weekend a Isola 2000

Ore 18.00: concerto di salsa di Mezcla Pa'ca, seguito da fuochi d'artificio e discesa con le fiaccole degli istruttori.

Isola 2000



Pallavolo sulla neve – Snow volley

Sabato 15 febbraio 2025.

Sabato 22 febbraio 2025.

Front de neige

Isola 2000



Professioni di montagna

Domenica 16 febbraio 2025

Venerdì 21 febbraio 2025.

Venerdì 28 febbraio 2025.

Spiegazione e dimostrazione delle professioni di montagna.

Isola 2000



Serata “La sfida del camoscio”

Martedì 18 febbraio 2025 alle 20:30.

Giochi e sfide della fauna selvatica

Isola 2000



Grande giro in slitta

Martedì 18 febbraio 2025.

Isola 2000



Il Carnevale di Isola

Sfilata, Corteo, Parata

Mercoledì 19 febbraio 2025.

Trucco, sfilata, grandi teste e spettacolo Disney Eternal Story. Discesa con fiaccole, concerto del vincitore di Covers in vetta. Spettacolo pirotecnico.

14.00: Creazione di maschere e trucchi

17.45: Passeggiata dei bambini in maschera nel centro commerciale

18.00: Spettacolo Disney “Histoire éternelle

Ore 19.00: Fiaccolata e spettacolo pirotecnico

Isola 2000



LEVENS

Gala de Charité en soutien aux écoliers sinistrés de Mayotte.

One man Show / One woman show

Domenica 16 febbraio 2025

Orari di apertura il domenica dalle 15 alle 17.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Fete du citron

Chaque année, la Fête du Citron® est rythmée par plusieurs temps forts :

Corsos des fruits d’or : dimanches 16 février, 23 février et 2 mars 2025

Corsos nocturnes : jeudis 20 et 27 février 2025

Salon de l’artisanat et des orchidées – accès gratuit

Exposition des Motifs d’agrumes – accès libre et gratuit



Nuove idee per l'Europa: con le donne e gli uomini che la realizzano

Giovedì 13 febbraio a 18:30

Campus de Sciences Po,

11 place Saint Julien, Amphithéâtre Richard Descoings



91a Fete du citron - Visita al Monastero di Saorge

Giovedì 13 febbraio da 09:30 a 13:30

Visita guidata e/o commentata

Palais de l'Europe - Office de Tourisme, 8 avenue Boyer



Visite Guidée : Menton Et La Mer

Giovedì 13 febbraio da 10:00 a 10:45

Visita guidata e/o commentata

Esplanade du musée jean Cocteau - Severin Wunderman,

La traverse du Bastion



91esima Fete du citron - Dal Fiore alla Festa

Martedì 11 febbraio da 14:00 a 17:00 / 13 febbraio > 14 febbraio

Visita guidata e/o commentata

Palais de l'Europe -

Office de Tourisme, 8 avenue Boyer



91esima Fete du citron - Spettacolo "Disco Stars

Sabato 15 febbraio

Théâtre Francis Palméro -

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



91ª Fete du citron - Aperitivo alla Limonaia

Lunedì 17 febbraio da 09:45 a 13:15, da 10:10 A 13:40 e da 10:35 A 14:05 / Lunedì 24 febbraio da 09:45 a 13:15, da 10:10 A 13:40 e da 10:35 A 14:05

Prodotti locali

66 avenue des Alliés



91a Fête du Citron® - Laboratorio di linoleografia

Lunedì 17 febbraio / Lunedì 24 febbraio

Jardin Palais de Carnolès,

3 avenue de la Madone,



91ème Fête du Citron® - Visita guidata La Belle Epoque a Mentone

Martedì 18 febbraio da 10:00 a 11:30 / Martedì 25 febbraio da 10:00 a 11:30

Palais de l'Europe -

Office de Tourisme, 8 avenue Boyer



91ème Fête du Citron® - spettacolo folcloristico della Capeline de Menton

Mercoledì 19 febbraio da 20:30 a 22:00 / Mercoledì 26 febbraio da 20:30 a 22:00

Salle Saint Exupéry,

8 rue de la République



91ème Fête du Citron® - Maison Gannac / Pack Ingresso senza navetta

Fino al 15 febbraio / 17 febbraio > 22 febbraio / ...

2970 route de Super Garavan,



Mostra Jean Cocteau / Michèle Kleijnen, Escales

Fino al 16 giugno 2025

Musée Jean Cocteau - Le Bastion,

Quai Napoléon III,



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Tutto l'anno il giovedì alle 10,15

Fiori/piante

Jardin du Val Rahmeh,

Avenue Saint Jacques



Visita guidata: la sala dei matrimoni di Jean Cocteau, Lasciate che Mentone vi racconti tutto su di sé

Tutto l'anno

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Tutto l'anno

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Vide grenier

Tutto l'anno il venerdì

Mail du Bastion & Place aux Herbes



Le antichità del Louvre

Tutto l'anno

Grand Hôtel des Ambassadeurs,

3 rue Partouneaux,



MONACO

Shows - "ALEX VIZOREK AU SMAKELIJK! COMEDY CLUB"

Da venerdì 14 a sabato 15 febbraio 2025

The Méridien Beach Plaza

22, avenue Princesse Grace



OPMC - "Chamber Music"

Martedì 18 febbraio 2025, alle 18.30

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Opera - "Das Rheingold"

Mercoledì 19 febbraio 2025, alle 20h

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Exhibition - "Francisco Tropa - Paesine"

Fino a lunedì 21 aprile 2025

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Agora, the Place of the Museum"

Fino a domenica 4 maggio 2025

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exhibition - "UNRELATED!"

Fino a giovedì 18 dicembre 2025, dalle 10h alle 18h

Espace 22

24 Bd d'Italie



Exposition - "L’Effet Papillon"

Fino a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "The Butterfly Effect"

Funo a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Carnevale di Nizza

Venerdì 14 febbraio ore 19 - Le grand Bal du Veglione à l’Opéra

Sabato 15 febbraio

Ore 13 - Journée de la Carnavalina GRATUIT

Ore 16 - Inauguration du Village du Carnaval GRATUIT

Ore 20,30 - Corso Carnavalesque illuminé d’ouverture

Domenica 16 febbraio

Ore 9 La Course des garçons de café GRATUIT

Ore 12 Le Carnaval des Frenchy

Martedì 18 febbraio ore 20,30 - Corso Carnavalesque illuminé

Mercoledì 19 febbraio ore 14,30 - Bataille de fleurs

Giovedì 20 febbraio ore 18 - Nocturne du Village du Carnaval GRATUIT

Sabato 22 febbraio

Ore 14,30 - Bataille de fleurs

Ore 20,30 - Corso Carnavalesque illuminé

Domenica 23 febbraio ore 14,30 - Corso Carnavalesque de jour

Martedì 25 febbraio ore 20,30 - Corso Carnavalesque illuminé - «Les étudiants fêtent Carnaval » con la partecipazione della FACE 06

Mercoledì 26 febbraio ore 14,30 - Bataille de fleurs

Giovedì 27 febbraio or5e 18 - Nocturne du Village du Carnaval - gratuito

Venerdì 28 febbraio ore 20,30 - Lou Queernaval - gratuito

Sabato 1° marzo

Ore 14,30 - Bataille de fleurs

Ore 20,30 - Corso Carnavalesque illuminé

A seguire - festa di chiusura, abbruciamento del Re e fuochi d’artificio - gratuito

Domenica 2 marzo ore 10 - Grand bain du Carnaval - gratuito



Le Médecin malgré lui - Teatro

Giovedì 13 febbraio 2025 alle 20.

Venerdì 14 febbraio 2025 alle 21.

Sabato 15 febbraio 2025 alle 21.

Giovedì 27 febbraio 2025 alle 20.

Venerdì 28 febbraio 2025 alle 21.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



La nuit de Guignol - Spettacolo

Giovedì 13 febbraio 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Pièces démontées - Teatro

Giovedì 13 febbraio 2025 alle 20.

Venerdì 14 febbraio 2025 alle 20.

Sabato 15 febbraio 2025 alle 20.

Domenica 16 febbraio 2025 alle 16.

Petit Théâtre des Affranchis

11 Rue Léotardi



Pour vivre heureux vivons couchés - One man Show / One woman show

Giovedì 13 febbraio 2025 alle 21.

Venerdì 14 febbraio 2025 alle 21.

Sabato 15 febbraio 2025 alle 21.

Domenica 16 febbraio 2025 alle 17:30.

Giovedì 20 febbraio 2025 alle 21.

Venerdì 21 febbraio 2025 alle 21.

Sabato 22 febbraio 2025 alle 21.

Domenica 23 febbraio 2025 alle 17:30.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



La navigation dans les îles d’Hyères durant l’antiquité par le biais des épaves - Conferenza

Giovedì 13 febbraio 2025 alle 18:30.

Musée d'Archéologie Nice - Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



Bal Veglione 2025

Venerdì 14 febbraio 2025 alle 19.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Soirée T’choup & Love

Venerdì 14 febbraio 2025 alle 18.

Château de Crémat

442 chemin de Crémat



Saint-Valentin - Spettacolo

Venerdì 14 febbraio 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Solid’air - Spettacolo

Venerdì 14 febbraio 2025 alle 15.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Lescop - Concerto

Venerdì 14 febbraio 2025 alle 20.

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Feder – Hors les murs - Concerto

Venerdì 14 febbraio 2025 alle 20.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



Ballet : Casse-Noisette

Venerdì 14 febbraio 2025 alle 20.

Palais Nikaia

163 Boulevard du Mercantour



Atelier d’écriture sur l’exposition “Ukraine, la mort dans l’âme”

Sabato 15 febbraio 2025 dalle 14 alle 17.

Sabato 15 marzo 2025 dalle 14 alle 17.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



Carnaval de Nice 2025 “Roi des Océans”

Dal 15 Febbraio a 02 Marzo 2025

Place Masséna



Moha MMZ - Concerto

Sabato 15 febbraio 2025 alle 20.

Le 109

89 Route de Turin



Il Carnevale di Nizza “Re degli oceani”

Le date

Sabato 15 febbraio 2025

La Carnavalina: apertura dei festeggiamenti, intrattenimento gratuito e manifestazioni in città.

Défilé d’ouverture: presentazione dei carri e dei gruppi di carnevale.

Corso illuminé d’ouverture: ore 20.30 - Intorno al giardino Albert 1er, Place Masséna.



Martedì 18 febbraio 2025

Corso carnavalesque illuminé: dalle 20.30 alle 22.00 - Place Masséna.



Mercoledì 19 febbraio 2025

Bataille de Fleurs: 14.30-16.00 - Place Masséna.



Venerdì 21 febbraio 2025

Lou Queernaval: ore 20.30 - Place Masséna.



Sabato 22 febbraio 2025

Bataille de Fleurs: 14.30-16.00 - Place Masséna.

Corso carnavalesque illuminé: dalle 20.30 alle 22.00 - Place Masséna.



Domenica 23 febbraio 2025

Sfilata di carnevale diurna: 14.30-16.00 - Place Masséna.



Martedì 25 febbraio 2025

Corso carnavalesque illuminé: dalle 20.30 alle 22.00 - Place Masséna.



Mercoledì 26 febbraio 2025

Bataille de Fleurs: 14.30-16.00 - Place Masséna.



Sabato 1°marzo 2025 (chiusura)

Bataille de Fleurs: 14.30-16.00 - Place Masséna.

Corso carnavalesque illuminé: dalle 20.30 alle 22.00 - Place Masséna.

Incinération du Roi et feu d’artifice: ore 22.45 - Promenade des Anglais, Plage du Centenaire.



Carnaval de Nice – Corso illuminé d’ouverture

Sabato 15 febbraio 2025 alle 20:30.

Place Masséna



Secrets de Pirates - Spettacolo

Sabato 15 febbraio 2025 alle 15.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Discussion de gens normaux - Teatro

Domenica 16 febbraio 2025 ore 17

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Carnaval de Nice – Le Carnaval des Frenchy

Domenica 16 febbraio 2025 dalle 12 alle 18:30.

Il Frenchy Brunch approda al Théâtre de Verdure! Una domenica di festa sotto il sole, nel cuore di Nizza e della Promenade des Anglais.

In programma: una selezione musicale 100% francese, un servizio di catering per il brunch che soddisferà tutti i gusti e animazioni per grandi e piccini durante tutta la giornata: bocce, struttura gonfiabile, rodeo... Senza dimenticare il dress code speciale del Carnevale: Re di gli Oceani! Un evento per famiglie da non perdere, per divertirsi, ballare e stare insieme!

Théâtre de Verdure



Carnaval de Nice – Course des garçons de café - Carnevale

Domenica 16 febbraio 2025 dalle 9 alle 11:30.

Départ Place du Palais de Justice

Domenica 16 febbraio 2025 alle 10:30.

Venerdì 21 febbraio 2025 alle 15.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



La Pirate qui a peur de l’eau - Spettacolo

Lunedì 17 febbraio 2025 alle 15.

Martedì 18 febbraio 2025 alle 15.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Musique de chambre au Foyer de l’Opéra - Concerto

Lunedì 17 febbraio 2025 alle 12:15.

Lunedì 24 febbraio 2025 alle 12:15.

Lunedì 19 maggio 2025 alle 12:15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Léon l’ourson et Peter l’oiseau migrateur - Teatro

Lunedì 17 febbraio 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Les cours d’histoire de Mamie Grimoire – Les temps modernes - Teatro

Lunedì 17 febbraio 2025 alle 15.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Carnaval de Nice – Corso Carnavalesque Illuminé

Martedì 18 febbraio 2025 alle 20:30.

Sabato 22 febbraio 2025 alle 20:30.

Martedì 25 febbraio 2025 alle 20:30.

Sabato 1° marzo 2025 alle 20:30.

Place Masséna



Zouzi, sportif malgré lui – Amin Dridi - Teatro

Mercoledì 19 febbraio 2025 alle 15.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Les quatre saisons - Spettacolo

Mercoledì 19 febbraio 2025 alle 15.

AnimaNice Bon-Voyage

Salle Black Box

2 Pont René Coty



Carnaval de Nice – Batailles de Fleurs

Mercoledì 19 febbraio 2025 alle 14:30.

Sabato 22 febbraio 2025 alle 14:30.

Mercoledì 26 febbraio 2025 alle 14:30.

Sabato 1° marzo 2025 alle 14:30.

Place Masséna



Visite de la Confiserie Florian – Vacances d’hiver & Carnaval

Fino al 9 Marzo 2025

Confiserie Florian du Vieux-Nice

14 quai Papacino



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Giovedì 27 febbraio 2025 alle 20.

Lunedì 3 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 31 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 7 aprile 2025 alle 19.

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



The Jeff Panacloc Company – Jeff Panacloc - Spettacolo

Giovedì 13 febbraio 2025 alle 20:30.

Venerdì 14 febbraio 2025 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Glitter by Ruhl, Spettacolo

Venerdì 21 febbraio 2025 alle 19:45.

Venerdì 14 marzo 2025 alle 19:45.

Sabato 29 marzo 2025 alle 19:45.

Venerdì 4 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 18 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 16 maggio 2025 alle 19:45.

Venerdì 6 giugno 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl

1, Promenade des Anglais



Cantates à Saint-Paul - Concerto

Domenica 23 marzo 2025 alle 15:30.

Domenica 29 giugno 2025 alle 15:30.

Domenica 16 novembre 2025 alle 15:30.

Eglise Saint-Paul

28 avenue de Pessicart



Sensas by Ruhl- Spettacolo

Venerdì 21 marzo 2025 alle 19:45.

Sabato 12 aprile 2025 alle 19:45.

Sabato 26 aprile 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Evasion, One man Show / One woman show

Représentations :

- Dimanche 16 mars - 16h30

- Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Giovedì 27 febbraio 2025 alle 20.

Lunedì 3 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 31 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 7 aprile 2025 alle 19.

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Giovedì 27 febbraio 2025 alle 20.

Lunedì 3 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 31 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 7 aprile 2025 alle 19.

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Nella misteriosa atmosfera di un museo notturno, vieni ad assistere ad uno dei nostri concerti di musica da camera e lasciati cullare da un ricco repertorio che dedica uno spazio importante alla musica contemporanea.

Alla luce delle sensazionali vetrate di La Création du Monde e grazie ad un'acustica straordinaria, venite a vivere un'esperienza straordinaria nella sala da concerto progettata dallo stesso Marc Chagall!

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Son et lumière

Fino al 09 marzo 2025

Basilique Notre-Dame de l'Assomption

2 Rue d'Italie



Les Hommes sont Cons, les Femmes Casse-couilles ! - Teatro

Sabato 15 marzo 2025 alle 20:30.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



Vivan Maier – Anthology, Exposition

Fino al 16 marzo 2025

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Ils peignaient nos statues - Esposizione

Fino al 16 Marzo 2025

Musée archéologique de Cimiez

126 Avenue des Arènes de Cimiez



Numera Natura – Benoît Barbagli Vautier - Esposizione

Fino al 06 Aprile 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



L’ombre, le reflet, l’écho - Esposizione

Fino al 07 Aprile 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



Evasion - One man Show / One woman show

Fino all'11 aprile 2025

Représentations :

Dimanche 22 décembre - 16h30

Vendredi 31 janvier - 21h

Dimanche 16 mars - 16h30

Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le pouvoir bouleversant de la couleur - Exposition

Fino al 14 aprile 2025

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Nuit d’ivresse, Théâtre

Fino al 20 aprile 2025

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Réveillon à la morgue, Teatro

- Venerdì 25 aprile - 21:00

- Domenica 4 maggio - 18:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



La vérité si je mens… ta liste ?, Spettacolo

Fino al 23 Maggio 2025

Zatanna ti porta con sé alla scoperta di un universo misterioso e magico dove verità, bugie... e liste si mescolano!

Uno spettacolo per tutta la famiglia in cui rimarrai sorpreso dalle sue performance di mentalismo originali, interattive e divertenti.

Con Zatanna.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le malade imaginaire - Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacolo teatrale Molière diretto da Sébastien Morena.

Argan, vedovo e ipocondriaco, si risposa con Béline che finge cure premurose ma spera solo nella morte del marito per ereditare. Sopporta salassi, purghe e numerosi altri rimedi prescritti da medici desiderosi di compiacerlo nei suoi deliri... e soprattutto di ricevere la loro pensione!

Angélique, la figlia di Argan, ama Cléante nonostante suo padre. Quest'ultimo preferisce sposarla con Thomas Diafoirus, figlio di buona famiglia e soprattutto medico... Ma piacerà alla giovane?

Toinette la fedele serva prenderà parte al gioco di alcuni... e di altri!!!

con: Pierre MORENA, Pénélope, Elona BENSON o Milla BERZANE, Patricia DEN HARTOG o Marie-Neige MARTIN, Sébastien MORENA, Roland DE L'ODEON, François DELACOUR, Alain SERRA, Ornella BRESCIA

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sexe, magouilles et culture générale, Teatro

Fino al 30 Maggio 2025

Spettacolo di Laurent Baffie, regia di Sébastien Morena.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



Le malade imaginaire, Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Aux frontières de la transcendance, Spectacle

Fino al 6 giugno 2025

Représentations :

- Dimanche 24 novembre - 16h30

- Vendredi 24 janvier - 21h

- Samedi 8 mars - 21h

- Vendredi 28 mars - 21h

- Vendredi 2 mai - 21h

- Vendredi 6 juin - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Jean Toche – Fragments de mémoire (1930-1944) - Esposizione

Fino al 4 Luglio 2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 18. tranne 1° gennaio, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° maggio, 8 maggio e 25 dicembre.

Archives Nice Côte d'Azur - Palais de Marbre

7/9 av de Fabron



Raoul Dufy, le miracle de l’imagination - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT DALMAS LE SELVAGE

Aunos ski alpi Race - Competizione sportiva

Domenica 16 febbraio 2025 dalle 8 alle 16.

Bureau d'Information Touristique de Saint-Dalmas-le-Selvage

Maison de Pays



SAINT ETIENNE DE TINEE

Projection ” Le cerf, seigneur des forêts”

Giovedì 13 febbraio 2025 dalle 16:30 alle 17:30.

Maison du Parc du Mercantour



Bételgeuse, l’envoyée du Ciel - Spettacolo

Sabato 15 febbraio 2025 dalle 18:30 alle 19:30.

Salle des fêtes



Projection “Des gypaètes et des hommes”

Martedì 18 febbraio 2025 dalle 16:30 alle 17:30.

Maison du Parc du Mercantour



SAINT JEAN CAP FERRAT

Les Jeudis de la Villa : Etienne Ghys - Conferenza

Giovedì 13 febbraio 2025 dalle 19 alle 23.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



Happy Hour – Club del libro - Conferenza

Martedì 1° aprile 2025 alle 19.

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SAINT MARTIN DU VAR

Le jour de nos noces - Teatro

Venerdì 14 febbraio 2025 alle 21.

Salle Polyvalente

Route du Collège



SAINT MARTIN VESUBIE

Le carnaval à la médiathèque

Giovedì 13 febbraio 2025 dalle 10 alle 17.

Venerdì 14 febbraio 2025 dalle 15 alle 16:20.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti



Visites de la Brasserie du Comté - Degustazione

Giovedì 13 febbraio 2025 dalle 16 alle 17.

Giovedì 20 febbraio 2025 dalle 16 alle 17.

Au programme :

• Visite de la Brasserie

• Découverte de la naissance de notre bière et de notre limonade

• Rencontre avec notre équipe

• Dégustation gratuite

Lieu-dit Pra de la Majou



Biathlon nocturne - Competizione sportiva

Venerdì 14 febbraio 2025 dalle 16 alle 21:30.

A partir de 16h pour les enfants

A partir de 18h pour les adultes

Centre Nordique du Boréon

Le Boréon



Carnaval traditionnel

Da sabato 15 a martedì 18 febbraio 2025.

PROGRAMME CARNAVAL 15-18 FEVRIER

TITOUN ROI DES ANNES 80



Samedi 15 février

15h30 : Tournée du héraut annonçant l’arrivée de sa Majesté dans les rues du village

17h00 : Arrivée de sa Majesté Titoun sur son char suivi du vin chaud offert par « Le St Mart »

22h00 : Bal costumé animé par Dj Djook, salle Jean Gabin



Dimanche 16 février

11h30 : Dégustation de Pépa réalisée par les polentiers du village, place du Général de Gaulle

14h30 : Défilé carnavalesque à l’hôpital St Antoine

17h00 : Apéritif, Porte St Anne, offert par « La Pizza »



Lundi 17 février

Dès 7h00 : Tournée dans le haut du village et ses alentours avec le Biffou Jouve

11h00 : Arrivée du Biffou, place du Général de Gaulle

15h00 : Après-midi enfantine et visite du Biffou, salle Jean Gabin



Mardi 18 février

Dès 7h00 : Tournée dans le bas du village et ses alentours avec le Biffou Maje

15h00 : Défilé carnavalesque jusqu’à la place de la Frairie

16h30 : Ambégu, place de la Frairie offert par la Municipalité

17h30 : Tirage de la tombola, vin chaud et boudins offerts par la boucherie « Chez Marco », le

café-restaurant « L’embuscade », place Général de Gaulle

21h00 : Feu d’artifice suivi de la procession des Pénitents Blancs et incinération de sa Majesté

Titoun sur la place de la Gare

22h00 : Bal costumé animé par DJ Miss Cécyl, salle Jean Gabin

Village



SAORGE

Mercato contadino di Saorge

Tutto l'anno il sabato mattino

Place Ciapagne



TENDE

Un weekend in Corea

14 febbraio > 15 febbraio

Médiathèque départementale annexe de Tende,

4 avenue Marius Baruccchi



VALDEBLORE

Pool Party à la piscine de La Bolline

Giovedì 13 febbraio 2025 dalle 19 alle 21.

Piscine de La Bolline

La Bolline



Stage de Natation à la Piscine de Valdeblore

Dal lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2025.

Piscine de La Bolline

La Bolline



Conférence Animaux Totem Amérindiens

Fino al 29 Novembre 2025

Chambre d'hôtes Les Murès

Quartier des Murès

Route de La Colmiane

Saint Dalmas



VENCE

Explore le monde coloré de Matisse

Sabato 15 febbraio 2025 dalle 11 alle 12:30.

Musée de Vence

Place du Frêne



Les gamin’rient

Carnevale

Fino al 22 febbraio 2025, ogni giorno dalle 10 alle 17.

Place du Grand Jardin



VILLEFRANCHE SUR MER

Sfilata Floreale sull’acqua

Carnevale

Lunedì 17 febbraio 2025.

11:00: Passeggiata dei gruppi folkloristici all'Octroi.

13:30: Sfilata di Carnevale sulle banchine.

14:00: Lancio del FLOWER NAVAL COMBAT al Port de la Santé e intrattenimento di gruppi folcloristici in Place Amélie Pollonnais e sulle banchine.

Per tutta la giornata: passeggiata fiorita in città e quiz con cena romantica in palio grazie all'Associazione dei commercianti di Villefranche-sur-Mer (COSEDEV)!

Port de la Santé

Quai Amiral Courbet