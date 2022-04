6 aprile: il Principato di Monaco ricorda sempre il grande Ranieri III

Nel Principato di Monaco il principe Ranieri III muore alle 6.35 del 6 aprile 2005, sembra per i problemi cardiaci e respiratori che il 7 marzo lo avevano costretto al ricovero. Il principe aveva 81 anni.

Il ricordo è vivo ancora oggi, perchè Ranieri III ha rappresentato la svolta del Principato.

Ranieri III di Monaco, nato a Monaco il 31 maggio 1923 è stato Principe sovrano di Monaco dal 1949 al 2005. Ranieri resse il Principato di Monaco per quasi 56 anni, il che lo rese uno dei regnanti da più tempo sul loro trono della storia europea. Ranieri nacque al Palazzo dei Principi di Monaco, unico figlio del conte Pierre de Polignac e di sua moglie, la principessa Charlotte di Monaco. La sua figura di principe regnante dopo la morte del nonno Luigi II, risultò fondamentale per lo sviluppo del moderno Principato di Monaco, per la trasformazione della sua economia, traghettandolo dalla tradizionale nomea di paradiso fiscale basato su scommesse e casinò a luogo culturale di importanza internazionale. Il principe coordinò inoltre delle riforme sostanziali nella costituzione monegasca, limitando i poteri del principe sovrano ed affiancandosi un consiglio di stato. Nel 1956 sposò l'attrice americana Grace Kelly, attirando l'attenzione dei media di tutto il mondo sul piccolo principato.