Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

Classic'Antibes

Dal 30 aprile al 22 maggio

Les concerts

Samedi 7 mai à 20h, "Soirée russe", Auditorium Hector Berlioz - Concert avec Plamena MANGOVA, Piano, accompagnée par l'orchestre dirigé par Benjamin LEVY.

Dimanche 15 mai à 16h30, "Violon romantique", Auditorium Hector Berlioz - Concert avec Olivier CHARLIER, Violon, accompagné par l'orchestre dirigé par Rebecca TONG.

Dimanche 22 mai à 16h30, "Brahms à l'honneur", Auditorium Hector Berlioz - Concert avec Nelson GOERNER, Piano, accompagné par l'orchestre dirigé par Pavel BALEFF.

Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique



Les Harlem Globetrotters à l'Azurarena

Venerdì 6 maggio 2022 ore 20

AzurArena



Un ennemi du peuple

Dal 6 all'8 magggio 2022

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche

Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

15 rue Clemenceau



BEAULIEU SUR MER

MOSTRA : EN RÊVANT LA MÉDITERRANÉE, ESPOSIZIONE

Fino al 18 settembre 2022

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



CAGNES SUR MER

EXPOSITION PELLETIER, ORFÈVRES

Fino al 12 giugno 2022, dalle 14 alle 17.

Chiuso lunedì e martedì

Musee du Bijou Galerie Solidor

Place du Château



CANNES

CONCERT, CORPUS DELICTI / LES TÉTINES NOIRES / +GUESTS

Rock Gothique / Indus'

Sabato 7 maggio 20922 ore 21

MJC Picaud / Studio 13



CONCERT, COSMOS

Les poètes et l'univers de Héraclite à Breton, une belle traversée musicale et poétique.

Sabato 7 maggio 20922 ore 20,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



EXCURSION, VISITE DU QUARTIER OXFORD TERREFIAL

Mercoledì 11 maggio 2022 ore 9,30

Villa Montrose - Archives historiques

9 avenue Montrose



CONFÉRENCE, PARCOURS HISTORIQUE DES DÉCOUVERTES SUR LE SOLEIL

Mercoledì 11 maggio 2022 ore 15

Maison des Associations

1 avenue des Broussailles



EXPOSITION Photographie NICOLAS FLOC'H - INVISIBLE PARALLÈLE

Fino a domenica 22 maggio 2022

AVRIL / MAI :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 17h45

- Fermée le 1er mai

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION BILAL HAMDAD - SOLITUDES CROISÉES

Fino a domenica 29 maggio 2022

Mardi à vendredi : de 13h à 17h, Samedi et dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CONCERT, MJC PICAUD - MUSIQUES ACTUELLES - PRINTEMPS 2022

Fino a sabato 4 giugno 2022

MJC Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



EXPOSITION, OH ! UNE EXPO

Fino a martedì 30 agosto 2022

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



EXPOSITION, VOYAGE EN MILIEU AQUIFÈRE AVEC BELLINI

Fino al 18 settembre 2022

Musée-Chapelle Bellini, Parc Fiorentina,

67 bis avenue de Vallauris, Cannes



CAP D'AIL

EXPOSITION ESQUISSES PAR CAROLINE DENIS, ESPOSIZIONE

Fino al 14 maggio 2021

Tutti i mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 17.

Château des Terrasses

1 Avenue Géneral de Gaulle



CARROS

LA NAISSANCE DE L’ALPHABET, ESPOSIZIONE

Fino al 7 maggio 2022

Orari di apertura il martedì dalle 14 alle 18. Il mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Médiathèque André Verdet

5 Boulevard de la Colle Belle



Autre temps, autre lieu

Fino al 29 maggio 2022

Véronique Champollion et Francis Puivif investissent le château de Carros pour en révéler et en exploiter les potentialités mémorielles et fonctionnelles.

autre-temps-autre-lieu

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Place du Château



MENTON

Théâtre : « Grosse chaleur »

Venerdì 6 maggio 2022 ore 21

Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero

8 avenue Boyer - Palais de l'Europe



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 5 maggio 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 5 maggio 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée : La vieille-ville en famille

Sabato 7 maggio 2022 ore 10

Place de la Conception



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 6 maggio 2022 ore 10

Lunedì 9 maggio 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 9 maggio 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 10 maggio 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : la Chapelle des Pénitents Noirs

Mercoledì 11 maggio 2022 ore 14,30

Rue du général Galliéni



Exposition une collection dans tous ses états

Fino al 30 maggio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Exposition : "D'un support à l'autre"

Fino al 10 giugno 2022

Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe)

Galerie d’art contemporain - palais de l’Europe

8 avenue Boyer



MONACO

Lettres De Mon Moulin (ndt, "Lettere dal mio mulino")

Giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 alle 20.30, domenica 8 maggio 2022 alle 16.30

"Lettres De Mon Moulin" (ndt, "Lettere dal mio mulino") di Alphonse Daudet con Philippe Caubère

Da martedì 3 a domenica 8 maggio 2022

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Théâtre "Quadrille"

Giovedì 5 maggio 2022, alle 20.30

"Quadrille" di Sacha Guitry, con Xavier Gallais, Le´onie Simaga, Marie Vialle e Cyril Guei¨

Giovedì 5 maggio 2022, alle 20.30

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Concerto di Gontard

Venerdì 6 maggio 2022 alle 19

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Mostra Internazionale Canina di Monaco

Da sabato 7 a domenica 8 maggio 2022

Mostra Internazionale Canina di Monaco

Espace Fontvieille

5, avenue des Ligures



Concerto sinfonico

Domenica 8 maggio 2022 alle 18,

Serie Grande Stagione: concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Thomas Hengelbrock con il Coro Balthasar Neumann e i solisti del Coro Balthasar Neumann. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph Haydn

Domenica 8 maggio 2022, alle 18h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Incontro

Martedì 10 maggio 2022, alle 18.30,

« Don’t look up », una storia vera? Serata dibattito sulla risposta collettiva alla sfida climatica, in collaborazione con la Missione per la Transizione Ecologica

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Recital di pianoforte

Martedì 10 maggio 2022, alle 20h

Serie Grande Stagione: recital di pianoforte con Nicholas Angelich. In programma: Beethoven, Schumann and Brahms

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Conferenza

Mercoledì 11 maggio 2022 dalle 20

« Duemila anni di storia della Chiesa »: dal modernismo all'era conciliare (XIV – XXI secoli), moderano dal Canonico Alain Goinot, delegato episcopale alla Formazione, a cura della Diocesi di Monaco

L'Agora Maison Diocésaine

18, rue Bellevue



Projection de Film

Martedì 10 maggio 2022 alle 20

Tutta l'arte del Cinema - I Martedì del Cinema - proiezione del film "Elephant Man" di David Lynch (1980) organizzata dall'Istituto Audiovisivo di Monaco

Martedì 10 maggio 2022, alle 20h

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostrav "LUX MUNDI (La Luce del Mondo )"

Fino a martedì 14 giugno 2022, dalle 10 alle 17, L'Agora Maison Diocésaine

Mostra di arte moderna, d'ispirazione sacra, a cura della Diocesi di Monaco

Dalle 10h alle 17h

L'Agora Maison Diocésaine

18, rue Bellevue



Mostra Northbound. Connected by the Sea"

Fino a domenica 19 giugno 2022, Museo Oceanografico di Monaco

Il Museum Kunst der Westküste, situato ad Alkersum (Isola di Föhr) in Germania, presenta la mostra "Northbound. Connected by the Sea" dal 19 marzo al 19 giugno 2022 al Museo Oceanografico di Monaco

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



NIZZA

DIEU EST CHINOIS, SPETTACOLO

Venerdì 6 maggio 2022 ore 21.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



ORELSAN, CONCERTO

Venerdì 6 maggio 2022 ore 20

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



MORGANE CADIGNAN, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Venerdì 6 maggio 2022 ore 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



LA PETITE DANS LA FORÊT PROFONDE, TEATRO

Fino a sabato 7 maggio 2022

Orari di rappresentazione. Il giovedì alle 19:30. Il venerdì alle 20. Il sabato alle 15 e alle 20.

Franciscains - Ancienne Église des franciscains

Place Saint-François



LES OUVREURS : IN&OUT NICE 2022, CONFERENZA

Fino al 07 maggio 2022, ogni giorno.

Nice Queer Film Festival

Divers Cinémas de Nice



ECOQUEERECHO, ESPOSIZIONE

Fino al 7 maggio 2022

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



PING-PONG (DE LA VOCATION), TEATRO

Sabato 7 maggio 2022 ore 20,30

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



K-BAROCK / OPUS 2, SPETTACOLO

Sabato 7 maggio 2022 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



LA VOIE DE JOHNNY, CONCERTO

Sabato 7 maggio 2022 ore 20,30

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



JAZZ DE LA MÉDITERRANÉE, CONCERTO

Sabato 7 maggio 2022 ore 20,30

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



ISA MELSHEIMER, ESPOSIZIONE

Fino all'8 maggio 2022

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



AFTERWORK #11, CONCERTO

Mercoledì 11 maggio 2022 ore 19

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



ANGÈLE, CONCERTO

Mercoledì 11 maggio 2022 ore 20

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



BIOGRAPHIE : UN JEU, TEATRO

Da mercoledì 11 a sabato 14 maggio 2022

Orari di rappresentazione il mercoledì, giovedì e venerdì alle 20. Il sabato alle 15.

Théâtre Lino Ventura

168 boulevard de l'Ariane



UNE BIBLIOTHÈQUE DE LA COULEUR, ESPOSIZIONE

Fino al 15 MAGGIO 2022

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LA MORT N’EST PAS UNE FIN

ESPOSIZIONE

Fino al 15 MAGGIO 2022

Orari di apertura :

Museo aperto tutti i giorni tranne il martedì

Dalle 10 alle 17 dal 1 novembre al 30 aprile.

Dalle 10 alle 18 dal 2 maggio al 31 ottobre.

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



MIRKINE PAR MIRKINE : PHOTOGRAPHES DE CINÉMA ESPOSIZIONE

Fino al 15 MAGGIO 2022

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 18.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



"GUSTAVE-ADOLPHE MOSSA. NICIENSIS PINXIT", EXPOSITION

Fino al 15 maggio 2022

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



MUSIQUE BAROQUE – PROGRAMMATION 2022 - CONCERTO

Fino al 21 MAGGIO 2022

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



STUDIO HARCOURT – L’ART DE LA LUMIÈRE - EXPOSITION

Fino al 22 maggio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



MOKO MAD’MOISELLE – AMOREGRAFIA, ESPOSIZIONE

Fino al 29 maggio 2022.

Orari di apertura: Aperto tutti i giorni tranne il lunedì

Il museo: dalle 10 alle 18

La galleria: dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



“LAXMI, LE 3E GENRE EN INDE VU PAR ANITA KHEMKA”, ESPOSIZIONE

Fino al 30 maggio 2022

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



“L’ART EN EXIL. HÀM NGHI, PRINCE D’ANNAM (1871-1944)”, ESPOSIZIONE

FINO AL 26 GIUGNO 2022

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Chiuso il martedì, 1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre.

Il Musée Départemental des Arts Asiatiques di Nizza presenta una nuova mostra su Hàm Nghi (1871-1944), il "Principe di Annam", il primo artista vietnamita formato da pittori e scultori francesi.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



CONSERVATOIRE DE NICE – SAISON 21/22

CONCERTO

Fino al 4 luglio 2022,ogni giorno.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



LA GESTE DE BOUDDHA, ESPOSIZIONE

Fino al 4 settembre 2022, ogni giorno.

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Chiuso il 1° maggio .

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera