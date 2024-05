A maggio Saint-Jean-Cap-Ferrat si trasforma in Galleria d'arte a cielo aperto per il mese dell'arte

Dopo il mese del mare, il comune di Saint-Jean-Cap-Ferrat dedica il mese di maggio all'arte, un tema caro ai Saint-Jeannois. Il villaggio si trasformerà in una galleria d'arte a cielo aperto e sarà anche il parco giochi di alcuni artisti di fama nazionale e internazionale, nonché un luogo di scoperte, incontri e condivisione per gli amanti e amanti dell'arte.

Grandi e piccini potranno godere di un ricco programma attraverso numerose mostre all'aperto, in spazi dedicati ma anche partecipando a eventi vibranti come il Pigment Festival: Festival di Arte Urbana, o il Festival del Gesso per dare libero sfogo alla creatività di grandi e piccini.

Uno dei punti culminanti di questo mese di maggio sarà la rivelazione di una statua unica al mondo, La Medusa dei Viaggiatori, per un omaggio artistico senza precedenti al mare e al patrimonio mediterraneo.

Dall'arrivo della nuova squadra municipale 10 anni fa, l'opportunità viene offerta ogni anno ad alcuni artisti di fama di esporre le loro opere all'aperto negli spazi pubblici. La penisola è uno scrigno formidabile per evidenziare opere di ogni stile da Sosno a Jenk, da Marcos Marin a Nicolas Lavarenne...

Quest'anno la mostra all'aperto è anche un omaggio postumo che sarà reso all'artista libanese Alfred Basbous che avrebbe compiuto 100 anni nel 2024. Nel prolungamento del patto di amicizia firmato nel 2022, questa mostra sarà un ponte artistico tra Saint-Jean-Cap-Ferrat e la capitale culturale del Libano, Byblos.

Grazie a Sandro Cotza, Direttore di Arttravels, i visitatori potranno ammirare 11 opere monumentali in bronzo dell'artista, conosciute per le loro forme e curve generose, dinamiche, eleganti a volte anche misteriose. Questa mostra all'aperto completerà l'offerta artistica già ricca proposta a Saint-Jean-Cap-Ferrat che conta non meno di 5 gallerie d'arte da scoprire.

Parallelamente, numerose mostre temporanee saranno organizzate nel mese di maggio e nel corso dell'anno; del resto, quale miglior collegamento sarebbeCi può essere per una transizione senza intoppi tra il mese del Mare e il mese dell'Arte che la mostra iniziata dalla moglie dell'artista François Chapelain-Midy: «La Beauté à nos pieds».

A partire dal 3 maggio i visitatori potranno approfittare di questa esposizione di 30 sculture in bronzo, direttamente estratte dal Museo nazionale di storia naturale di Parigi: questo bestiario prevalentemente popolato da insetti il cui mistero e la cui plastica hanno affascinato l'artista che ha trasfigurato in bronzo patinato, sarà visibile nello spazio Namouna fino al 26 maggio.

L'11 maggio, all'inizio dell'apertura del festival internazionale del film di Cannes, sarà una «Odissea» L'artista Diane Detalle, che avvierà un dialogo a quattro mani con il celebre attore hollywoodiano Billy Zane, la cui opera pittorica ispirata ai paesaggi dei luoghi delle sue riprese è conosciuta oltreoceano tanto quanto la sua carriera cinematografica. Dal * al 19 maggio, lo spazio Nettuno prenderà vita durante incontri, scambi, «live painting», per momenti di condivisione e di risveglio attorno all'arte e ai sensi.

Questa mostra è un vero invito ad esplorare le profondità della creatività, una ricerca che mette in luce le possibilità illimitate che si rivelano quando gli artisti si appropriano dei serbatoi non sfruttati della creatività. Da sempre gli artisti hanno scelto questa penisola paradisiaca dove regna un'innegabile energia creativa. Da Somerset Maugham a Winston Churchill, i cui paesaggi unici hanno ispirato alcune delle loro opere più belle, da David Niven a Elisabeth Taylor che venivano a rigenerarsi, da Grace Kelly a Lily Collins, Saint-Jean-Cap-Ferrat, che vi hanno girato alcune delle scene più belle della settima arte o allo stesso titolo di Jean Cocteau che ha tatuato le pareti della famosa Villa Santo Sospir su consiglio dei suoi amici Matisse e Picasso, rimane un'oasi di pace che ispira profondamente gli artisti.

Il comune non smette di iscriversi nel suo tempo ed è quindi naturale che nell'ambito delle celebrazioni dei 120 anni, sia nato questo progetto di festival di Arte Urbana: il Pigment Festival . L'arte urbana è oggi riconosciuta come un'arte a tutti gli effetti e la Costa Azzurra nasconde molti artisti di talento che ci invidiano.

Dal 20 al 26 maggio il collettivo Whole Street celebra 12 artisti: Jen Miller, Ernesto Novo, Otom, Brian Caddy, Django, Tse, Artmor1, Aroke, Hka, Faben, Clodart, che si sfideranno nella realizzazione di affreschi monumentali e su pareti di libera espressione sparse nel cuore del villaggio in un weekend dedicato alla Street-Art: il 25 e 26 maggio.

Numerose sorprese attendono i visitatori: incontri, mostre, iniziazioni, laboratori, live painting, demo di danza con l'associazione Cléa e la scuola di danza Top Dance, DJ set con il collettivo Solair e la partecipazione di Raphaël Chiquet, campione del mondo di BMX.

Lo street artist Jérémy Besset, invece, ci inviterà in un momento di gioia e festa al Festival del Gesso. La scuola elementare di Saint-Jean Cap-Ferrat, diventerà per un giorno il centro nevralgico della distribuzione dei gessetti, per la creazione di opere effimere nel villaggio, alla scuola dove gli artisti in erba convivono con artisti urbani. Culmine del mese di maggio ma anche uno dei momenti più forti di queste celebrazioni del 120

Non perdetevi mercoledì 15 maggio, alle ore 11, l'inaugurazione di una scultura monumentale battezzata «La Medusa dei Viaggiatori», che sarà svelata dal Sindaco di Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dieterich e dal Consiglio Comunale, alla presenza di personalità prestigiose di alto rango e del mondo del mare, per un omaggio senza precedenti alla salvaguardia degli oceani.