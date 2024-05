Federico Marchetti: incontro con l'imprenditore visionario durante la Monte-Carlo Fashion Week

Nell'occasione della Monte-Carlo Fashion Week il Monaco Economic Board ha organizzato un incontro con Federico Marchetti, fondatore del gruppo Yoox Net-A-Porter, uno dei leader mondiali della moda online. Geniale pioniere dell'e-commerce e uomo impegnato, ha consegnato la sua visione della moda e dell'imprenditorialità. Emozionante e illuminante.

Anche prima dell'arrivo di Facebook o dell'iPhone, Federico Marchetti ha fondato nel 2000 il sito e-commerce della moda di lusso Yoox, che sarebbe diventato nove anni dopo uno dei primi unicorni italiani. Nel 2015, con la fusione con il suo concorrente Net-A-Porter, l'entità assumerà un'altra dimensione, sempre sotto la sua direzione fino al 2021, quando lascerà il gruppo dopo averlo rivenduto, per dedicarsi al suo impegno per lo sviluppo sostenibile.

Un impegno che si è concretizzato in particolare nella nomina a presidente del gruppo di lavoro dedicato alla moda della Sustainable Markets Initiative, avviata nel 2020 dal re Carlo III, allora Principe di Galles.

"Il primo obiettivo di questa "Task Force" è stato quello di attuare, con i marchi che hanno aderito a questa iniziativa, la progressiva adozione di un passaporto digitale legato a ciascun prodotto venduto. Questo passaporto consente al cliente di avere molte informazioni come il luogo di produzione, l'origine di tutti i materiali che compongono l'articolo, ma anche come rivenderlo, ripararlo, riciclarlo per prolungarne la durata. Il potere dell'informazione associato a quello del cliente può davvero cambiare le cose. Per tutta la mia carriera ho sempre cercato di vedere le cose dal punto di vista del cliente."

Intervistato da Justin Highman, Vice Direttore Generale del MEB, Federico Marchetti è tornato anche sul suo percorso imprenditoriale e sulla sua esperienza nell'e-businessIl commercio, a volte illustrandolo con aneddoti gustosi per la gioia del pubblico composto prevalentemente da giovani.

A questa nuova generazione non ha mancato di dare alcuni consigli: "A chi volesse lanciarsi nell'e-commerce nella moda direi che è troppo tardi, ma andrei decisamente verso l'unione quasi magica dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile, perché questo vale sia per i clienti che per gli investitori". Interrogato sulle ultime tendenze tecnologiche, ritiene che l'intelligenza artificiale sia solo all'inizio, che sarà ovunque e in modo positivo. "Non dovremmo parlare di intelligenza artificiale, ma di intelligenza aumentata. Se usato con un buon governo e una visione giusta, allora penso che possa aiutare molto l'umanità."

Al termine di questo evento, che si è svolto sotto l'etichetta "Monaco Economic Conferences" (conferenze in inglese del MEB), Federico Marchetti si è prestato con molta sincerità e semplicità al gioco delle questioni faccia agli apprendisti imprenditori presenti, prima di incontrare il suo pubblico in occasione di una sessione di autografi del suo libro intitolato Le Avventure di un Innovatore prefazione di Giorgio Armani.

Per premiare il suo impegno esemplare in una moda più sostenibile, Federico Marchetti ha ricevuto la sera di questa conferenza il Positive Change Award dalle mani della Presidente e Fondatrice della Monte-Carlo Fashion Week, Federica Nardoni Spinetta, in occasione della serata dei Fashion Awards. Una giusta ricompensa per un pioniere di grande ispirazione.