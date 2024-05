Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Mostre ed esposizioni

Fino al 31 maggio 2024 - Exposition "Gérard Séréeé - Médiathèque Albert Camus



CAGNES SUR MER

EXPOSITION « AU DELÀ DU REGARD »

FINO AL 16 GIUGNO 2024

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

ATELIER, RENDEZ-VOUS AVEC HOPKINSON SMITH

Stage de musique ancienne

Fino a venerdì 3 maggio 2024

Horaire(s) :

De 10h à 12h15 et de 14h30 à 18h30

Château Font de Veyre

70 avenue Docteur Raymond Picaud



EXCURSION, VISITE PROMENADE DU SUQUET

Venerdì 3 maggio 2024 ore 10,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CONCERT, KILLIAN ALAARI

Venerdì 3 maggio 2024 ore 13,30

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



SPECTACLE, ET SI UN JOUR, UNE F

Sabato 4 maggio 2024 ore 20,30EMME…

Le Raimu

Chemin de la Borde



AUTOUR DE L'ARGENTIQUE

Sabato 4 maggio 2024 dalle 9 alle 14

Art'O Sphère



SPECTACLE, BROADWAY, NOUS VOILÀ !

Sabato 4 maggio 2024 ore 20,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



SPECTACLE, PRÉVERT / BISOUS BISOUS

Sabato 4 maggio 2024 ore 16

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



ANIMATIONS, MAI À VÉLO

Cyclotourisme au Moure Rouge

Domenica 5 maggio 2024 dalle 8 alle 12

Amicale Cycliste de Cannes la Bocca



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CARROS

EXPOSITION : MATIÈRES PREMIÈRES

FINO AL 16 GIUGNO 2024

La scena artistica belga è in mostra al Centre International d'Art Contemporain di Carros (Costa Azzurra) dal 3 febbraio al 16 giugno 2024. La mostra si svolge nell'ambito della Presidenza belga del Consiglio dell'Unione europea.

Nel primo semestre del 2024, il Centre International d'Art Contemporain de Carros (Alpes Maritimes) sarà in orario belga! Il Centro parteciperà alla Presidenza belga del Consiglio europeo, con una grande mostra di opere di artisti visivi belgi incentrata sui materiali.

Come diceva giustamente Paul Eluard, non esiste il caso, ma solo gli appuntamenti. Perché questa mostra Matières Premières non è il frutto del caso, ma il risultato di incontri, entusiasmi e passioni condivise tra amanti dell'arte. Che siano belgi o francesi, di Bruxelles o delle Alpi Marittime.

Centre international d'art contemporain,

Place du Château



LA BRIGUE

Commemorazione dell'8 maggio 1945

Mercoledì 8 maggio da 11:30 a 13:00

Programma :

Deposizione di una corona di fiori in onore dei combattenti della Seconda Guerra Mondiale presso il monumento ai caduti, seguita da un aperitivo in Place de Nice.

Il 7 maggio 1945, la resa dell'esercito tedesco fu firmata a Reims, quartiere generale delle forze alleate in Europa occidentale guidate dal generale americano Eisenhower. I combattimenti sarebbero cessati l'8 maggio alle ore 23:01.

Place de Nice 06430 La Brigue



LEVENS

CHAMPIONNATS DE FRANCE 2024 DE VTT - COMPETIZIONE SPORTIVA

Da giovedì 2 a domenica 5 maggio 2024

Orari di apertura il giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 17.

Le Grand-Pré



EXPOSITION DE VALÉRIE & HERVÉ RIOU

FINO AL 25 MAGGIO 2024

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne Ascensione, 1° maggio e 8 maggio.

La Galerie du Portal accueillera Valérie Riou, Artiste peintre et Hervé Riou son frère, Meilleur Ouvrier de France 2023 sculpture sur bois

La Galerie du Portal

1 Place V. Masséglia



MENTON

Erick Baert - One man show

Sabato 4 maggio da 20:30 a 22:00

Théâtre Francis Palmero -

Palais de l'Europe 8 avenue boyer



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visite guidée : Laissez-vous conter Menton : Les ruelles de l'histoire

Ogni sabato alle ore 10

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata alla limonaia di Mas Flofaro

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Martedì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata del giordino di Val Rahmeh con giardiniere

Il Giovedì ore 10,15

Lasciatevi raccontare la storia del giardino mentre scoprite la sua vegetazione varia e rigogliosa.

Tra la freschezza delle fontane, le vasche e i vialetti ombrosi dal fitto fogliame, scoprite una vegetazione rigogliosa e diversificata. Giardino di acclimatazione e conservatorio, l'orto botanico ospita una gamma eccezionale di piante: quasi 1.700 specie e varietà provenienti dalle regioni mediterranee, subtropicali e tropicali. Questa diversità e l'atmosfera esotica sono rese possibili da un microclima privilegiato, più caldo e umido rispetto al resto della Costa Azzurra. Il nostro... Leggi di più

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Esposition : Je reste avec vous

Fino al 17 giugno 2024

In occasione del sessantesimo anniversario della morte di Jean Cocteau, il museo che lui stesso aveva concepito come testimonianza della sua arte sta tornando al suo assetto storico.

Jean Cocteau muore l'11 ottobre 1963, lasciando un'opera tanto ricca quanto incredibilmente varia. La questione della sua posterità e del futuro della sua arte fu una delle principali preoccupazioni dell'artista nei suoi ultimi anni di vita, e Mentone fornì la soluzione offrendogli il Bastione per allestire il suo museo.

In questa vetrina, decorata dallo stesso Cocteau, egli volle esporre alcune delle opere più emblematiche della sua folgorante carriera: pastelli variopinti, arazzi... Leggi di più

Musée Jean Cocteau—le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Concert - "Thursday Live Session - Voilaaa"

Giovedì 2 maggio 2024, alle 20.30

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



OPMC - "Recital di pianoforte"

Venerdì 3 maggio 2024 alle 20,

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Recital di pianoforte" di Seong-Jin Cho. In programma: HAYDN, RAVEL, LISZT.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Concert - "The Blues Brothers Approved"

Venerdì 3 maggio 2024, alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostra Internazionale Canina di Monaco

Da sabato 4 a domenica 5 maggio 2024

Mostra Internazionale Canina di Monaco, a cura della Società Canina di Monaco

Chapiteau de Fontvielle

5, avenue des Ligures



Event - "55th International Flower-Arranging Competition"

Da sabato 4 a domenica 5 maggio 2024

Yacht Club de Monaco

Quai Louis II



OPMC - "Concerto sinfonico"

Domenica 5 maggio 2024 alle 18

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Concerto sinfonico". Direttore: Andris Poga, violoncello: Truls Mørk. Programma: BOULANGER, CHOSTAKOVITCH, STRAUSS.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Teatro - "Due amici - Pascal Rambert"

Martedì 7 maggio 2024 alle 20

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Tutta l'arte del Cinema- "Le Pigeon (I soliti ignoti)"

Martedì 7 maggio 2024 alle 20

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Exposition - "L'image au-delà du pixel"

Fino a sabato 1 giugno 2024

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Exhibition - "The Image Beyond The Pixel"

Fino a sabato 1 giugno 2024

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Exhibition - "Pasolini in Chiaroscuro"

Fino a domenica 29 settembre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition - "Les Géants des Glaces"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Ice Giants"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Gastronomie - "150 ans des Caves de l'Hôtel de Paris"

Fino a giovedì 31 ottobre 2024

Monte-Carlo SBM Resort

Principauté de Monaco



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

OPÉRA : L’OLYMPIADE DES OLYMPIADES

Giovedì 2 maggio 2024 alle 20.

Sabato 4 maggio 2024 alle 15.

Nuova produzione Opéra Nice Côte d'Azur

In collaborazione con il Musée National du Sport e l'Université Côte d'Azur

Da Caldara (per il quale fu scritto) a Vivaldi (senza dubbio il più famoso oggi), il libretto del Metastasio L'Olimpiade ha ispirato più di cinquanta compositori nel corso dei secoli! Reinterpretando a modo loro questo libretto originale, Jean-Christophe Spinosi, Nathalie Spinosi ed Eric Oberdorff ci offrono una nuova opera di notevole attualità.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



THÊATRE PAR LES COLLECTIONNEURS, SPETTACOLO

Giovedì 2 maggio 2024 alle 19.

Torna per la seconda volta allo Stockfish il "Théâtre à la carte" con un nuovo menu!

Scegliamo quello che mangiamo, quindi perché non quello che vediamo? Con questa domanda in mente, i Collectionneurs hanno voluto sfruttare l'innegabile parallelo tra un cameriere e il suo cliente, come un attore e il suo pubblico. La sfida: essere in grado di interpretare qualsiasi ruolo secondo i desideri del pubblico, cambiando costumi, oggetti di scena e tempi molto rapidamente. In un ristorante, il servizio deve essere buono almeno quanto il cibo. Nel Théâtre à la carte è la stessa cosa. Per questo motivo, viene data particolare importanza all'accoglienza e alle transizioni, in modo che lo spettatore/cliente sia sempre immerso nell'intrattenimento. I testi di interscena sono stati concepiti e lavorati come uno spettacolo a sé stante, con numerosi spoonerismi, giochi di parole, lapsus e altri effetti comici ispirati al mondo di Raymond Devos o Stéphane de Groodt, a complemento dell'improvvisazione.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



AFTERWORK : L’OBSERVATOIRE, CONCERTO

Giovedì 2 maggio 2024 alle 19.

In questa stagione, l'Opéra de Nice continua a invitarvi ai quattro angoli della città, in luoghi insoliti, per scoprire programmi originali.

Godetevi un'ora di musica e canzoni, dalle 19.00 alle 20.00, e unitevi agli artisti per un brindisi finale - il drink lo offriamo noi!

Observatoire de la Côte d'Azur

96 Bd de l'Observatoire, Nice



INGA L’AVENTURIÈRE, TEATRO

Giovedì 2 maggio 2024 dalle 15 alle 15:45.

Lucie, una bambina piena di immaginazione, deve affrontare le sue paure quando si avvicina alla scuola superiore. Con l'aiuto delle storie che la mamma le legge ogni sera, si trasforma in Inga l'avventuriera dei suoi sogni, determinata a superare le sue paure.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



STAGE DE BD

Sabato 4 maggio 2024 alle 10.

Guidati da un fumettista-illustratore, i partecipanti impareranno i codici del fumetto e produrranno il proprio fumetto sul tema del viaggio in Asia.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



EXCURSIONS À ST-JEAN-CAP-FERRAT

Fino a lunedì 6 maggio 2024.

Esplorate Nizza e la zona circostante via mare con un'escursione su uno dei nostri RIB. Scoprite le bellezze della Costa Azzurra, tra cui Cap Ferrat, in questo viaggio di un'ora da Villefranche-sur-Mer a Beaulieu-sur-Mer.

Black Tenders

51 quai des Deux Emmanuels



EXCURSIONS À MONACO

Fino a lunedì 6 maggio 2024.

Salpate da Nizza a Monaco, visitando alcuni dei siti più emblematici della Costa Azzurra, come Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat e Villefranche-sur-Mer. I nostri RIB vi faranno scoprire queste meraviglie lungo la costa, in acque turchesi.

Black Tenders

51 quai des Deux Emmanuels



EXPOSITION : HENRI DAUMAN – THE MANHATTAN DARKROOM

FINO AL 26 MAGGIO 2024

Questa retrospettiva del lavoro inedito del fotografo francese Henri Dauman segna l'ultima collaborazione con il fotografo, morto il 13 settembre 2023 a New York.

Quasi 170 fotografie accompagnano il pubblico in un viaggio attraverso la storia recente degli Stati Uniti.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION : DJAMEL TATAH

FINO AL 27 MAGGIO 2024

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION “HERGÉ ET L’ART”

Fino al 30 giugno 2024, dalle 10 alle 17 tranne il 1° maggio.

Chiuso lunedì e martedì.

Exposition "Hergé et l'art" à l'espace culturel Lympia.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



EXPOSITION BERTHE MORISOT À NICE, ESCALES IMPRESSIONNISTES

Fino al 29 settembre 2024, ogni giorno.

La mostra fa parte del programma pluriennale del Musée des Beaux-Arts, che esplora la realtà e la qualità della scena artistica di Nizza, città cosmopolita per eccellenza durante la Belle Epoque.

L'opportunità di realizzare un progetto di questa portata è nata dall'iniziativa del Musée d'Orsay "150 anni di Impressionismo", legata alla mostra Paris 1874: Inventing Impressionism, che celebra questo anniversario fondamentale.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Mercato dei sapori e dei creatori

Domenica 5 maggio da 10:00 a 17:00

Place du Marché de Carnolès

Avenue des Diables Bleus



Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



EXPOSITION EN PLEIN AIR « AU FIL DE LA BIODIVERSITÉ » PAR NATURA 2000

Fino al 06/05/2024, ogni giorno.

Promenade des Arts

6 Avenue Denis Séméria



SAINT ETIENNE DE TINEE

FÊTE PATRONALE DE LA BLACHE

Da sabato 4 a domenica 5 maggio 2024.

Hameau de la Blache



SAINT JEAN CAP FERRAT

FÊTE DES ROSES ET DES PLANTES

Da sabato 4 a domenica 5 maggio 2024 dalle 10 alle 19.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



EXPOSITION “OFFRANDES DE LA MER”

FINO AL 05 MAGGIO 2024

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



SAINT MARTIN VESUBIE

EXPOSITION PLUME ET COMPAGNIE

FINO AL 27 GIUGNO 2024

Dalle 9 alle 18. Chiuso lunedì e domenica.

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



SOSPEL

Exposition de peinture de l'artiste ZEU HI

Fino al 20 maggio

Bar le Zèbre

1 place du marché Sospel



TENDE

Concert classique - DUO CENTAUREA (Harpe & Violoncelle)

Sabato 4 maggio da 18:30 a 20:30 e da 18:30 A 20:30

Boutique-atelier LULL céramique

7 avenue du 16 septembre 1947



Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



TOURRETTE LEVENS

MOSTRA: LA VITA NELLE ALPI MARITTIME 245 MILIONI DI ANNI FA

FINO AL 05 MAGGIO 2024

Alla fine dell'estate 2020, a Saint-Etienne-de-Tinée sono state scoperte le impronte di un rettile terrestre chiamato Chirotherium, su una roccia risalente a circa 245 milioni di anni fa (Triassico inferiore). I dati paleontologici e geologici suggeriscono un clima arido e un ambiente deltizio, probabilmente ai margini di un lago.

Queste impronte sono contemporanee a un periodo di rigenerazione casuale della biodiversità, dopo l'estinzione di massa alla fine del Permiano (circa 250 milioni di anni fa), la più grande crisi biologica finora conosciuta.

Queste impronte miracolosamente conservate evidenziano la fragilità della vita dalle origini ai giorni nostri.

La mostra, progettata e realizzata dall'équipe scientifica del sito preistorico della grotta del Lazaret, è in programma al Château-Musée de Tourrette-Levens dal 13 aprile al 5 maggio 2024.



MOSTRA DI JIM MONSON

FINO AL 12 MAGGIO 2024

Aperta da venerdì a domenica, dalle 14.00 alle 18.00

Tourrette-Levens



VILLEFRANCHE SUR MER

MOSTRA BRIGITTE BARDOT, OLTRE L’IMMAGINE

FINO AL 26 MAGGIO 2024

La mostra, attraverso le foto catturate da Leonard De Raemy, è una celebrazione di un'icona del cinema francese, un'immersione nella vita di una donna, che ha saputo affascinare il mondo, pur rimanendo fedele a se stessa.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint-Elme

Place Emmanuel Philibert