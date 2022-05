Le opere di Allaisa sui muri delle Puces de Nice (Foto)

Dal 2017, dei pannelli sono stati installati sulle facciate esterne delle Puces de Nice per ospitare delle “mostre effimere”: in questo momento e fino al 12 giugno 2022 è in corso la mostra “Art des Emotions”. La guerra in Ucraina attraverso lo sguardo dell’artista nizzarda di origine ucraina Allaisa (Alla Vostryakova).

L'artista propone una serie di eventi sul tema dell'arte delle emozioni. La serie di emozioni inizia con dipinti molto positivi e appassionati: "Desiderio", "Amore perfetto", "Danza dei sentimenti", "Grani d'amore", "Inno alla maternità". A poco a poco, facendo eco alla guerra in Ucraina, i dipinti dell'artista cambiano colore, diventando molto sobri (nero-rosso-bianco) e riflettono le emozioni influenzate dalla tragedia ucraina: "Impotenza", "Barbari", "Primavera rossa", "Viburno" (uno dei simboli dell'Ucraina, sanguinante sul suo disegno).

Nata nel 1980, laureata in "Design de mode", Allaisa ha dedicato la sua vita professionale a perfezionare una tecnica unica, la "pittura con la plastilina", diventandone un'esperta.

Dopo il successo al concorso internazionale Aigle de Nice nel novembre 2019 (triplo primo premio), l'artista si è stabilita in Costa Azzurra. Nel 2020 ha lanciato una nuova tendenza, quella dell'arte "Emotisme". Questo movimento artistico nella pittura e nella scultura mira a rappresentare il carattere effimero dell'espressione facciale e dei gesti. Le sue recenti mostre a Parigi, Saint Paul de Vence, Saint Raphaël e oggi Nizza, permettono di promuovere il lavoro di questa straordinaria artista.

Le Puces de Nice si trovano sul Quai Lunel di fronte al porto di Nizza.