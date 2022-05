Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di giugno (Foto)

Anche nel mese di giugno l’attività culturale e una serie di manifestazioni caratterizzeranno il cartellone di Antibes - Juan-les-Pins.



Eventi

27e Voiles d’Antibes – dal 1° al 5 giugno 2022



Dal 1996 le Voiles d'Antibes sono un appuntamento imperdibile: accolgono una selezione dei più bei yacht d'epoca, che hanno plasmato dalla fine del 19° secolo, la grande storia della nautica da diporto internazionale. Apprezzato per la qualità delle sue regate e per la convivialità che regna sulla terraferma, le Voiles d'Antibes sono senza dubbio uno degli eventi di punta del Mediterraneo. Tutti i giorni dalle 9 alle 20 - Mostre, artisti, eventi speciali.



16e Festival «Nuits Carrées» - dal 23 al 25 giugno 2022

Esplanade du Pré-des-Pêcheurs

Tre serate di festa ai piedi dei bastioni, con 2 concerti dal vivo. Qualcosa di nuovo quest'anno, con la creazione un'area bambini-famiglia di 150 mq. Tutte le sere dalle 19.



Giovedì 30 giugno

Victoires du Jazz – Giovedì 30 giugno 2022

Pinède Gould



Fête de la Saint-Pierre, de la Mer et du Littoral – 25 e 26 giugno 2022





Bastion Saint-Jaume, base nautique

Tre giorni di festa in onore del santo patrono dei pescatori al Bastione Saint-Jaume, nelle strade del centro storico o di Juan-les-Pins. Tra i momenti salienti: la sfilata delle barche con lanterne sotto i bastioni ed a a Juan-les-Pins, la dimostrazione di sci nautico, la messa solenne per i marinai, la processione in città, la deposizione di una corona di fiori in mare e la gara di canottaggio a La Gravette.



Antibes giorno per giorno

Mercoledì 1° giugno 2022 giugno

27e Voiles d’Antibes

Concert Philippe Villa Trio

Conférence Science pour tous - 17h - Médiathèque Albert Camus «Les nouvelles formes de consommation sont-elles toujours bonnes pour l’environnement?» par Nathalie Lazaric, directrice de recherche CNRS à l’Université.



Dal 3 al 5 giugno 2022

Tournoi international jeunes basket - Stade Foch

Lysistrata - Théâtre Antibéa - Spectacle Venerdì et samedi à

20h30, dimanche à 16h

Land Art – Ore 15 - Médiathèque Albert Camus



Mercoledì 8 giugno e venerdì 10 giugno 2022 ore 20

Macbeth - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes



Giovedì 9 giugno 2022

Solve et Coagula – 20,30 - Théâtre Antibéa.



Venerdì 10 giugno 2022

Ore 18 - Médiathèque Albert Camus



Dal 10 al 12 giugno 2022

Cap’Art Garoupe - Plateau de la Garoupe



Fino all’11 giugno 2022

Molière en couleurs - Médiathèque Albert Camus



Sabato 11 giugno 2022

Ore 21 - «Immersion» - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes

Journées Nationales de la Céramique – Dalle ore 10 - Casemates du Boulevard d’Aguillon



L’ 11 e il 12 giugno 2022

Régate «Antipolis»



Martedì 14 giugno 2022 ore 20 e Mercoledì 15 giugno 2022 ore 20,30

Illusions perdues - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes



Sabato 18 giugno 2022

Atelier Repair Café - Dalle 14 alle 17 - Espace Croix Rouge

La Journée des Artistes - Rue Rostan, autour de la Chapelle St Bernardin.



Domenica 19 giugno 2022

Marché de producteurs – Dalle 10 alle 17 – Plateau de la Garoupe



Giovedì 23 giugno 2022

16e Festival « Nuits Carrées » - Dalle 19 – Esplanade du Pré-des-Pêcheurs



Venerdì 24 giugno 2022

Fête de la Saint-Jean - Base nautique de la Salis



Sabato 25 giugno 2022

Atelier Repair Café – Dalle 14 alle 17 - Médiathèque Albert Camus.

16e Festival « Nuits Carrées » - Dalle 19 - Esplanade du Pré-des-Pêcheurs



Mostre ed esposizioni

Jaume Plensa - La lumière veille - Musée Picasso Fino al 25 settembre 2022.

Exposition Permanente Nathalie Mauche et Pascal Papalia -

Les Casemates de la Création – Fino al 30 ottobre 2022.

Deux-Trois-D - Atelier du Safranier – Fino al 31 ottobre 2021.

Les Peintres paysagistes - Musée de la Carte Postale – Fino al 31 dicembre 2022.

Palmyre, Images de Syrie - Photographies de Michel Eisenlohr

Musée d’Archéologie – Dal 25 giugno 2022 al 30 ottobre 2022.