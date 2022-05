Le orche guidano lo spettacolo di Marineland, meta giusta per il primo lungo ponte di giugno

Lo zoo Marineland Côte d'Azur è l'unico posto nell'Europa continentale che ti offre l'opportunità di ammirare ogni giorno le eccezionali capacità delle orche.

Marineland ospita 4 orche della stessa famiglia, tutte nate a Marineland, i due giovani fratelli Moana e Keijo, lo zio Inouk e Wikie la madre. Keijo, il più giovane della famiglia degli orchi, è un intrepido che trascorre il suo tempo giocando e nulla sembra disturbarlo. In qualsiasi momento della giornata, puoi avvicinarti a questi cetacei emblematici di Marineland. Ogni giorno vengono offerti due grandi spettacoli (tre durante l'estate).

Ispirate da comportamenti naturali, queste magnifiche presentazioni di animali mostrano le abilità più impressionanti delle orche. Dalla caccia agli approcci amorosi, passando per il gioco, le orche compiono imprese eccezionali. In estate, le orche rinfrescano il pubblico con un gigantesco spruzzo generato con la coda.

Marineland propone ogni giorno anche attività educative, momenti più intimi con gli addestratori di orche che presentano la vita quotidiana di questi animali marini e i legami sociali molto forti che uniscono gli individui di un gruppo, in particolare la madre, vera matriarca del gruppo e la sua piccoli. Marineland incontra le orche assassine. Questi momenti privilegiati di una ventina di minuti con i guardiani si svolgono in piccoli gruppi e permettono di conoscere ancora di più questi animali e il rapporto di complicità con i 12 guardiani. Uno parla italiano e gli altri parlano inglese. (69€ a persona oltre all'ingresso, su prenotazione, altezza richiesta 1,20 m). Con la visita privilegiata di Marineland, puoi anche andare dietro le quinte dello zoo per un'intera mattinata con orche, ma anche delfini, leoni marini e custodi di animali.

Oltre alle orche, Marineland ospita 20 delfini tursiopi, diversi leoni marini, foche, 3 specie di pinguini, squali e 4.000 pesci e invertebrati. Tutti questi momenti magici a Marineland rappresentano opportunità uniche per conoscere meglio questi animali eccezionali e prendere coscienza dei principali problemi che gravano sul mondo marino. Ulteriori informazioni sull'orca Questo mammifero marino, chiamato anche orca, appartiene alla famiglia dei delfini. Alla nascita il piccolo misura circa 2,5 m per 120-160 kg ma pesa rapidamente più di 2 tonnellate! L'orca ha una cinquantina di denti identici ma che non servono a masticare la preda. Questi giganti con elaborate tecniche di caccia, sono chiamati in inglese Killer Whale (killer di balene) eppure amano i cubetti di ghiaccio ei graffi dei loro guaritori. Hanno un sistema sociale molto complesso, in cui la femmina detiene l'autorità e un sistema di comunicazione altrettanto ricchissimo che va dalle vocalizzazioni ai mantici. Imparerai che le orche non conoscono nemici naturali e che la loro dieta consiste principalmente di pesci, pinguini e altri mammiferi marini.

Se l'orca è in cima alla catena alimentare degli oceani, è anche minacciata dalle attività umane (inquinamento, pesca eccessiva, fastidi, ecc.). A Marineland, 50 operatori professionali ed un'équipe veterinaria specializzata in fauna selvatica seguono gli animali ogni giorno. I guardiani si prendono cura degli animali, preparano e assicurano l'alimentazione, effettuano arricchimenti comportamentali, puliscono gli spazi e devono rilevare i cambiamenti nel comportamento. Assistono le équipe veterinarie con esami, pesate, monitoraggio sanitario e cure mediche quando necessario.

Info su www.marineland.fr