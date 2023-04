Domani Nizza “riscopre” il Festin des Mai, una tradizione alla quale la città è molto legata (Foto)

Torna da domani il Festin des Mai , una delle feste tradizionali alle quali i nizzardi sono maggiormente legatori e che si perde nella notte dei tempi.

E' maggio e i giardini di Cimiez si animeranno, per tutto il mese di maggio, offrendo feste, danze, balli, animazioni, gastronomia ed artigianato nella splendida cornice di un parco che è tra i più belli della città, in mezzo alla storia ed ai reperti archeologici di quella che fu la città romana di Cemenelum.

Già in epoca romana, a Nizza, si celebrava il rinnovamento della Natura piantando un “mai” (un grande pino abbattuto nella foresta) in un tempio e decorandolo con ghirlande di fiori e allori.

Nel corso dei secoli, l'usanza è diventata "vira lou mai": ballare intorno a un “mai”, eretto in luoghi simbolici della Vecchia Nizza, mangiare specialità, suonare "pilou" o "vitou" ed eleggere una "Reine des mai".

Un appuntamento che, nel mese di maggio, si ripete da generazioni e che coinvolge soprattutto le famiglie, che non disdegnano di organizzare pic nic che contribuiscono ancor più a colorare e allietare l’ambiente.

Il Festin des Mai avrà luogo, nei giardini di Cimiez, per lunedì 1° maggio e per domeniche (7, 14, 21 e 28 maggio).

Un po’ di storia

Nelle terre cattoliche, il mese di maggio era tradizionalmente il tempo delle processioni mariane e delle feste paesane.

La “festa” è un insieme di ricorrenze secolari e religiose che riunisce la comunità del paese, spesso in occasione della festa patronale: la visita degli “abades” da parte di un gruppo di musicisti; la messa, spesso accompagnata da una processione durante la quale la statua del santo patrono viene portata per le strade; la festa stessa; i giochi e infine la palla.

A Nizza la festa inizia alla fine di marzo o all'inizio di aprile con la “festa del cougourdon” (Lou Festin dai cougourdon) a Cimiez, la cui lunga tradizione persiste ancora alla fine del XIX secolo. Conosciuta anche come la "festa del biasimo", era l'occasione per rendere pubbliche le lamentele che le coppie avevano accumulato durante la lunga convivenza invernale.

Questo il programma del Festin des Mai di domani, lunedì 1° maggio 2023

All'interno dei giardini

Dalle 11 alle 19 – stand e ristorazione



Scène de l’Oliveraie

Animation musicale - Les Baragnas

Danses folkloriques - Nice la Belle

Discours des officiels

Élection de la Reine des Mai

Danses folkloriques - La Ciamada Nissarda

Bal musette – Guinguette Chic

Danses folkloriques - Lou Caireu Niçart

Concert « Trad » - La Banda a Cana



Dans les jardins

Distribution du muguet

Animation musicale - Les Baragnas

Atelier fabrication de galets - Galets de Nice

Jeux traditionnels en bois - Baron Jeux Vol’

Lancer de paillassou - Nissa pantai

Pilou - Nissa Pilo



Petite Scène

Jeune public – « Les aventures de Balicou » par Evenementia

Animation musicale - Les Baragnas

Concert « Trad » – Amploua

Lancer de paillassou - Nissa pantai

Jeune public – « Les retrouvailles des pichouns » par Evenementia