Motoabbigliamento.it: garanzia del prezzo più basso con spedizione e cambio gratuiti

Motoabbigliamento.it ha adottato la politica di prezzo più basso garantito, merito della competitività di una proposta impreziosita da promozioni e spedizioni sempre gratuite. All’interno del catalogo sono presenti oltre 15.000 articoli, che riguardano caschi, abbigliamento e accessori. Tutto quello che serve per affrontare al meglio la bella stagione, con il vantaggio di cambio e reso a costo zero. Insieme all’e-commerce, l’azienda dispone di 21 punti vendita fisici.

Nel novero invece delle tipologie di articoli, tra le tante opzioni incontriamo: guanti estivi, calze, scarpe, gilet, intimo tecnico, abbigliamento refrigerante, giacchetti Dainese, pantaloni, occhiali. Ma anche borse, bauletti, luci, navigatori GPS, antifurto, interfoni, protezioni e tante altre soluzioni.

L’attestazione della qualità dell’esperienza d’acquisto trova un importante riferimento nei feedback verificati da Feedaty, realtà indipendente che registra un punteggio medio di 4,8 su 5. Ciò è il risultato della varietà di soluzioni combinata con attenzione verso la qualità. Ne sono un riflesso i marchi selezionati, tra questi figurano, ad esempio, Dainese, Givi, Nolan, Rev'it, Shark, Agv, Alpinestars, Arai, e molti altri. Si aggiungono distribuzioni esclusive, come tutta la collezione Befast e Carburo.

Per quello che riguarda poi le modalità di pagamento, il cliente può approfittare di diverse opzioni: contrassegno, pagamento con carte di credito, pagamento con PayPal, bonifico bancario, Scalapay (che prevede il pagamento in tre rate di pari importo con tasso di interesse zero).

La preparazione del customer care consente poi di ricevere un supporto in fase di selezione del prodotto, ma anche per risolvere eventuali problemi e per dare una risposta alle tante domande che possono presentarsi in relazione all’offerta e le proprie esigenze. L’accesso all’assistenza passa da telefono (con possibilità di inviare ordini telefonici), email e chat online.

Motoabbigliamento.it si distingue per un altro tratto distintivo, che lo rende unico rispetto agli altri e-commerce: insieme all’esperienza digitale dispone della solidità di una rete di 21 punti vendita di proprietà diretta. L’opzione indicata per quanti preferiscono un canale d’acquisto tradizionale.

Tutte prerogative che hanno reso lo store il riferimento da oltre 15 anni per chi desidera acquistare l’abbigliamento e gli accessori moto.