Sainte-Marguerite, l’isola segreta di fronte a Cannes dove la natura incontra la leggenda

A pochi minuti di navigazione dalla scintillante Croisette di Cannes, esiste un luogo sospeso tra natura selvaggia e misteri antichi.

E' l’isola di Sainte-Marguerite, la più grande delle îles de Lérins, un angolo di paradiso dove il canto degli uccelli si mescola al sussurro delle onde, e ogni sentiero racconta una storia.





Una traversata breve verso l’incanto

Basta salire a bordo di una delle navette in partenza dal Porto di Cannes, tra le più attive ci sono Trans Côte d’Azur, Riviera Lines e SARL Horizon, per raggiungere in appena 15-20 minuti questa riserva naturale affacciata sul Mediterraneo.

Per chi volesse spingersi fino alla più piccola Saint-Honorat, è disponibile anche la compagnia Planaria. Tutti i battelli sono accessibili anche a persone con mobilità ridotta.



Un’oasi di verde tra pini ed eucalipti

Appena sbarcati, il profumo della resina accoglie i visitatori. L’isola, per 152 dei suoi 210 ettari, è ricoperta da una fitta foresta demaniale.

Sentieri ombreggiati serpeggiano tra pini d’Aleppo ed eucalipti secolari, regalando scorci mozzafiato sul massiccio del Mercantour e sulla baia di Cannes.





Non mancano le occasioni per approfondire la conoscenza della biodiversità locale: un sentiero botanico, una riserva ornitologica protetta e persino alcuni acquari completano l’esperienza immersiva nel cuore verde dell’isola.



Tuffi nell’arte e nel blu: il primo ecomuseo sottomarino di Francia

Ma Sainte-Marguerite non è solo passeggiate nella natura.

Le sue acque trasparenti, turchesi e calme, sono ideali per una nuotata... magari in compagnia dell’arte.

A poche decine di metri dalla costa, infatti, si nasconde una meraviglia unica: il primo ecomuseo sottomarino della Francia e del Mediterraneo.





Realizzato nel 2021 dall’artista britannico Jason deCaires Taylor, il museo ospita sei enormi sculture subacquee, rappresentazioni in maschera ispirate alla leggendaria figura dell’Uomo dalla Maschera di Ferro, prigioniero per oltre un decennio sull’isola.

Un omaggio anche al cinema, simbolo di Cannes, che i visitatori possono ammirare con maschera e boccaglio, semplicemente nuotando.



Alla scoperta delle origini e dei misteri

Tra un tuffo e l’altro, vale la pena lasciarsi incuriosire dalla storia dell’isola. Abitata in epoca antica da Liguri e Romani, oggi Sainte-Marguerite non conserva tracce archeologiche di quei tempi, ma è custode di altre memorie. Il suo nome deriva da una cappella edificata nei primi secoli del Cristianesimo dai monaci di Lérins.



Una curiosità locale è la leggenda di Léro, mascotte di Cannes, che narra la creazione stessa delle due isole sorelle: Sainte-Marguerite e Saint-Honorat.





Il Forte Reale e il Museo della Maschera di Ferro

L’emblema storico dell’isola è il Forte Reale, costruito nel 1617 su decisione del duca di Guisa. Dal 1927 è monumento storico nazionale, oggi visitabile tutto l’anno.

All’interno si trova il suggestivo Museo della Maschera di Ferro e del Forte Reale, con spazi dedicati alla biodiversità marina e terrestre, antiche celle dei prigionieri, una cappella seicentesca e una caserma da esplorare. E naturalmente, dalle sue mura, si gode una vista spettacolare sul mare.



Consiglio del viaggiatore: per godersi al meglio l’esperienza, controllate sempre gli orari di ritorno delle navette. E se per caso perdete l’ultima, niente panico: esistono taxi del mare (come Taxi de Mer o Black Tenders) pronti a riportarvi a terra... anche se il prezzo sarà un po’ più salato.