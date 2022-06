Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone.

ANTIBES

4e édition "Antibes en scène"

Fino all'11 giugno 2022

Le programme

Giovedì 9 Giugno à 20h30

" Les Indés6 " par Le Drumer Club... Auteur : Eric Beauvillain, Mise en scène : Laurence Gaston

Avec Élodie Martel, Gaëlle Meret, Lisa Amprino et Valérie Bluhm.

Venerdì 10 Giugno à 20h30

" La Nuit des rats " de Jean Dupré par la Compagnie Chaminade

Mise en scène : Nicole Chaminade-Essindi - Musique Jacques Pailhes Avec Nicole Chaminade Essindi, Michel Gallo et Yves Salomone.

Sabato 11 Giugno à 20h30

"Match & Destinée" par l’Association d'improvisation Antiboise Une soirée d'improvisation en deux parties.

Théâtre le Tribunal,

5 place Amiral Barnaud



Solve et Coagula

Giovedì 9 giugno 2022 ore 20,30

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



Lysistrata

Lysistrata

Du 10 Juin jusqu'au 12 Juin

À Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

Lysistrata

ore 20,30, la domenica ore 16

Théâtre Antibea,

15 rue Clemenceau



Exposition "Cap'Art Garoupe"

Dal 10 al 12 giugno 2022

Programme des journées

Vendredi, exposition de 11h à 21h

Samedi, exposition de 10h à 21h

Dimanche, exposition de 10h à 18h

Sanctuaire de la Garoupe

635 route du Phare



Voile "Antipolis"

Dall'11 al 12 giugno 2022

À Baie d'Antibes



Exposition "Palmyre Images de Syrie"

Fino al 30 ottobre 2022

Musée d’Archéologie

bastion Saint-André



BEAULIEU SUR MER

FESTA DA BALLO AL CASINÒ DI BEAULIEU

Venerdì 10 giugno 2022 alle 20:30.

Casino de Beaulieu

4 avenue Fernand Dunan



MOSTRA : EN RÊVANT LA MÉDITERRANÉE, ESPOSIZIONE

Fino al 18 settembre 2022

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



CAGNES SUR MER

EXPOSITION PELLETIER, ORFÈVRES

Fino al 12 giugno 2022, dalle 14 alle 17.

Chiuso lunedì e martedì

Musee du Bijou Galerie Solidor

Place du Château



Loto animé - Chorale du Soleil

Domenica 12 giugno 2022 ore 14

Espaces du Fort Carré



CANNES

FESTIVAL "PASSION JEUNES"

Fino al 12 giugno 2022

Jeudi : 15h

Vendredi : 20h

Samedi : 10h

Dimanche : 10h

MJC Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



SPECTACLE SWEET PARADISE

Giovedì 9 giugno 2022 ore 20,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONFÉRENCE SPECTROSCOPIE : UNE AUTRE FAÇON DE VOIR L’UNIVERS

Venerdì 10 giugno 2022 ore 17

Salle Gilbert Fort

45, rue de Mimont



SPECTACLE VIES DE FEMMES

Par l'Atelier Moi Jeu

Venerdì 10 giugno 2022 ore 19

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 11 giugno 2022 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



CONCERT LYRIQUE VERDI

Sabato 11 giugno 2022 ore 18,30

Église Holy Trinity

2 avenue Branly



CONFÉRENCE DECOUVERTE EN ART CONTEMPORAIN

Sabato 11 giugno 2022 ore 15

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONCERT UNE ŒUVRE, UNE HEURE - HAYDN

Domenica 12 giugno 2022 ore 11

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



CONCERT DU CHŒUR D’AMADEUS

Musique classique, jazz et musique de jeux vidéos

Domenica 12 giugno 2022 ore 17

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



CONCERT MOMENTS MUSICAUX DE FORVILLE

Domenica 12 giugno 2022 ore 11,30

Marché Forville

Rue du marché Forville



SPECTACLE VOYAGES EN CHOEUR

Domenica 12 giugno 2022 ore 18

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



SPECTACLE DE DÉSACCORDS EN QUERELLES

Domenica 12 giugno 2022 ore 16

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



EXPOSITION 41E GRAND PRIX INTERNATIONAL DES ARTISTES

Fino a domenica 26 giugno 2022

De 10h à 12h et de 14h à 18h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



EXPOSITION, OH ! UNE EXPO

Fino a martedì 30 agosto 2022

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



EXPOSITION, VOYAGE EN MILIEU AQUIFÈRE AVEC BELLINI

Fino al 18 settembre 2022

Musée-Chapelle Bellini, Parc Fiorentina,

67 bis avenue de Vallauris, Cannes



Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Du 11 Juin jusqu'au 25 Septembre

À Musée Picasso

Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Fino al 25 septembre 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso 4

rue des Cordiers.



EXPOSITION CANNES FAIT LE MUR 2022

75 ans de Palmes et d'émotions

Fino al 4 ottobre 2022

7 bâches exposées sur des murs pignons :

Hôtel Renoir

Hôtel Cannes Riviera

Lycée Jules Ferry

Médiathèque Ranguin

Voile d’entrée de Ville de la Bocca

Cinéma « Les Arcades »

Hôtel de Ville

et 10 bâches aériennes installées dans la rue d’Antibes.



CAP D'AIL

EXPOSITION “AVEC JOIE!” PAR CORINNE CHAUVET

Fino al 30 settembre 2022

Chiuso lunedì e sabato.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Domenica dalle 11:00 alle 18:00

17 Avenue Raymond Gramaglia

Villa les Camélias



CARROS

SUZANE, CONCERTO

Venerdì 10 giugno 2022 ore 20

Amphithéâtre Barbary

1 Caro Resistenci,



LE BROC

FESTIVAL DU PEU PLUS LOIN, ESPOSIZIONE

Fino al 10 luglio 2022, tutti i venerdì, sabati e domeniche.

Dans le village - Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



MENTON

Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 9 giugno 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 9 giugno 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 10 giugno 2022 ore 10

Lunedì 13 giugno 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : La vieille-ville en famille

Sabato 11 giugno 2022 ore 10

Place de la Conception



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 14 giugno 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : le jardin du Royal Westminster

Jardin de palace de la Belle Epoque

Mercoledì 15 giugno 2022 ore 10,30

Promenade du Soleil 1510



Exposition : "D'un support à l'autre"

Fino al 10 giugno 2022

Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe)

Galerie d’art contemporain - palais de l’Europe

8 avenue Boyer



Exposition une collection dans tous ses états

Fino al 15 giugno 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



Exposition « Murmures » de Manuel Dias

Fino a mercoledì 29 giugno 2022

Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer 06500 Menton



MONACO

Mostrav "LUX MUNDI (La Luce del Mondo )"

Fino a martedì 14 giugno 2022, dalle 10 alle 17, L'Agora Maison Diocésaine

Mostra di arte moderna, d'ispirazione sacra, a cura della Diocesi di Monaco

Dalle 10h alle 17h

L'Agora Maison Diocésaine

18, rue Bellevue



Top Marques Monaco

Fino a domenica 12 giugno 2022, Grimaldi Forum Monaco

Top Marques Monaco 2022

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Le Cercle de Whitechapel

Giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 alle 20.30, domenica 12 giugno 2022 alle 16.30

"Le Cercle de Whitechapel" (ndt, "Il cerchio di Whitechapel") di Julien Lefebvre con Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jérôme Paquatte e Nicolas Saint-Georges

Da giovedì 9 a domenica 12 giugno 2022

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Concert - "Incontro Con Lucio Dalla"

Giovedì 9 giugno 2022 2022ore 20

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Concerto di Steam Down

Da giovedì 9 a venerdì 10 giugno 2022 alle 21

organizzato da La Note Bleue

Dalle giovedì 9 alle 21h, a venerdì 10 giugno 2022

La Note Bleue

Plage du Larvotto

avenue Princesse Grace



Concerto

Venerdì 10 giugno 2022 alle 19, Mediateca di Monaco - Biblioteca Louis Notari

Renarde LIVE

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Spettacolo

Venerdì 10 giugno 2022 alle 20

« My Land »: spettacolo a sostegno dell'Ucraina: 7 artisti circensi di talento raccontano il loro attaccamento all'Ucraina, il loro paese di origine, in uno spettacolo eccezionale che coniuga l'arte del movimento, il teatro, la danza classica e contemporanea.

Venerdì 10 giugno 2022, alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Concerto sinfonico

Domenica 12 giugno 2022 alle 18

Serie Grande Stagione: concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Eivind Gullberg Jensen con Hélène Grimaud, pianoforte. In programma: Robert Schumann e Gustav Mahler

Domenica 12 giugno 2022, alle 18

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Sogni

Martedì 14 giugno 2022 alle 20

Tutta l'Arte del Cinema - I Martedì del Cinema - proiezione del film "Sogni" di Akira Kurosawa (1990) organizzata dall'Istituto Audiovisivo di Monaco

Martedì 14 giugno 2022, alle 20h

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Incontro

Mercoledì 15 giugno 2022 alle 18.30,

« Riconciliare l'umanità e il mare ». Presentazione della prossima missione delle esplorazioni di Monaco in materia di gestione sostenibile e di tutela degli oceani.

Mercoledì 15 giugno 2022, alle 18.30

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Mostra Northbound. Connected by the Sea"

Fino a domenica 19 giugno 2022, Museo Oceanografico di Monaco

Il Museum Kunst der Westküste, situato ad Alkersum (Isola di Föhr) in Germania, presenta la mostra "Northbound. Connected by the Sea" dal 19 marzo al 19 giugno 2022 al Museo Oceanografico di Monaco

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



NIZZA

CHŒUR DES AMANTS, TEATRO

Fino al giovedì 9 giugno 2022

Orari di rappresentazione il martedì e mercoledì alle 20. Il giovedì alle 19:30.

Franciscains - Ancienne Église des franciscains

Place Saint-François



LE BALLET AU KIOSQUE À MUSIQUE

Fino a sabato 11 giugno 2022 ore 12

Kiosque à musique

Jardin Albert 1er

1 Esp. Jacques Cotta



BUKOWSKI / UNE VIE RÊVÉE, TEATRO

Da giovedì 9 a venerdì 10 giugno 2022

Orari di rappresentazione il giovedì e venerdì alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



BACK TO BASIC 2000, CONCERTO

Venerdì 10 giugno 2022 ore 20

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



CAFÉ JAZZ #3, CONCERTO

Sabato 11 giugno 2022 ore 11

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE NICE, CONCERTO

Sabato 11 giugno 2022 ORE 18,30

Musée des Beaux Arts

33 avenue des Baumettes



GOSPEL POUR 100 VOIX, CONCERTO

Sabato 11 giugno 2022

Orari di apertura alle 20:30.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



ROXANE, L’ADAPTATION MUSICALE DE CYRANO DE BERGERAC, SPETTACOLO

Sabato 11 giugno 2022.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



ANTONIA DE RENDINGER POSE LES FONDATIONS, SPETTACOLO

Sabato 11 giugno 2022 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



LE COMTE DE BOUDERBALA 3, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Domenica 12 giugno 2022 ore 18,30

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



REDOUANE BOUGHERABA, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Da domenica 12 a lunedì 13 giugno 2022

Orari di rappresentazione ogni giorno alle 18.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



ET MAINTENANT, SPETTACOLO

Domenica 12 giugno 2022 ore 19

Lo spettacolo tributo a Gilbert Bécaud.

Dopo il successo mondiale di Piaf ! Le Spectacle, il produttore e regista Gil Marsalla di Directo Productions ritorna con Et Maintenant.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



HAYDN, MENDELSSOHN, CONCERTO

Lunedì 13 giugno 2022, ore 12,15

L'Artistique

27 Boulevard Dubouchage



AFTERWORK #12, CONCERTO

Martedì 14 giugno 2022 ore 19

Château de Crémat

442 Chemin de Crémat



SEXION D’ASSAUT, CONCERTO

Martedì 14 giugno 2022 ore 20

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



VITAA & SLIMANE, CONCERTO

Mercoledì 15 giugno 2022 ore 20

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



LE TEMPS DES TROMPETTES, TEATRO

Dal mercoledì 15 a sabato 18 giugno 2022

Orari di rappresentazione il mercoledì alle 20. Il giovedì alle 19:30. Il venerdì alle 20. Il sabato alle 15 e alle 20.

Franciscains - Ancienne Église des franciscains

Place Saint-François



“L’ART EN EXIL. HÀM NGHI, PRINCE D’ANNAM (1871-1944)”, ESPOSIZIONE

FINO AL 26 GIUGNO 2022

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



LE DÎNER DE CONS, TEATRO

Fino al 30 giugfno 2022

Orari di rappresentazione il giovedì alle 19:45. La domenica alle 17.

Spettacolo solo sabato 14 giugno alle 20.30.

Ogni mercoledì, Pierre Brochant e i suoi amici organizzano una cena idiota.

Il principio è semplice: ogni partecipante porta un "cretino", e quello il cui ospite spicca di più viene dichiarato vincitore.

Théâtre des Oiseaux

6 rue de l'Abbaye



CONSERVATOIRE DE NICE – SAISON 21/22

CONCERTO

Fino al 4 luglio 2022,ogni giorno.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



LA GESTE DE BOUDDHA, ESPOSIZIONE

Fino al 4 settembre 2022, ogni giorno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Chiuso il 1° maggio .

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



LOUIS NUCÉRA, UN ÉCRIVAIN À VÉLO - ESPOSIZIONE

Fino al 9 luglio 2022

Un omaggio al grande scrittore nizzardo e alla sua passione per lo sport, in particolare il ciclismo, al quale ha dedicato il libro Mes rayons de soleil.

Saranno esposti oggetti personali lasciati in eredità dalla famiglia Nucéra al Museo Nazionale dello Sport, tra cui una delle sue biciclette.

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



« VITA NUOVA NOUVEAUX ENJEUX DE L’ART EN ITALIE 1960-1975 », ESPOSIZIONE

Fino al 2 ottobre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



SAINT ETIENNE DE TINEE

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE

Sabato 11 giugno 2022 dalle 9 alle 17:30.

Il festival della transumanza a Saint Etienne rappresenta la vita tradizionale dell'Haut Pays Niçois.

Una grande giornata con il passaggio della mandria di 2000 capi per le strade del villaggio. Esposizioni di animali, stand di artigianato, attività (tosatura delle pecore, visite gratuite ai musei (il vecchio caseificio, il forno comune e la cucina di una volta, la scuola di una volta), la fabbricazione del burro zangolato e delle collane di pecora, la lavorazione del legno di lana, passeggiate a cavallo, funivia gratuita su e giù, il Petit Bois des Lutins, il livello dell'acqua ....

Place du village

Le Village



SAINT JEAN CAP FERRAT

EXPOSITION EN PLEIN AIR « CAP JENK »

Fino al 30 settembre 2022, ogni giorno.

Dans le village



EXPOSITION « CAP JENK »

Fino al 26 gugno 2022, ogni giorno dalle 10:30 alle 19:30.

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria

FRANCIA



SAINT MARTIN VESUBIE

CONCERT ÉVÉNEMENT “EN CHANTANT”, HOMMAGE À MICHEL SARDOU

Venerdì 10 giugno 2022 ore 21

Espace Jean Grinda

place de la gare



VENCE

AUX SAVEURS DU MONDE

Fino al 2 ottobre 2022

Un dimanche par mois, rendez-vous est donné Place Clémenceau pour un moment d'échanges convivial, ludique et de découvertes.

Dates du marché : les Dimanches 05/06, 10/07, 21/08, 18/09, 02/10.

Place Clémenceau