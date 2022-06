È tempo di cambiare auto? Da AC Motors a Savona puoi trovare l’auto giusta per te!

È arrivato il momento di cambiare la tua auto? Gli esperti del settore consigliano di cambiare il proprio veicolo dopo 5 anni dall'acquisto, perché si evitano così le eccessive svalutazioni ed i costi della manutenzione che, con il tempo, si fanno più frequenti.

AC Motors a Savona, offre una vasta gamma di veicoli nuovi ed usati in pronta consegna, a partire dalla piccola fiat 500 elettrica fino ad arrivare alle sportive più ricercate come la nuovissima Porsche 992GT3.

Quindi non solo auto sportive ma anche piccole e sfiziose utilitarie come la nuova A1 Citycarver o SUV di media e grande cilindrate.

Se nell'autosalone invece, non trovi l’auto di tuo gradimento, AC Motors può reperire quella dei tuoi sogni dal mercato europeo in pochi giorni.

Lo staff dell'autosalone garantisce massima serietà e velocità nel disbrigo delle pratiche d’immatricolazione, offre un servizio di consulenza e ricerca del veicolo, propone finanziamenti, leasing, noleggio a lungo termine e assicurazioni.

Se poi desideri solamente vendere il tuo vecchio veicolo senza acquistare nulla, nell’arco della giornata si passa dalla valutazione dell'auto al trasferimento di proprietà, contestualmente al bonifico istantaneo sul conto del venditore.





Per cambiare auto o vendere il tuo usato, passa dall'autosalone AC Motors in Via alle Cave 19/21 a Savona e potrai avvalerti di un servizio competente e completo!





Per ulteriori informazioni chiama al 019 2040822 , oppure vai sul Sito o visita la pagina Facebook/Instagram.