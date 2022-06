La Grande Estate di Villeneuve Loubet, tra eventi,mostre e mercati

Villeneuve-Loubet è una città delle Alpi Marittime si trova nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur. Situata a metà strada tra Monaco e Cannes, vicina a Saint Paul de Vence e Grasse, gode di una posizione privilegiata sulla Costa Azzurra. Offre ampie zone boschive grazie ai due parchi della contea, ma ha anche una lunga costa fatta di spiagge di ghiaia e sabbia.

Ha una ricca storia che promette visite interessanti.

Quest'anno il comune ha allestito un cartellone con molti eventi e varie mostre durante tutta l'estate per le famiglie e visitatori della zona per trovare divertimento in qualsiasi momento.

Spiccano la Balade a la Lanterne ogni lunedì, i Pic NIc a Escoffier il mercoledì, il Mercato Notturno ogni sabato, la Live Music del venerdì e numerosi appuntamenti fissi.

Vi sono poi manifestazioni imperdibili come la Festa Nazionale del 14 luglio, la Nuit des Etoiles il 6 agosto, il Campionato del Mondo dei Castelli di Ciotoli il 9 agosto, le serate all'Ippodromo e molte altre.

Tutte le informazioni su VILLE DE VILLENEUVE LOUBET | MAIRIE