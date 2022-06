Server virtuali: le proposte di Serverplan

Se si è alla ricerca di un server virtuale dal rapporto prezzo/qualità di altissimo livello, Serverplan è una tra le aziende italiane con più esperienza nel settore degli hosting. Vediamo alcune delle sue offerte e le caratteristiche principali di un server virtuale.

Per chi è alla ricerca di un server virtuale per le proprie necessità, il panorama italiano degli hosting è ricco di offerte e di promozioni tra cui scegliere. Se si vuole partire con il piede giusto, Serverplan può essere una scelta professionale su più punti di vista. Tra cui:

- performance imbattibili, in costante miglioramento; - tecnologie all’avanguardia;

- sicurezza di alto livello;

- infrastruttura VMware in alta affidabilità.

Inoltre in fase di configurazione del servizio è possibile attivare opzioni come:

- intrepid support. Il servizio di supporto tecnico specializzato fornito da Serverplan a ogni cliente. Con questa opzione, il server sarà curato direttamente da un team di specialisti: aggiornamento, installazione, configurazione e controllo delle performances per avere il server sempre online

- backup giornaliero ospitato in una zona differente del DC, diversa da quella dove sono presenti i server di produzione.

Quanto costa un server virtuale? I prezzi variano a seconda delle caratteristiche e della configurazione.

La forbice di prezzo di un server virtuale di Serverplan è considerevole, ma è bene precisare che man mano che si alza il budget mensile si potrà beneficiare di un server virtuale sempre più potente e performante. Un altro aspetto fondamentale è legato ai canoni dei servizi visibili sul loro sito che fanno riferimento alle sole risorse hardware (Ram, CPU e Storage)

La configurazione di un server può essere fatta secondo due modalità:

Unmanaged: in questo caso l’utente acquista le sole risorse hardware di cui ha necessità, con la possibilità di aggiungere in fase d’ordine un pannello di controllo e un sistema di backup. (opzioni facoltative)

Managed: Configurando il server virtuale con il servizio di gestione sistemistica, verrà aggiunto al canone del server, quello relativo ad un pannello di controllo (cPanel/Plesk) e quello del servizio di backup. (opzioni necessarie per una configurazione managed)

Che cosa si intende per server virtuale managed? Significa poter affidare completamente la gestione del server virtuale a Serverplan, il chè vuol dire che non devi avere conoscenze

da sistemista o assumere un sistemista che possa gestire il server.

Cosa da non sottovalutare se il proprio progetto online ha molti utenti e gestisce un numero considerevole di applicazioni.

Vediamo di fare più chiarezza su cos'è un server virtuale e quali sono i vantaggi connessi a questa scelta.

Che cos'è un server virtuale?

Come prima cosa, teniamo a precisare che spesso i server virtuali sono indicati in molte situazioni come VPS. Acronimo che indica le parole Virtual Private Server. Che tradotte in italiano diventano Server Virtuale Privato.

Detto in poche parole, un server virtuale si può intendere come un hotel e le istanze del server virtuale come le stanze che lo compongono. Una unità hardware singola può contenere più virtual server e quindi essere utilizzata da più persone per i propri scopi.

Con la parola privato, si indica la caratteristica che l’istanza che si utilizza è riservata solo a chi l’ha acquistata. Non è condivisa con altre persone e quindi ha la possibilità di usufruire in toto di tutte le risorse che vi sono state assegnate.

Come funziona una VPS?

Una VPS simula in modo speculare il funzionamento di un server tradizionale, pur condividendo il server fisico con altri utenti.

Il tecnico che andrà ad impostare le istanze di server virtuali, installerà un programma che ha il compito di creare le suddivisioni del server utilizzando una tecnologia detta di virtualizzazione. Grazie a questa tecnologia, ogni utente ha la possibilità di installare il proprio sistema operativo e i software che necessita per il proprio progetto. Il suo spazio virtuale, non è legato all’infrastruttura e in cui è ospitato. Oltre naturalmente per l’ammontare delle risorse a cui può attingere. RAM, spazio disco e banda sono assegnati al momento della creazione del server virtuale e sono scalabili successivamente.

Tra gli enormi vantaggi che questa soluzione offre, c’è senza ombra di dubbio il prezzo di noleggio. Infatti, il prezzo di noleggio mensile di un server virtuale è sicuramente più vantaggioso di quello di un server tradizionale fisico. Per chi ha necessità di avere una “macchina” personale ma non vuole investire in hardware che non sfrutterà al massimo, la scelta di un server virtuale è senza ombra di dubbio più che valida.

Ad una frazione del costo di un server tradizionale, si può avere una istanza virtuale che permette di lavorare in privato sul proprio progetto personalizzando come meglio si crede.