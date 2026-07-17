Monaco Energy Boat Challenge, nasce il circuito internazionale World Series: qualificazioni globali con finale nel Principato dal 2027

Lo Yacht Club de Monaco apre un nuovo capitolo nella storia del Monaco Energy Boat Challenge annunciando la nascita delle Monaco Energy Boat Challenge World Series, un circuito internazionale di qualificazione dedicato all'innovazione nella nautica sostenibile. L'iniziativa entrerà in vigore a partire dal 2027 e accompagnerà la crescita della manifestazione, mantenendo Monaco come sede della finale mondiale.

L'annuncio arriva all'indomani della 13ª edizione del Monaco Energy Boat Challenge, che ha riunito 54 team provenienti da 21 Paesi. La prossima edizione, la 14ª, è già in programma dal 29 giugno al 3 luglio 2027.

Le World Series saranno dedicate alle imbarcazioni della classe Energy, categoria storica introdotta dallo Yacht Club de Monaco nel 2018, e rappresenteranno un percorso di qualificazione internazionale pensato per consentire l'accesso alla finale monegasca ai progetti più competitivi, senza modificare la formula che ha reso il Challenge un punto di riferimento nel settore.

«Il Challenge riunisce i migliori talenti dell'ingegneria marittima provenienti da tutto il mondo. Oggi il suo sviluppo ci porta naturalmente a compiere un nuovo passo. Questo ci consentirà di accogliere nuove squadre preservando al tempo stesso il livello di eccellenza sportiva e tecnologica che caratterizza l'evento», ha dichiarato Bernard d'Alessandri, Direttore e Segretario Generale dello Yacht Club de Monaco.

Negli ultimi anni il numero delle candidature è cresciuto costantemente, con un aumento delle squadre partecipanti, del livello tecnico della competizione e dell'interesse da parte di nuovi Paesi. Per rispondere a questa evoluzione, dal 2027 l'accesso alla finale di Monaco passerà progressivamente attraverso qualificazioni continentali.

La prima tappa ufficialmente annunciata delle World Series sarà Darwin, in Australia, che ospiterà il Monaco Energy Boat Challenge Asia-Pacific Qualifier. La competizione sarà riservata alle squadre universitarie dell'area Asia-Pacifico e selezionerà i team destinati a partecipare alla finale nel Principato.

Oltre all'aspetto agonistico, Darwin punta a diventare un polo regionale dedicato all'innovazione marittima sostenibile, coinvolgendo università, aziende, ricercatori e istituzioni con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove tecnologie e di un ecosistema dedicato alla mobilità marittima del futuro.

«È un vero privilegio essere stati scelti per ospitare le qualificazioni Asia-Pacifico delle World Series e, per Darwin, rappresenta un passaggio molto importante che ci permette di raggiungere lo stesso livello di Monaco», ha affermato Michael Canaris, Direttore di Big Blue Ventures APAC e coordinatore dell'evento in Australia. «La nostra priorità è ora coinvolgere le università australiane e dell'intera regione, assicurando la partecipazione di un numero adeguato di squadre alla competizione di Darwin».

Le Monaco Energy Boat Challenge World Series non daranno vita a una serie di competizioni indipendenti, ma costituiranno un unico percorso di qualificazione verso la finale di Monaco, che continuerà a rappresentare il momento conclusivo del progetto nell'ambito dell'iniziativa "Monaco, Capital of Advanced Yachting". Nel Principato si ritroveranno i migliori progetti selezionati durante le diverse tappe regionali.

Lo Yacht Club de Monaco ha inoltre reso noto che sono già allo studio ulteriori qualificazioni continentali per sostenere lo sviluppo internazionale della classe Energy. L'obiettivo è creare nel tempo una rete mondiale di eventi capaci di mettere in contatto università, industria e istituzioni per accelerare l'innovazione nella nautica sostenibile.

Nato nel 2014, il Monaco Energy Boat Challenge si è affermato come una piattaforma internazionale di sperimentazione che riunisce studenti, ricercatori, cantieri navali e aziende del settore. L'introduzione delle World Series rappresenta l'evoluzione di una manifestazione che, forte della sua crescita, amplia il proprio format mantenendo invariata la finale mondiale nel Principato di Monaco.