Momies, la mostra nel Var dedicata alle Mummie ed all'Antico Egitto

Simboli di vita eterna e fonte di venerazione da millenni in molte parti del mondo, le mummie hanno sempre affascinato il grande pubblico, ma anche la scienza, dimostrando così il loro carattere universale.

Fonti significative di grande valore storico, scientifico e antropologico, sono diventate veri e propri oggetti di studio dedicati alla conoscenza degli esseri viventi. Grazie al supporto del Museo del Quai Branly-Jacques Chirac, di diversi altri importanti musei e collezionisti francesi e stranieri, la mostra a loro dedicata promette di essere una novità incredibile. Intende utilizzare un approccio multidisciplinare per far scoprire le diverse rappresentazioni delle mummie, i loro usi e la loro utilità per gli esseri viventi, tramite un approccio educativo e divulgativo. “Grazie a una scenografia elaborata in un contesto rigorosamente deontologico e ricollocato nel loro rispettivo contesto culturale, il visitatore scoprirà un'eccezionale collezione di mummie umane e animali provenienti dall'Europa e da continenti lontani (Africa, America Latina, Asia, Oceania...), "reliquie" di personaggi storici celebri, numerosi oggetti legati alle tecniche di mummificazione, pratiche funerarie, utilizzi inaspettati in campo medico o artistico, documenti iconografici, fotografie e opere di carattere scientifico, ecc. Sarà inoltre ricostruito un tavolo per l'imbalsamazione che consentirà di illustrare l'arte dell'imbalsamazione”

Infine, la mostra non mancherà di ricordare la mummia, fonte di ispirazione per la letteratura horror dal XIX secolo e poi per la cultura cinematografica del XX secolo, proponendo diverse opere ed estratti di film a un pubblico in cerca di emozioni forti. La mostra sarà accompagnata da una serie di attività di mediazione e conferenze che consentiranno a tutti di avvicinarsi al tema nelle migliori condizioni possibili.

Impegnandosi nella realizzazione di mostre di portata nazionale e internazionale, il Département du Var dimostra la sua ambizione di promuovere la cultura, in modo erudito ma ludico, nel cuore del suo territorio. In effetti, la creazione dell'Hôtel départemental des expositions del Var a Draguignan, uno spazio espositivo di 650 m² nell'edificio dell'ex archivio dipartimentale, ha rappresentato una doppia sfida: - Una sfida tecnica, per consentire al luogo di accogliere, in tutta sicurezza e nelle migliori condizioni possibili, le opere dei più grandi musei francesi ed europei. - Una sfida culturale che consiste nell'attirare, attraverso la qualità degli eventi organizzati, un pubblico proveniente da un'area geografica molto più ampia della regione Var. Con questa seconda mostra estiva, dal titolo "Momies, les chemins de l’éternité" (Mummie, il cammino dell'eternità), siamo sulla strada giusta per vincere questa doppia sfida. Le mostre dipartimentali sono ormai saldamente ancorate nel panorama delle esposizioni nazionali, l'interesse delle opere presentate è incontestabile, i commenti del pubblico sono elogiativi e il riconoscimento delle organizzazioni prestatrici è reale. Speriamo che quest'estate 2022 la mostra all'HDE Var, una mostra evento su tutte le mummie del mondo, il loro simbolismo, le procedure di conservazione, i riti che le accompagnano... possa incontrare un grande pubblico. In quanto creatore di cultura, Il Dipartimento è in effetti, quotidianamente, un attore importante della cultura, per i cittadini del Var

MUMMIE Il cammino dell’eternità da venerdì 10 giugno 2022 al 25 settembre 2022 Aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.

