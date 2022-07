“Roméo et Juliette”, domani sera torna il Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes

Terza serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: domani sera, sabato 30 luglio, alle ore 22 saranno dei “fuochi norvegesi” a colorare la Baia.

Sarà la volta di North Star Fireworks a colorare il cielo con uno spettacolo dal titolo: Romeo e Giulietta.



Fondato nel 2015, con l'obiettivo di offrire spettacoli piro - musicali di fascia alta, North Star Fireworks AS si distingue per la padronanza dell'arte pirotecnica e dimostra grande tecnicità.

Dalla progettazione dei fuochi d'artificio alla sincronizzazione, l'intensità del materiale pirotecnico, in perfetta sintonia con la colonna sonora, assicura coreografie pirotecniche variegate con effetti senza precedenti.

Se oggi North Star Fireworks è invitata a molti eventi di alto profilo in Norvegia, come concerti o regate di velivoli o anche Capodanno, a livello internazionale, l'azienda ha acquisito, in pochi anni molti e convinti riconoscimenti e ha vinto importanti premi: Pyronale (2017), Hannover (2018) e Ignis Bruenensis (2019).





Tema: Romeo e Giulietta

Uno spettacolo piro - musicale drammatico in tre atti, Romeo e Giulietta è un'interpretazione moderna della tragedia di William Shakespeare. I titoli musicali e gli effetti pirotecnici sono accuratamente selezionati in modo da trasmettere al pubblico una parte specifica della storia. La narrazione è un aspetto essenziale del design e l'obiettivo è fornire una dimensione emotiva.

Ispirandosi alla versione classica del balletto, con musiche di Sergei Prokofiev, ma anche al film diretto da Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio e Claire Danes (1996), la proposta consegnata al pubblico si basa sull'armonioso connubio di emozioni, idillio e sensualità.



Musiche :

Ewan McGregor - Be Our Guest

Slovak State Philharmonic Orchestra - Dance of the Knights

Sigrid - Sucker Punch

Ed Sheeran - Shape of You

Ryan Gosling & Emma Stone - City of Stars

London Symphony Orchestra - Accross the Stars

Gerard Butler & Emmy Rossum - The Point of No Return

Queen - Love of My Life

Choir of New College Oxford - Anus Dei

Adele - Skyfall