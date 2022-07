Roquebrune Cap Martin: “Senza un attimo di respiro”, un ricco programma anima il mese di agosto

Il mese di agosto senza un attimo di respiro (non solo per la calura…), a Roquebrune Cap Martin il programma delle attività e delle animazioni è alquanto ricco e non consente spazi.

Ogni giorno ha la sua iniziativa, spesso gratuita, sempre a costi contenuti.



Questo il programma del mese di agosto 2022



Lunedì 1° agosto

Les Podiums de l’été: Blues Rock - Espace Public Jean Gioan – 21 (ingresso gratuito)



Martedì 2

Festival de Théâtre & Danse: « Le repas des Fauves » de Vahé Katcha - Parvis Rainier III - Château de Roquebrune – 19,30 (12 €)



Mercoledì 3

Opération ludique « Bibliomer » - Espace Joséphine Baker – 9,30 – 12,30



Tennis de Table - Espace Public Jean Gioan – De 19 – 23,30 (2,50 €)

Festival de Théâtre & Danse: « Les murs ont des oreilles » - Parvis Rainier III - Château de Roquebrune – 19,30 (12 €)



Giovedì 4

Les Podiums de l’été: Tour du monde en Jazz, Soul, Latino et chanson con « World Music Band » - Espace Public Jean Gioan – 21 (ingresso gratuito)



Venerdì 5

Procession votive du 5 Août - Figuration de la Passion du Christ dans le village – 16,30

Fête du 5 août - Dégustation de soupe au pistou (ore 20) – Bal (ore 22) - Place de la République – Roquebrune Village (ingresso gratuito)



Soirée Jeux de l’esprit - Espace Public Jean Gioan – Dalle 20 alle 23 (ingresso gratuito)



Sabato 6

Danse Hip Hop: Saturday Night Battle - Espace Public Jean Gioan – Dalle 19 alle 22,30 (ingresso gratuito)



Lunedì 8

Les Podiums de l’été : Les Beatles 100 % au féminin con « The Seatles » - Espace Public Jean Gioan – 21 (ingresso gratuito)



Martedì 9

Conférence de Patrick Moser « La Villa Le Lac de Le Corbusier » - Le Hangar – Cabbé – 18 (ingresso gratuito)



Mercoledì 10

Tennis de Table - Espace Public Jean Gioan – Dalle 19 alle 23,30 (2,50 €)



Giovedì 11

Les Soirées estivales du Département présentent - Espace Public Jean Gioan – 21 (ingresso gratuito)



Venerdì 12

Soirée Jeux de l’esprit - Espace Public Jean Gioan – Dalle 20 alle 23 (ingresso gratuito)



Domenica 14

La promenade en Fête con Feux d’artifices - Déambulation « Zoo Parade » et musique - Promenade du Bord de Mer – A partire dalle 20,30 (ingresso gratuito)



Mercoledì 17

Tennis de Table - Espace Public Jean Gioan – Dalle 19 alle 23,30 (2,50 €)

Jazz sous les étoiles - Jardin de la villa E1027 – Cabbé – 21 (30 €)



Giovedì 18

Les Podiums de l’été: Voyage en chanson en Italie con « Allegria Band » - Espace Public Jean Gioan – 21 (ingresso gratuito)



Venerdì 19

Soirée Jeux de l’esprit - Espace Public Jean Gioan – Dalle 20 alle 23 (ingresso gratuito)

Sabato 20

Soirée soupe de poisson con animation dansante - Place Marius Otto – Cabbé – Dalle 19

Roquebrune C@p Music : « My little Italy » con Marco Campo Quintet - Place des Deux Frères – Roquebrune Village – 19 (ingresso gratuito)



Lunedì 22

Roquebrune C@p Music : « Cubanissando » - Espace Public Jean Gioan – 21 (ingresso gratuito)



Mercoledì 24

Roquebrune C@p Music : « Zap Doo Hap » - Jazz de rue New Orleans et claquettes - Quartier de Carnolès – Dalle 10 alle 12 (ingresso gratuito)

Tennis de Table - Espace Public Jean Gioan – Dalle 19 alle 23,30 (2,50 €)

Jazz sous les étoiles S. Chaumont et son Bopster Blue Allstar - Jardin de la villa E1027 – Cabbé – 21 (30 €)



Giovedì 25

Roquebrune C@p Music : Esprit Gatsby con « Newscat Rumble » - Espace Public Jean Gioan – 21 (ingresso gratuito)

Fête de la Saint Louis - Messe – 10,30 - Place Marius Otto - Cabbé



Venerdì 26

Soirée Jeux de l’esprit - Espace Public Jean Gioan – Dalle 20 - alle 23 (ingresso gratuito)



Sabato 27

Nage en eau libre: Traversée internationale - la nage - Baie de Roquebrune Cap Martin

Roquebrune C@p Music: « Les pianos de Gainsbourg » - Parc du Cap Martin – 21 (prezzo unico : 30 €))



Lunedì 29

Roquebrune C@p Music: « Tribute Freddy Taylor et Django Reinhardt » - Espace Public Jean Gioan – 21 (ingresso gratuito)



Martedì 30

Roquebrune C@p Music: « Harpe Jazz » con Rossitza Milevska - Square Louis Lottier (Parc du Cap Martin) – 20 (ingresso gratuito)