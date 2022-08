Lac de Bresse, rubata la statua della Madonna posta al confine tra Francia e Italia

Amara sorpresa per gli escursionisti che, dai versanti francese ed italiano, hanno raggiunto il Lac de Bresses che si trova nel comune di Valdeblore e che è raggiungibile dall’Italia attraverso la Valle Gesso.

Proprio sulla liea di confine era stata sistemata, su un piedestallo, una statua della Madonna che ora non c’è più.

Nei giorni precedenti l’Assunta la statua è stata portata via da parte di persone al momento ignote: un’impresa non semplice per il tragitto da percorrere e il peso della statua.

Lac des Braisses, il basamento dopo il furto (Facebook)

La statua è alta quasi un metro e, per scendere in Francia e raggiungere il primo villaggio occorrono da tre a quattro ore di cammino.

È stato un gruppo di escursionisti, su Facebook, a dare per primo la notizia del furto e l’informazione è stata subito condivisa, con molti commenti, da altri gruppi.

Ora il Sindaco di Valdeblore, Carole Cervel, sporgerà denuncia anche se s’intravede la lucina di una piccola speranza continua.

Negli ultimi anni si sono verificati analoghi “furti”, tutti relativi a statue montane e tutti andati a buon fine, con la restituzione della statua ottimamente restaurata.

Una delle ipotesi è che anche la statua del Lac de Bresse possa avere la stessa sorte: il basamento su cui poggiava è totalmente arrugginito e la statua meritava qualche intervento di restauro.

Altra ipotesi è che possa trattarsi di un furto su commissione e, in questo caso, sarà difficile che la statua possa ritrovare il “suo” piedistallo.

Solo il tempo dirà se di furto di tratta o dell’intervento da parte di uno sconosciuto per restaurare la statua della Madonna per poi restituirla in forma del tutto anonima, come nei casi precedenti.

In ogni caso la statua della Madonna non fa più la guardia al punto di unione tra Francia e Italia da dove si gode di uno splendido panorama.