Nizza, il gesto di 10 mila “coglioni” diventa un’opera d’arte!

“Buttare a terra un mozzicone di sigaretta: questo piccolo gesto fa di te un gran coglione”: con queste parole l’artista Toolate spiega l’opera che è stata posta sulla Promenade des Anglais e che rientra nella “street art”.

Si tratta di un enorme pacchetto di sigarette, di marca “Toolate” (too late), che in inglese significa “troppo tardi” e costituisce il lavoro del gruppo NicePlogging che, in otto ore, ha raccolto sui 7 chilometri della passeggiata più famosa al mondo ben 10 mila mozziconi di sigaretta.

Sul profilo Instagram i commenti si sprecano e l’obiettivo di colpire la popolazione attraverso l’arte sembra essere stato raggiunto e passeggiando sulla Promenade si ha l’impressione che, almeno nei pressi dell’opera d’arte, il numero di cicche a terra sia diminuito, se non altro per non sentirsi “un gros con” … come recita la scritta sul grande pacchetto di sigarette.