Cannes si prepara ad una edizione straordinaria dello Yachting Festival di Cannes

«A quindici giorni dall’apertura, siamo impazienti di ritrovare espositori e visitatori. L’assemblaggio del salone è iniziato l’8 agosto, tutto procede bene, i pontoni e le tende stanno prendendo il loro posto definitivo per accogliere barche e stand. Ci restano due settimane intense con ancora tanto lavoro per tutti i nostri team. Vorrei ringraziare i nostri partner, la città di Cannes, il Palais des Festivals, IGY Marina e i nostri fornitori, Locaponton e Brelet/GL Events, che si adoperano al nostro fianco per costruire una nuova, bella edizione», dice Sylvie Ernoult, direttrice del festival.

Evento irrinunciabile della nautica di lusso da 45 anni, lo Yachting Festival riunisce ogni anno circa 55.000 visitatori provenienti da tutto il mondo e oltre 600 espositori. Con una tra le rassegne più eclettiche, il salone ospita quasi 600

barche: le più piccole così come le più grandi, le barche a vela (120 unità monoscafo e multiscafo), le barche a motore, i monoscafi e i multiscafi, le unità nuove e i grandi yacht di brokeraggio che sfiorano i cinquanta metri.

Lo Yachting Festival riunisce tutti i maggiori attori dello yachting che vengono ad esporre in anteprima quasi 140 novità mondiali. I visitatori

potranno così godersi un salone dai contenuti ricchi e variati.Quest’anno il salone sarà nuovamente suddiviso per tipologia di imbarcazione: le unità a motore e le relative attrezzature saranno esposte nel Vieux Port, mentre il Port Canto metterà in mostra il mondo della vela. I frequentatori abituali

ritroveranno al Vieux Port la Luxury Gallery, spazio dedicato al lusso e all’arte di vivere, e all’altra estremità della Croisette, al Port Canto, l’area «Yacht Brokerage & Charter» che raduna i più grandi yacht del salone, e il settore «Toys» dedicato ai toys nautici. La Green Route, invece, raggrupperà le soluzioni eco-efficienti sviluppate dagli espositori per ridurre l’impatto

ambientale dell’industria nautica sul mare e sugli ecosistemi marini.



BIGLIETTERIA 100% ON LINE

Per il secondo anno consecutivo, la biglietteria dello Yachting Festival sarà 100% digitale, non vi sarà quindi vendita di biglietti agli ingressi del salone. Visitatori, professionisti, giornalisti sono invitati a pre-registrarsi prima del loro arrivo.

Dovranno presentare un biglietto elettronico valido con QR-code, stampato o sul proprio smartphone.



PARTNER DI ECCEZIONE

Per l’edizione 2022, lo Yachting Festival ha invitato partner prestigiosi: la casa automobilistica Bentley, che offrirà un’esperienza di guida unica ai visitatori VIP del salone, e il marchio di mobili design di fascia alta Roche-Bobois, che

allestirà e arrederà il Club VIP del Vieux Port. Il magnifico attico galleggiante, TheFloatingPenthouse, accoglierà i VIP al Port Canto sulla sua terrazza che offre una vista eccezionale, e il marchio Champagne Louis Roederer presenterà la sua cuvée «Collection» negli spazi VIP del salone. Mer Angels e BNP Paribas Banque Privée saranno per il secondo anno consecutivo i sostenitori ufficiali dell’“Innovation Village”, dedicato alle start up intelligenti ed eco-responsabili del settore nautico. Fedeli da numerosi anni, i partner Marinepool, Pantaenius, Wajer Yachts, Pixelight, Suzuki e Yamaha saranno presenti con la loro esperienza all’avanguardia e dei servizi ad alto valore aggiunto.



NAVETTE GRATUITE TRA I DUE PORTI

Un servizio gratuito di navette marittime fornirà il collegamento tra i due porti e sarà accessibile a tutti i visitatori ed espositori.