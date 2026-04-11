Antibes Art Fair 2026, torna il grande mercato dell’arte: capolavori e design sul Mediterraneo

Dal cuore della Costa Azzurra torna uno degli appuntamenti più attesi del mercato artistico europeo.

Dall’11 al 20 aprile 2026, Antibes ospiterà la 54ª edizione dell’Antibes Art Fair, tra le principali fiere d’arte in Francia dopo Parigi e punto di riferimento internazionale per collezionisti e appassionati.



Con oltre 15.000 visitatori ogni anno, la manifestazione si conferma un crocevia privilegiato per l’arte moderna, contemporanea e per il design, in un contesto unico affacciato sul Mediterraneo.

Un evento che inaugura simbolicamente la stagione primaverile della Costa Azzurra, richiamando un pubblico cosmopolita e selezionato.





Grandi nomi e nuove presenze internazionali

L’edizione 2026 si preannuncia particolarmente ricca grazie alla partecipazione di galleristi storici e all’ingresso di importanti realtà italiane provenienti da Bergamo, Milano, Pietrasanta e Parma.

Una selezione rigorosa limiterà anche quest’anno gli espositori a 110 partecipanti, mantenendo elevati standard qualitativi apprezzati dal pubblico nelle ultime edizioni.



Tra le opere annunciate figurano firme di primo piano dell’arte del Novecento e contemporanea, da Marc Chagall a Andy Warhol, passando per Lucio Fontana, Christo e Bernard Buffet.

Accanto a loro, artisti contemporanei di rilievo come Takashi Murakami e Tracey Emin.



Non solo arte: design e arti decorative

Oltre alla pittura e alla scultura, ampio spazio sarà dedicato al design e ai mestieri d’arte. Un’area espositiva di oltre 1.000 metri quadrati ospiterà creazioni di designer e artigiani internazionali, con un focus speciale sulla Spagna, protagonista dell’edizione 2026.



In mostra anche mobili d’epoca, illuminazione, gioielli e oggetti da collezione: pezzi unici destinati a impreziosire dimore di prestigio, yacht e collezioni private.



Un appuntamento tra eleganza e passione

Il fascino dell’Antibes Art Fair risiede anche nella sua atmosfera: eleganti stand trasformati in vere e proprie gallerie, dove si incontrano collezionisti, imprenditori e semplici appassionati, accomunati dalla ricerca della bellezza.



Tra le corsie affacciate sul porto, autenticità, rarità e originalità restano le parole chiave di un evento che continua a distinguersi nel panorama internazionale.



Un viaggio nell’arte che attraversa i secoli, dall’antichità alle avanguardie contemporanee, confermando Antibes come una delle capitali europee del collezionismo.



