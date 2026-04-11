Monaco, l’IMSEE avvia l’indagine per il calcolo del PIL 2025 con il supporto del Governo Principesco

L’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) ha avviato, come ogni anno, l’indagine statistica finalizzata al calcolo del Prodotto Interno Lordo (PIL) 2025 del Principato di Monaco. L’iniziativa si svolge con il contributo degli attori economici del territorio e il sostegno del Governo Principesco.

Le entità coinvolte sono invitate a compilare la dichiarazione a partire da oggi. Per agevolare la procedura, l’IMSEE raccomanda l’utilizzo del modulo online disponibile tramite il teleservizio dedicato sul sito ufficiale https://imsee.mc/. In alternativa, resta possibile completare il questionario cartaceo ricevuto per posta e restituirlo all’indirizzo: IMSEE – 9 rue du Gabian, 98000 Monaco.

L’indagine è obbligatoria e deve essere completata entro i termini stabiliti. Il PIL rappresenta un indicatore economico fondamentale per il Paese e la partecipazione delle entità selezionate è essenziale per garantire l’accuratezza dei dati.

L’IMSEE precisa che la raccolta delle informazioni ha esclusivamente finalità statistiche e non è in alcun modo collegata alla fiscalità. L’indagine è condotta da personale qualificato e legalmente autorizzato.

Per ulteriori informazioni o assistenza, gli operatori incaricati dello studio e del calcolo del PIL sono disponibili tramite il numero verde 8000 2008, il sito internet https://imsee.mc/ o il numero telefonico (+377) 98 98 98 88.