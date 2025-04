Monte-Carlo Fashion Week, a Kelly Rutheford il Fashion Icon Award

Kelly Rutherford riceverà il Fashion Icon Award il prossimo 24 aprile durante la Cerimonia dei Fashion Awards della Monte-Carlo Fashion Week.

L'evento, che si terrà nel Principato di Monaco dal 22 al 26 aprile, ospiterà la Cerimonia dei Fashion Awards, che quest'anno festeggia il suo decimo anniversario, durante la quale saranno premiati i creativi e le personalità che si sono distinte.

Kelly Rutherford, conosciuta per il suo ruolo di Lily Van der Woodsen nella serie televisiva Gossip Girl, è diventata una star della moda a tutti gli effetti. Recentemente, Kelly ha collaborato con marchi di moda e figurato in prima fila nelle sfilate più prestigiose. Fedele alla sua eleganza senza tempo e al suo gusto marcato, l'attrice americana infonde la sua identità fashion nelle collezioni che crea per diversi brand.

La scorsa estate, ha svelato un molto chic bobble-hat in collaborazione con il marchio australiano Lorna Murray, così come una collaborazione con il marchio parigino Carel. Era seduta in prima fila da Dior, Jean-Paul Gaultier Couture, Schiaparelli Cucitura e molti altri. Negli ultimi mesi ha girovagato per le strade di New York, Parigi e Milano indossando abiti che riflettono le tendenze del quiet luxury.

Kelly documenta i suoi abiti sul suo account Instagram, con selfie scattate nel specchio del suo ascensore. Mescolando il mito naturale della donna parigina con l'eclettismo colorato dell'americana, si è forgiata un'identità di moda all'avanguardia che poche personalità pubbliche padroneggiano.

Il Fashion Icon Award conferito a Kelly Rutherford desidera onorarlo per essere stato una fonte di ispirazione per la moda e una musa per i marchi e le persone di tutto il mondo.