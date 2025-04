L'Ambasciata di Monaco negli Stati Uniti e in Canada riunisce la sua rete consolare a Washington

In occasione del festival «EARTH to SPACE: Arts Breaking the Sky» organizzato dal Kennedy Center for the Arts a Washington, al quale ha aderito l'Ambasciata di Monaco negli Stati Uniti d'America, i Consoli di Monaco negli Stati UnitiStati Uniti e Canada si sono riuniti dal 28 al 30 marzo attorno a S.E. la signora Maguy MACCARIO DOYLE, Ambasciatore, e il team dell'Ambasciata, nell'ambito della riunione consolare annuale.

Oltre alla partecipazione agli eventi legati al festival, è stata organizzata una riunione all'hotel Salamander, durante la quale i consoli hanno potuto conoscere l'attualità del Governo Principesco e del Principato. In questo contesto, hanno anche assistito alle presentazioni di diversi relatori esterni: John B. KELLY, Presidente della Fondazione Prince Albert II USA; Patricia LEONARD, Direttore Filantropia della Fondazione Princess Grace USA; Jaret MATTHEWS, CEO e fondatore di Astrolab; Alison H. LEITHNER, Executive Director di Smithsonian Enterprises e Patrice COURTABAN, CEO di TV5 Monde USA.

Sono state organizzate anche visite private al Museo nazionale dell'aria e dello spazio dello Smithsonian Institute, così come al Campidoglio - rese possibili grazie all'ex parlamentare texano Jack FIELDS - sono state organizzate, che permette ai Consoli di scoprire questi luoghi emblematici in condizioni privilegiate.