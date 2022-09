Una squadra di CRS opera da oggi a Nizza: indagini ed azioni sul campo

Il 20 agosto, il ministro dell'Interno Gérald Darmanin aveva annunciato che un'unità del CRS sarebbe stata assegnata a Nizza per svolgere missioni per mettere in sicurezza la città e intensificare ulteriormente la lotta alla droga e all'insicurezza: una positiva risposta ad un’esplicita sollecitazione del sindaco Christian Estrosi.

Ora la squadra è giunta nella capitale della Costa Azzurra e si appresta ad assumere le sue funzioni, Christian Estrosi ha voluto riservare loro una cerimonia di benvenuto alla presenza di Bernard Gonzalez, Prefetto delle Alpi Marittime e Xavier Bonhomme, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nizza.

Si tratta di un corpo d'élite che rappresenta una forza al servizio delle comunità, che opererà per diversi mesi con lavori sia d’indagine, sia sul campo.

La cerimonia di benvenuto è stata anche l'occasione per sottolineare che a Nizza "l'insicurezza è un problema che non può essere affrontato solo perseguendo i trasgressori, ma anche nel quadro di azioni sostanziali che includano la politica cittadina o il rinnovamento urbano".

Estrosi ha sottolineato come "le forze mobilitate quest'estate hanno permesso di ottenere i risultati sperati" grazie ad un lavoro svolto in stretta collaborazione tra il Comune di Nizza, la Prefettura delle Alpi Marittime e l'autorità giudiziaria che ha consentito di “vincere molte battaglie. È mantenendo la pressione che ci muoviamo verso una situazione che consentirà la pacificazione in alcuni quartieri”.