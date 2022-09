Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

"La rage dedans"

Jeudi 22 septembre à 18h30, Chapelle Saint-Bernardin

Instants Musicaux du Patrimoine avec "Musica sacra" en collaboration avec l’association de sauvegarde de la Chapelle Saint-Jean.

Avec l’Ensemble vocal "COROU DE BERRA" et Michel Bianco, Luca Pellegrino, Françoise Marchetti et Marie-Pierre Foessel pour de la musique sacrée dans les Alpes du Sud, manuscrits et oralité.

Vendredi 23 septembre à 21h, Cathédrale d’Antibes

"Requiem en ré mineur K 626 de W-A Mozart" avec l’Orchestre National de Cannes Provence Alpes-Côte d’Azur, dirigé par Benjamin Levy, et le Chœur Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.

Avec Sophie Karthaüser (soprano), Anthea Pichanick (mezzo), Pierre Derhet (ténor) et Nahuel Di Pierro (basse).

L’exécution du Requiem dans sa version intégrale sera précédée d’une introduction par l’orchestre et son chef avec extraits musicaux présentant l’œuvre dans sa forme originale inachevée.

Samedi 24 septembre à 21h, Cathédrale d’Antibes

"Dans l’intimisme de Fauré, autour du Requiem" avec l’Ensemble "Musiques en Jeux" dirigé par Alain Joutard.

Avec Camille Joutard (soprano), Richard Rittelmann (baryton basse), Julien Maertineau et Laetitia Grisi (pianistes).

Version pour piano à quatre mains de Jean-Louis Luzignant, Requiem de Fauré et autres pièces sacrées.

Dimanche 25 septembre à 18h, Église Saint-Pierre de Golfe-Juan

Duo "Alcor", " De la prière à la méditation " avec Cordelia Palm (violon) et Alienor Girard-Guigas (harpe) Œuvres de J-S Bach, Purcell, Rameau, Rombi, Rheinberger, Thomé, Massenet, Pescetti, Piazzolla, Tchaïkovsky, Renié, Corelli.



"En finesse"

Dal 22 al 24 settembre 2022

Spectacle à 20h30. Séance supplémentaire le samedi à 18h.

Théâtre Le Tribunal, 5 Place Amiral Barnaud.



Les secrets du l'humour et du stand up

Giovedì 22 Settembre 2022 ore 20,30

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



Un ennemi du peuple

Dal 23 settembre al 25 settembre 2022

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



Braderie foire aux affaires de Juan-les-Pins

Dal 23 al 25 settembre 2022 -

Dalle 9 alle 19 - Rues Dalle Juan-les-Pins

Fiera di Juan-les-Pins. Come ogni anno, oltre 100 negozi si riuniscono sotto l’egida dell’associazione «Économie Tourisme Commerce» per dare vita a una grande fiera.



Exposition "JAUME PLENSA, LA LUMIÈRE VEILLE, DESSINS 1982 – 2022"

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso

Chateau Grimaldi, Place Mariejol.



Conférence "Notre cerveau nous joue des tours"

Conférence "Notre cerveau nous joue des tours"

Le 25 Septembre

À Théâtre du Tribunal

Catégories: Théâtre, Conférences

Mots clés: Conférence, Tout public



Conférence "Notre cerveau nous joue des tours"

Domenica 25 settembre

Conférence à 15h.

Théâtre Le Tribunal, 5 Place Amiral Barnaud.



Exposition "Palmyre Images de Syrie"

Fino al 30 ottobre 2022

Musée d’Archéologie

bastion Saint-André



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 6 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Catégories: Musées, Musées, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Dessin



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 30 novembre 2022

Musée Peynet et du Dessin humoristique, Place nationale

Fermé les lundis et le 1er novembre.

Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h jusqu'à fin octobre.

Ouvert de 10h à 17h en novembre.



BEAULIEU SUR MER

HUMOUR – LES COQUETTES “MERCI FRANCIS”, TEATRO

Sabato 24 settembre 2022 dalle 20 alle 21,30.

Miscela di eleganza e impertinenza, le Coquettes fanno sempre caldo e freddo e vi mettono a disagio senza preavviso.

Canzoni e sketch gioiosi che hanno l'effetto di una caramella dolce che punge ed esplode in bocca!

Casino de Beaulieu



CANNES

ANIMATIONS, LES BOUQUINOVORES – NOUVEAUTÉ

Venerdì 23 settembre 2022 ore 16,45

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



CONCERT RÉCITAL DANIELE DI BONVENTURA

Sabato 24 settembre 2022 ore 20

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONCERT, OPÉRA ITALIEN

Concert lyrique

Sabato 24 settembre 2022 ore 18

Église Holy Trinity

2 avenue Branly



CONCERT, ENTRE CLASSIQUE ET CINÉMA

Jean-Félix Lalanne et Cécile Bonhomme

Sabato 24 settembre 2022 ore 18,30

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



SPECTACLE, LE REPAS DES FAUVES

Théâtre contemporain de Vahé Katcha

Sabato 24 settembre 2022 ore 20,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



CONCERT, C'PICAUD - MUSIQUES ACTUELLES - AUTOMNE 2022

Da sabato 24 settembre a sabato 3 dicembre 2022, ore 21

Studio 13 / MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



CONCERT, RÉCITAL DE VIOLONCELLE ET PIANO - CLÉLIA JONCOUR ET ALAIN PIETKA

Domenica 25 settembre 2022 ore 11

Hôtel Barrière le Majestic

10 boulevard de la Croisette



Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Fino al 25 septembre 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso 4

rue des Cordiers.



ANIMATIONS, PIÉTONISATION DU BOULEVARD DU MIDI-LOUISE MOREAU

Domenica 25 settembre 2022 dalle 9 alle 17,30



EXCURSION, VISITE DU QUARTIER CALIFORNIE

Mercoledì 28 settembre 2022 ore 9,30

25-27 avenue Roi Albert 1er, Cannes



EXPOSITION CANNES FAIT LE MUR 2022

75 ans de Palmes et d'émotions

Fino al 4 ottobre 2022

7 bâches exposées sur des murs pignons :

Hôtel Renoir

Hôtel Cannes Riviera

Lycée Jules Ferry

Médiathèque Ranguin

Voile d’entrée de Ville de la Bocca

Cinéma « Les Arcades »

Hôtel de Ville

et 10 bâches aériennes installées dans la rue d’Antibes.



EXPOSITION AU FIL DE L'ÎLE, UN ARCHIPEL IMAGINÉ

Fino al 13 novembre 2022

Horaire(s) :

Juin à septembre : tous les jours de 10h à 17h45

Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

Fermé les 1er et 11 novembre 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION SI TAHITI M'ÉTAIT CONTÉE

Fino a domenica 13 novembre 2022

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Fino a domenica 20 novembre 2022

La Malmaison, 47 La Croisette, Cannes



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

EXPOSITION NO-MADE

FINO AL 27 SETTEMBRE 2022

Una trentina di artisti sono stati selezionati per l'Expo 2022. La sospensione dei lavori inizierà il 22 agosto 2022.

visite e passeggiate accompagnate dagli artisti presenti, dal direttore dell'associazione e dai curatori della mostra.

Villa Le Roc Fleuri

23 avenue du docteur Onimus



EXPOSITION “AVEC JOIE!” PAR CORINNE CHAUVET

Fino al 30 settembre 2022

Chiuso lunedì e sabato.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Domenica dalle 11:00 alle 18:00

17 Avenue Raymond Gramaglia

Villa les Camélias



CARROS

LES YEUX BRÛLANTS DE COULEURS – EXPOSITION

Fino al 18 dicembre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30.

Mostra di André Marzuk - Retrospettiva, opus 2

Centre International d'Art Contemporain

Place du Château



EZE

EXPOSITION DANIEL ACKERMAN

Fino al 30 settembre 2022, ogni giorno.

Eze-Village – galerie municipale



MENTON

Menton - Fête Patronale de Saint-Michel

Domenica 25 settembre 2022 dalle 9 alle 17|

Programme :

Basilique Saint-Michel Archange

9h45 • Accueil des autorités

10h00 • Messe solennelle célébrée par le Père Régis PEILLON, Curé-Archiprêtre de Notre Dame des Rencontres, Recteur de la Basilique Saint-Michel Archange.

Avec la participation de la Musique de La Garde, de la chorale des Anciens de La Garde et de la place du Cap, de La Capeline et de collégiens de la Villa Blanche.

11h30 • Départ de la procession en direction de l’esplanade Francis Palmero.

Esplanade Francis Palmero

12h15 • Allocutions suivies d’une citronnade.

13h00 • Grand déjeuner de Saint-Michel « Veaux à la broche»

15h00 • Intronisation des nouveaux membres de la Confrérie de l’Etiquette. Présentation des vins du Mentonnais.

En cas de pluie, repli au Palais de l’Europe, Salle du Forum de France.



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 22 settembre 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 22 settembre 2022 ore 14,30

Lunedì 26 settembre 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 23 settembre 2022 ore 10

Lunedì 26 settembre 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Sabato 24 settembre 2022 ore 14,30

Martedì 27 settembre 2022 ore 14,30

Parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Sabato 24 settembre 2022 ore 14,30

Lunedì 26 settembre 2022 ore 14,30

quai Napoléon III



Visite guidée : La Basilique Saint Michel

Martedì 27 settembre 2022 ore 14,30|

Parvis Saint Michel



Visite guidée : Menton à la Belle Epoque

Mercoledì 28 settembre 2022 ore 10

Rendez vous devant l'Office de Tourisme

Palais de l'Europe.

Avenue Boyer



Visite guidée : autour du marché de Menton

Mercoledì 28 settembre 2022 ore 10

Esplanade quai de Monléon, devant le Musée Cocteau



Exposition" un samedi à la campagne sous la topia"

Fino al 24 settembre, il sabato a La Casa d'ou Païgran

Menton - Exposition

La Casa d'ou Païgran

8 rue Mattoni



Exposition le château des enchantements

Fino al 14 novembre

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, ad eccezione del martedì

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Concerto

Da giovedì 22 a venerdì 23 settembre 2022 alle 21

Concerti di Rosie Frater-Taylor, organizzato da La Note Bleue

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Concerto d'apertura "Una nuova porta si apre"

Sabato 24 settembre 2022 alle 20 ore 20

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Un nuova porta si apre" con Kazuki Yamada (direttore d'orchestra), Daniel Lozakovich (violino). In programma: Berlioz, Dvorák eTchaïkovsky.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



30° Monaco Yacht Show

Da mercoledì 28 settembre a sabato 1 ottobre 2022

31° Monaco Yacht Show – Leader mondiale dei saloni di grandi imbarcazioni da diporto

Da mercoledì 28 settembre a sabato 1 ottobre 2022

Port Hercule de Monaco



Mostra - "Il Gatto deambula"

Fino a domenica 2 ottobre 2022

Mostra - "Il Gatto deambula" di Philippe Geluck, a cura della Direzione degli Affari Culturali

Esplanade du Larvotto

Esplanade Larvotto



Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Fina domenica 16 ottobre 2022, Nouveau Musée National de Monaco

Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - Newton, Riviera

Fino a mercoledì 23 novembre 2022,

Mostra - Newton, Riviera

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



Mostra - "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile"

Fino a sabato 31 dicembre 2022, Museo di Antropologia Preistorica

La mostra temporanea "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile", invita il pubblico a scoprire collezioni inedite e originali conservate, talvolta da più di cent'anni, dal Museo di Antropologia preistorica di Monaco.

Da mercoledì 1 giugno a sabato 31 dicembre 2022

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

GUILLERMO GUIZ “AU SUIVANT”, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Giovedì 22 settembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



NICE CÔTE D’AZUR BY UTMB®, COMPETIZIONE SPORTIVA

Da giovedì 22 a domenica 25 settembre 2022.

Nice



SAISON KOSMA, SOIRÉE D’OUVERTURE – RÉCITAL MARIE-JOSÈPHE JUDE, CONCERTO

Giovedì 22 settembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Intorno al pianoforte di Jacques Taddei

Programma: Debussy, Ravel Ginastera

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



LA MOUSTACHE – FABRICE DONNIO, TEATRO

DAL 22 SETTEMBRE A 30 OTTOBRE 2022

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



IN GIRUM – FU LE – COMPAGNIE TÉTRAPODE, DANZA

Giovedì 22 settembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19.

Equipe artistica e tecnica :

Coreografo - Fu Le

Interpreti (cast in corso)

Musica - Olivier Lasson / Luci - Céline Balestra

L’Entre-Pont

89 route de Turin



LE MONDE DE L’ABEILLE, ESPOSIZIONE

Fino al 23 settembre 2022, ogni giorno.

Maison de l'Environnement

31 av Castellane NICE



JE T’AIME À L’ITALIENNE – HUGUES DUQUESNE & KADER NEMER, TEATRO

Da venerdì 23 a sabato 24 settembre 2022

Orari di rappresentazione il venerdì e sabato alle 21.

Una commedia mediterranea e romantica!

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



LES VOIX DE GAÏA, CONCERTO

Venerdì 23 settembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

4 voci femminili, per un viaggio inedito, attraverso canti popolari e tradizionali (Balcani, Europa dell'Est, Africa, Brasile...), accompagnati da un percussionista e da una ghironda. Tra autenticità e modernità.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



HEUREUSE PRÉHISTOIRE, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 2 maggio al 31 ottobre.

Musée de Préhistoire Terra Amata

25 boulevard Carnot



NICK KNIGHT ROSES FROM MY GARDEN, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



ON NE DIVORCE PLUS – LIONEL LATAPIE DI PIETRO, TEATRO

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



THE ANALOGUES, CONCERTO

Domenica 25 settembre 2022

Orari di apertura alle 19.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



MATCH DES LÉGENDES, « LE CHOC »

Lunedì 26 settembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19.

Allianz Riviera

Boulevard des jardiniers



AFTERWORK – L’OBSERVATOIRE #1, CONCERTO

Martedì 27 settembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19.

Observatoire de nice

96 boulevard de l'Observatoire



INFIRMIÈRE SA MÈRE – CAROLINE ESTREMO, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Da martedì 27 a mercoledì 28 settembre 2022

Orari di rappresentazione il martedì e mercoledì alle 20.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



« VITA NUOVA NOUVEAUX ENJEUX DE L’ART EN ITALIE 1960-1975 », ESPOSIZIONE

Fino al 2 ottobre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



NICE, REINE DES FLEURS, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 OTTOBRE 2022

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



FLOS VITAE. HISTOIRE NATURELLE DES FLEURS, MOSTRA

Fino al 9 OTTOBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



“ARBORETUM” & “ESPACES POSSIBLES” FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

FINO AL 15 OTTOBRE 2022

Forum d'Urbanisme et d'Architecture

89, route de Turin



LORSQUE LES PEINTRES ARRIVÈRENT SUR PLACE, IL ÉTAIT DÉJÀ TROP TARD – THIERRY LAGALLA, ESPOSIZIONE

FINO AL 15 OTTOBRE 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 19.

Espace à vendre

10 rue Assalit



“LA CONTAMINATION BLANCHE”, PAR FLORIAN RUIZ - ESPOSIZIONE

FINO AL 17 OTTOBRE 2022

Dal 1° settembre al 30 giugno: dalle 10.00 alle 17.00.

Dal 1° luglio al 31 agosto: dalle 10.00 alle 18.00.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



FLEURS D’ARTIFICE, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 02/05 al 31/10.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION VÉNUS VÉNUS,ESPOSIZIONE

Fino al 1° novembre 2022

AC Hotel by Marriott Nice

59 Promenade des Anglais



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



SAINT ETIENNE DE TINEE

CONCERT POÉSIE ET MUSIQUE

Domenica 25 settembre 2022 dalle 15,30 alle 17.

Un concerto per celebrare il cinquantesimo anniversario dell'Ensemble Polyphonique de Nice.

Poesia e musica: Johann Sebastian Bach, Henry du Mont, Gabriel Fauré, John Rutter e Joseph Martin. Al pianoforte: Lily Malivel, all'organo: Marcello Formenti e alla direzione: Selin Atalay. Partecipazione gratuita.

Eglise de Saint Etienne de Tinée

Eglise paroissiale de Saint Etienne de Tinée

Place de l'église



SAINT JEAN CAP FERRAT

EXPOSITION « LES PEINTRES NAÏFS BULGARES »

Fino al 15 settembre 2022

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



SAINT JEAN CAP FERRAT PRESTIGE, ESPOSIZIONE

EXPOSITION « ART-EXPO »

Fino al 25 settembre 2022, ogni giorno dalle 11 alle 21.

Daniel Barnier et ses invités Magali Barbera & Jean-Claude Cotte-Martinon

Peinture & Sculpture

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



PRANA YOGA

Domenica 25 settembre 2022 dalle 7 alle 20.

Journée Yoga & Bien-être.

Plage Cros deï Pin

Allée Mireille Delfino



EXPOSITION EN PLEIN AIR « CAP JENK »

Fino al 30 settembre 2022, ogni giorno.

Dans le village



EXPOSITION « AU-DELÀ DU RÉEL » DE EVAMARC’H

Fino al 10 ottobre 2022 ore 21

L’artiste peintre Evamarc’h nous emmène à travers ses oeuvres picturales colorées à appréhender la Beauté, le Cosmos, les Connections et l’Énergie pour élever nos âmes.

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria



SAINT LAURENT DU VAR

FÊTE DU TERROIR

Domenica 25 settembre 2022 dalle 9 alle 18.

Sfilate, atmosfera medievale, mercato provenzale, intrattenimento e molte sorprese.

Vieux-Village, Parvis de l'Hôtel de Ville, Parc Layet, avenue du 11 Novembre



TOURRETTE LEVENS

EXPOSITION “LE CHEVAL ROI DU CIRQUE”

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Mairie de Tourrette-Levens

70 place du Docteur Paul Simon



VENCE

Orchestre de chambre de l’orchestre philharmonique de Nice – Grande formation

Domenica 25 settembre 2022 ore 18,30

Musique classique



LES CARNETS DE VOYAGE DE VIRGINIE BROQUET

FINO AL 30 SETTEMBRE 0229

Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

3228 avenue Colonel Méyère



AUX SAVEURS DU MONDE

Fino al 2 ottobre 2022

Un dimanche par mois, rendez-vous est donné Place Clémenceau pour un moment d'échanges convivial, ludique et de découvertes.

Dates du marché : les Dimanches 05/06, 10/07, 21/08, 18/09, 02/10.

Place Clémenceau



VILLEFRANCHE-SUR-MER

ESPOSIZIONE DEGLI ARTISTI VILLEFRANCHE

FINO AL 9 OTTOBRE 2022

Chapelle Sainte Elisabeth

Rue de L'Église



ESPOSIZIONE DI JEAN-BAPTISTE BERNADET

Fino al 4 dicembre 2022

La esposizione "Plein Jour" invita a fare una passeggiata poetica nella Cittadella.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint Elme

Place Emmanuel Philibert