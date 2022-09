Ligue 1: riparte il campionato, gare importanti su tutti i campi

Riprende il campionato di Ligue 1 con la nona giornata , incastonata tra le gare della nazionale francese e quelle delle coppe europee.

Molti atleti non hanno potuto nemmeno tirare il fiato, mentre altri, estranei alle nazionali del proprio Paese e con le proprie compagini escluse dalle coppe, potranno affrontare con maggior tranquillità un turno che, sulla carta, potrebbe anche riservare delle sorprese.

Il fischio d’inizio verrà dato domani, venerdì 30 settembre 2022 , con Angers - Marsiglia, un impegno che potrebbe anche rivelarsi non semplice per l’Olimpique che incontrerà una formazione reduce da una vittoria esterna conseguita a Nizza.

Sabato 1° ottobre, Strasburgo – Rennes, gara che vedrà opposte la terz’ultima della classifica ad una delle delusioni d’inizio torneo, e che è da tripla.

A sera, poi, il Nizza si recherà a far visita al Paris Saint Germain, incontro sulla carta senza storia, ma è proprio nei momenti più difficili che i rossoneri riescono a tirare fuori la grinta.

Tutte le altre gare si giocheranno domenica 2 ottobre con il prologo, all’ora di pranzo, fra Lorient e Lille, come a dire i terzi a sorpresa contro una formazione che mira ad un piazzamento europeo.

Sempre guardando alla testa della classifica altre due gare dall’esito non scritto: Monaco – Nantes e Lens – Lione.

Le altre gare riguarderanno la lotta per evitare i quattro ultimi posti della classifica: Ajaccio – Clermont, Auxerre – Brest, Tolosa - Montpellier e Troyes – Reims.

Partite nelle quali un punto in più o in meno potrebbe rivelarsi decisivo.

Poi, a partire da martedì 4 ottobre , l’attenzione passera sulle Coppe Europee.

Champions : Marsiglia – Sporting e Benfica – Paris Saint Germain.

: Marsiglia – Sporting e Benfica – Paris Saint Germain. Europa League : Monaco – Trabzonspor, Rennes – Dinamo e Friburgo – Nantes.

: Monaco – Trabzonspor, Rennes – Dinamo e Friburgo – Nantes. Conference League: Slovacko - Nizza