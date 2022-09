Scioperi nelle raffinerie: potrebbe scarseggiare il carburante. Problemi nel PACA

Occorrerà fare attenzione nel fine settimana , potrebbero essere problematico fare il pieno di benzina o di gasolio.

Sono in atto e proseguiranno almeno fino ad oggi, scioperi nelle raffinerie della Total e della Esso che, da sole, rappresentano quasi l’85% della produzione di carburanti in Francia.

Problemi si sono subito manifestati nella Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, per ora con particolare riferimento a Marsiglia dove alcune pompe hanno apposto il cartello del tutto esaurito.

La ragione non è da ricercarsi nella carenza di materia prima, bensì in una serie di scioperi dovuti alla richiesta di sensibili aumenti salariali (intorno al 7%) per far fronte alla perdita del potere di acquisto dei salari dovuta all’inflazione.

La risposta delle società: adeguamenti intorno al 5,5% è stata ritenuta insoddisfacente e questo potrebbe provocare ulteriori agitazioni con una riduzione intorno al 20% della produzione.

L’annuncio degli scioperi, collegato anche col sensibile calo del costo di benzina e gasolio dovuto ad incentivi governativi, hanno spinto ad una corsa all’acquisto del carburante, innescando un processo che sta causando notevoli problemi e che, in prospettiva, potrebbe generarne ulteriori.

Se non vi saranno novità (leggasi prolungamento dello sciopero o azioni spontanee da parte delle maestranze, decise a non mollare), lo sciopero dovrebbe cessare oggi, 29 settembre 2022, ma gli effetti si protrarranno per alcuni giorni e l’imminente fine settimana certo non aiuterà aggiungendo problema a problema.

Incideranno infatti gli spostamenti del fine settimana e la ridotta circolazione delle autobotti che riforniscono i distributori.