Rando Spi a Saorge: escursione spirituale tra le cappelle rurali e la chiesa Saint-Sauveur con partenza da Monaco il 30 maggio 2026

La Diocesi di Monaco invita fedeli e partecipanti a prendere parte alla “Rando Spi a Saorge”, una giornata dedicata alla convivialità, alla fraternità e alla spiritualità, in programma sabato 30 maggio 2026, dalle 9:00 alle 17:00.

L’iniziativa prevede un’escursione accessibile alla scoperta delle cappelle rurali di Saorge e della chiesa Saint-Sauveur, lungo un percorso di circa 7,5 chilometri con 300 metri di dislivello. Durante la giornata sono previsti momenti di riflessione e di preghiera, oltre a occasioni di scambio fraterno tra i partecipanti.

È inoltre prevista la possibilità di visitare il monastero di Saorge.

Il ritrovo è fissato per le ore 9:00 presso la piazza del Campanin, davanti alla chiesa Saint-Nicolas di Monaco. Il rientro è previsto intorno alle ore 17:00 nello stesso luogo.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare il proprio pranzo al sacco, acqua in quantità sufficiente, scarpe adatte all’escursionismo, cappellino o cappello, crema solare e un indumento caldo e/o impermeabile in base alle condizioni meteorologiche. I bastoncini da trekking sono facoltativi.

L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata inviando una mail a randospi@diocese.mc oppure telefonando ai numeri 06.78.71.34.43 o 06.64.48.80.55. Al momento dell’iscrizione è necessario indicare nome, cognome, numero di partecipanti, numero di telefono cellulare e indirizzo e-mail.

Per facilitare l’organizzazione del car sharing, gli organizzatori chiedono inoltre di specificare se si necessita di un passaggio — con un piccolo contributo previsto per le spese di carburante — oppure se si dispone di un’auto da mettere a disposizione, indicando il numero di posti liberi.

In caso di maltempo, l’escursione potrà essere annullata.