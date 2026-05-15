Alexia Stresi conquista il Prix Nice Baie des Anges: trionfa “Grand prince”

È Alexia Stresi la vincitrice della trentesima edizione del Prix Nice Baie des Anges. Il prestigioso riconoscimento letterario è stato assegnato al romanzo “Grand prince”, pubblicato da Flammarion, consacrando ancora una volta il talento dell’autrice nel panorama narrativo contemporaneo.

L’annuncio è arrivato lunedì 11 maggio 2026 alla Villa Masséna, alla presenza del sindaco di Nizza Eric Ciotti e della giuria del premio.

A presiederla Franz-Olivier Giesbert, affiancato da nomi di primo piano della cultura francese come Paule Constant, Irène Frain, Didier van Cauwelaert e Laurent Seksik, insieme ad altri membri e a una giuria popolare composta da dieci lettori.

La cerimonia di consegna si terrà il 29 maggio, in occasione dell’inaugurazione del Festival du Livre de Nice 2026, in programma al Jardin Albert Ier fino al 31 maggio.

L’edizione 2026, presieduta dallo scrittore e accademico Antoine Compagnon, riunirà oltre 200 autori attorno al tema “La trasmissione”. Tra gli ospiti attesi figurano Pierre Assouline, Susie Morgenstern, Christophe Ono-dit-Biot, Delphine de Vigan, Eric-Emmanuel Schmitt e Virginie Grimaldi.

Un romanzo di rinascita e sorpresa

Dopo il successo di Des lendemains qui chantent, Stresi firma con Grand prince una storia luminosa e sorprendente. Protagonista è Simone Guillou, 85 anni, convinta di aver ormai vissuto tutto.

Ma la vita, tra la costa atlantica e la campagna di Barthon-en-Retz, le riserva ancora inattese sorprese: tra indagini atipiche, dettagli quotidiani e incontri straordinari, persino con il pittore Pierre Soulages, il romanzo racconta il potere del cambiamento e della rinascita.

Attrice, sceneggiatrice e scrittrice, Alexia Stresi ha già ottenuto importanti riconoscimenti con i suoi precedenti lavori, confermandosi con quest’ultima opera come una voce originale e capace di creare personaggi memorabili.





I vincitori del Prix Nice Baie des Anges

2005: Thornytorinx, éditions Belfond

2006: Nous sommes cruels, éditions Stock

2008: Nous vieillirons ensemble, éditions Stock

2011: La Casati, éditions Stock

2014: Petits arrangements avec nos cœurs, éditions Stock

2016: Blonde à forte poitrine, éditions Kero

2019: Le Sang des Mirabelles, Calmann-Lévy

2021: Les Rêveurs définitifs, Calmann-Lévy

2024: L'Inconnue du portrait, Calmann-Lévy

2025: Prisonnier du rêve écarlate, Grasset

2026: Grand prince, éditions Flammarion







