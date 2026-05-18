Il Marché de la Condamine si trasferisce temporaneamente all’Espace Léo Ferré durante il Grand Prix di Monaco 2026

Il Marché de la Condamine sarà temporaneamente trasferito all’Espace Léo Ferré a partire dal prossimo 26 maggio, nell’ambito dell’installazione della Fan Zone del Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 sulla Place d’Armes e della prosecuzione dei lavori di ristrutturazione della Halle.
L’attività degli ortolani e dei produttori nel sito attuale terminerà il 23 maggio alle ore 12.00, mentre i negozi situati nei chioschi e sotto il tendone chiuderanno alle ore 22.00 della stessa giornata.
Dal 26 maggio, gli ortolani, i produttori, il fiorista e il negozio Solis Bio accoglieranno il pubblico presso l’Espace Léo Ferré per un periodo transitorio di tre settimane, prima del ritorno sulla Place d’Armes al termine del Grand Prix.
Per garantire la continuità delle abitudini dei cittadini e degli utenti del mercato, il servizio di consegna della Mairie sarà mantenuto per tutta la durata del trasferimento temporaneo.
Gli orari di apertura del Marché presso l’Espace Léo Ferré saranno i seguenti:
- apertura al pubblico il 26 maggio alle ore 7.00;
- ortolani e fiorista: tutti i giorni dalle 7.00 alle 13.00;
- Solis Bio: tutti i giorni dalle 7.00 alle 19.00, esclusa la domenica.